РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13563 посетителя онлайн
Новости Фото Силовики
6 159 22

На прошлой неделе зафиксировано 187 нарушений скоростного режима, а два автомобиля разогнались до 225 км/ч, - патрульная полиция. ФОТО

Автоматическая система фиксации нарушений ПДД за прошедшую неделю, с 20 до 26 июля, зафиксировала двух рекордсменов, которые ехали быстрее 225 км/ч.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины, наибольшую скорость развили автомобиль Mercedes-Benz C63 AMG и Mercedes-Benz S400, информирует Цензор.НЕТ. Первый разогнался до 227 км/ч на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский (разрешено ехать до 110 км/ч), второй - до 225 км/ч на трассе М06 Киев-Чоп (разрешено движение до 110 км/ч).

Больше всего за прошедшую неделю нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600 - 23 раза. Еще 187 автомобилей двигались со скоростью более 170 км/ч.

На прошлой неделе зафиксировано 187 нарушений скоростного режима, а два автомобиля разогнались до 225 км/ч, - патрульная полиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с большим количеством ДТП в Украине стартовала профилактическая отработка автодорог "Безопасное шоссе", - Нацполиция. ВИДЕО

На прошлой неделе зафиксировано 187 нарушений скоростного режима, а два автомобиля разогнались до 225 км/ч, - патрульная полиция 02
На прошлой неделе зафиксировано 187 нарушений скоростного режима, а два автомобиля разогнались до 225 км/ч, - патрульная полиция 03

Автор: 

ПДД (532) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) скорость (98) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Судя по всему, если нарушить более 23 раз то будет скидка в 100% и штраф можно не платить?
И неужели ни единого раза, рядом не оказалось патрульной машины?
Или ничтожества-полицейские, хорошо умеют третировать только простых граждан, а на богатых жлобов предпочитают не нарываться?
показать весь комментарий
27.07.2020 19:09 Ответить
+4
О боже, какой "аврийноопасный участок"! (на фото). Есть предложение к Авакову: Если на взлетных полосах такие камеры поставить, то столько бабла скосить можно ... Хватит уже втирать! Раньше бабло косили вручную, а теперь "автоматически". К снижению аварийности на дорогах - это не имеет никакого отношения!
показать весь комментарий
27.07.2020 19:08 Ответить
+3
Как тебе такое тоха геращинко?
показать весь комментарий
27.07.2020 19:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как тебе такое тоха геращинко?
показать весь комментарий
27.07.2020 19:01 Ответить
тоха камеры поставил, штрафы - увеличил, а как гоняли, так и гоняют.... непорядок!!!)
показать весь комментарий
27.07.2020 19:06 Ответить
О боже, какой "аврийноопасный участок"! (на фото). Есть предложение к Авакову: Если на взлетных полосах такие камеры поставить, то столько бабла скосить можно ... Хватит уже втирать! Раньше бабло косили вручную, а теперь "автоматически". К снижению аварийности на дорогах - это не имеет никакого отношения!
показать весь комментарий
27.07.2020 19:08 Ответить
На прошлой неделе зафиксировано 187 нарушений скоростного режима, а два автомобиля разогнались до 225 км/ч, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 348
показать весь комментарий
27.07.2020 19:09 Ответить
Крутоголов же 😆😆😆
показать весь комментарий
27.07.2020 19:20 Ответить
Судя по всему, если нарушить более 23 раз то будет скидка в 100% и штраф можно не платить?
И неужели ни единого раза, рядом не оказалось патрульной машины?
Или ничтожества-полицейские, хорошо умеют третировать только простых граждан, а на богатых жлобов предпочитают не нарываться?
показать весь комментарий
27.07.2020 19:09 Ответить
За перевищення швидкості більш як 50км штраф повинен збільшуватись від 10тис і додаватись по 1тис за кожний наступний кілометр.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:14 Ответить
В мерседесе часом не Ермак сидел?
показать весь комментарий
27.07.2020 19:19 Ответить
Тогда бы и не вспомнили про мерседес
показать весь комментарий
27.07.2020 19:20 Ответить
Кстати идея на старт ап замутить тему шобы номера глаз видел, а камеры нет😁
показать весь комментарий
27.07.2020 19:24 Ответить
До сраки ваша фиксация нарушений и штрафы, как нарушали, так и нарушают и ни хрена с этим вам не сделать.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:28 Ответить
Самый популярный участок, где превышают скорость Киев - Харьков.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:31 Ответить
Надо рядом с камерой джавелин поставить, превысил скорость и думай. догонит или нет.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:32 Ответить
Ну получается эта камера до жопы, кто нарушал тот и нарушает. Камеры должны предупредить нарушение, а они для сбора бабок, поставьте перед камерой знак 5 и больше денег заработаете.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:43 Ответить
На 63 амг и s 400 тяжело ездить 110 км/ч.
показать весь комментарий
27.07.2020 19:55 Ответить
А зараз публічно,на всю країну позбавте водія мерса прав на керування авто.Не позбавите,ви немічні з такими,а от якби бабця чи дідусь торгував огородиной,тоді да,за всією суворістю закону,і по бруківці лицем можна пововтузити,показати хто тут влада.
показать весь комментарий
27.07.2020 20:07 Ответить
Поліція знов виставила себе немічними йолупами, яка не може нічого
показать весь комментарий
27.07.2020 20:22 Ответить
Я ша шото не поняф, а БЕХИ ДЕ?
показать весь комментарий
27.07.2020 20:27 Ответить
Поруч із с63 на бехах соромно їхати.
показать весь комментарий
27.07.2020 21:52 Ответить
На фото депутатьские авто...
показать весь комментарий
27.07.2020 21:02 Ответить
вот пенсионеры противные гасают на меринах и никакие правила им не указ!!!!
показать весь комментарий
27.07.2020 21:52 Ответить
 
 