На прошлой неделе зафиксировано 187 нарушений скоростного режима, а два автомобиля разогнались до 225 км/ч, - патрульная полиция. ФОТО

Автоматическая система фиксации нарушений ПДД за прошедшую неделю, с 20 до 26 июля, зафиксировала двух рекордсменов, которые ехали быстрее 225 км/ч.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины, наибольшую скорость развили автомобиль Mercedes-Benz C63 AMG и Mercedes-Benz S400, информирует Цензор.НЕТ. Первый разогнался до 227 км/ч на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский (разрешено ехать до 110 км/ч), второй - до 225 км/ч на трассе М06 Киев-Чоп (разрешено движение до 110 км/ч).

Больше всего за прошедшую неделю нарушал автомобиль Mercedes-Benz S600 - 23 раза. Еще 187 автомобилей двигались со скоростью более 170 км/ч.

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