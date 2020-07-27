Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
Российские военные продолжают на ротационной основе находиться на оккупированных территориях Донбасса и выполнять специальные задания, маскируясь под боевиков незаконных вооруженных формирований.
Волонтеры-разведчики InformNapalm обнаружили новые факты участия в войне против Украины кадрового российского военнослужащего Андрея Зорькина, который проходит службу в 19-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, пишет Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 25 июля пользователь твиттера @GirkinGirkin выложил фото россиянина Андрея Зорькина, который был замечен на оккупированной части украинского Донбасса осенью 2019-го и летом 2020 года.
Волонтеры InformNapalm исследовали социальные страницы мужчины и установили, что он с 2015 года проходит военную службу по контракту в 19-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 20634).
Установлено, что Зорькин Андрей Сергеевич родился 27.04.1994 года в городе Волгодонск Ростовской области. Судя по многим признакам, он проходит службу или в разведывательном батальоне, или в батальоне специального назначения указанного воинского формирования 19-й ОМСБР, которая входит в состав 58-й армии ВС РФ.
По состоянию на июль 2020 года в базе данных InformNapalm собраны доказательства против более 2600 кадровых российских военных из 99 подразделений армии РФ и других силовых структур России, которые принимали активное участие в войне против Украины. Кроме указанного сержанта Андрея Зорькина, за время войны в Донбассе волонтеры InformNapalm обнаружили доказательства против 21 кадрового военнослужащего из состава 19-й ОМСБР ВС РФ.
"Очередной случай выявления свидетельствует, что Россия продолжает на ротационной основе использовать кадровый состав ВС РФ для усиления и контроля подразделений 1-го и 2-го АК на Донбассе", - говорится в публикации.
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странно,что с такой заточкой его к нам,а не в,например,Германию шпионить забросили..
Идти на контракт в руссо-фашистскую армию....