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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Российские военные продолжают на ротационной основе находиться на оккупированных территориях Донбасса и выполнять специальные задания, маскируясь под боевиков незаконных вооруженных формирований.

Волонтеры-разведчики InformNapalm обнаружили новые факты участия в войне против Украины кадрового российского военнослужащего Андрея Зорькина, который проходит службу в 19-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, пишет Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25 июля пользователь твиттера @GirkinGirkin выложил фото россиянина Андрея Зорькина, который был замечен на оккупированной части украинского Донбасса осенью 2019-го и летом 2020 года.

Волонтеры InformNapalm исследовали социальные страницы мужчины и установили, что он с 2015 года проходит военную службу по контракту в 19-й отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 20634).

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Установлено, что Зорькин Андрей Сергеевич родился 27.04.1994 года в городе Волгодонск Ростовской области. Судя по многим признакам, он проходит службу или в разведывательном батальоне, или в батальоне специального назначения указанного воинского формирования 19-й ОМСБР, которая входит в состав 58-й армии ВС РФ.

По состоянию на июль 2020 года в базе данных InformNapalm собраны доказательства против более 2600 кадровых российских военных из 99 подразделений армии РФ и других силовых структур России, которые принимали активное участие в войне против Украины. Кроме указанного сержанта Андрея Зорькина, за время войны в Донбассе волонтеры InformNapalm обнаружили доказательства против 21 кадрового военнослужащего из состава 19-й ОМСБР ВС РФ.

"Очередной случай выявления свидетельствует, что Россия продолжает на ротационной основе использовать кадровый состав ВС РФ для усиления и контроля подразделений 1-го и 2-го АК на Донбассе", - говорится в публикации.

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Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm 01
Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm 02
Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm 03
Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm 04

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Автор: 

армия РФ (19633) Донбасс (26957) волонтеры (2640)


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Топ комментарии
+12
Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4848

Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1928
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27.07.2020 20:13 Ответить
+7
Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5736
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27.07.2020 19:48 Ответить
+7
зорькин млять, Лунаходов
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27.07.2020 19:49 Ответить
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Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5736
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27.07.2020 19:48 Ответить
все кацапы рылом из одного инкубатора наш бубочка также...
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27.07.2020 20:09 Ответить
Військового розвідника 19-ї ОМСБр ЗС Росії Зорькіна помітили на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5095
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28.07.2020 08:05 Ответить
зорькин млять, Лунаходов
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27.07.2020 19:49 Ответить
красавчик..
странно,что с такой заточкой его к нам,а не в,например,Германию шпионить забросили..
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27.07.2020 19:49 Ответить
донбасс это полигон в первую очередь для россии. там и курсанты проходят практику и тд..
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27.07.2020 19:50 Ответить
Це нормально чи треба терпіти?
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27.07.2020 20:01 Ответить
а более ничего не остается.
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27.07.2020 20:04 Ответить
Е ні, є варіанти)
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27.07.2020 20:08 Ответить
А прихильники Зе обіцяли, що будуть його знімати, якщо погано буде працювати.
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27.07.2020 20:18 Ответить
Так він добре працює. ***** задоволений.
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27.07.2020 20:36 Ответить
*****, із маленької літери...
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28.07.2020 01:06 Ответить
Оно уже заодно с оккупантами воюет против ВСУ. Доберутся паскуды и до Инфонапалма...
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27.07.2020 19:57 Ответить
Не, ну всьо правильно. Зорькин -гражданин раиси. Поэтому война в Украине - гражданская! Шо непонятно?!)
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27.07.2020 19:54 Ответить
Судя по внешнему виду пацана с ПТУ отчислили и что ему оставалось делать?
Идти на контракт в руссо-фашистскую армию....
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27.07.2020 19:57 Ответить
а пачему у придурей кацапцких адна рецпублыка- даунецкая наротная, а другая- лугандонцкая наротная, чё нароты та разные ? чем ани атличаютца та друх ат дрюка, небось палавыми органами или вяликими шахтёрцкими мыслями а будусчем?
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27.07.2020 19:59 Ответить
Так про шо там ************ калякав з ****** за наказом Кадирки?
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27.07.2020 19:59 Ответить
Про ваЗелин.....
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27.07.2020 20:16 Ответить
Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4848

Военный разведчик 19-й ОМСБр ВС России Зорькин замечен на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1928
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27.07.2020 20:13 Ответить
Что вы фотки кацапа постите Вот когда он будет трупом тогда и выкладывайте фоторепортаж
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27.07.2020 20:15 Ответить
Всього лише виявлений( Чекаємо логічного завершення
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27.07.2020 20:19 Ответить
Бомж дрыщавый какой-то.
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27.07.2020 20:22 Ответить
херня, не равён час и ихние мамки кредиты пагасят
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27.07.2020 20:30 Ответить
Amin
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27.07.2020 23:02 Ответить
и штирлиц улыбнулся
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28.07.2020 00:52 Ответить
Ау!!! Партизаны!!! Фото клиента уже есть.
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28.07.2020 08:25 Ответить
Що там Олігархічна правДЯДЯ напише - бойовик чи найманець без роду і племені ? Хоч "какая разніца" він з Дирки чи з Кремля.
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28.07.2020 08:39 Ответить
косой приехал удобрять землю.
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28.07.2020 11:20 Ответить
я так понимаю всех задокументированных попозжа будут отлавливать по всей территории бывшей РФ
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28.07.2020 11:51 Ответить
 
 