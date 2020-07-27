Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером в понедельник, 27 июля, под Офисом президента прошла акция протеста против условий "полного и всеобъемлющего перемирия". Ее участники считают, что достигнутые договоренности подвергают опасности украинских военнослужащих, которым запрещают вести разведку и открывать ответный огонь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.







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Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ