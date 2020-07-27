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Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером в понедельник, 27 июля, под Офисом президента прошла акция протеста против условий "полного и всеобъемлющего перемирия". Ее участники считают, что достигнутые договоренности подвергают опасности украинских военнослужащих, которым запрещают вести разведку и открывать ответный огонь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 01
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 02
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 03

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Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 04
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 05

Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 06
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 07
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 08
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 09
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 10
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 11
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 12

Также читайте: Украинские воины могут получить дисциплинарное взыскание за нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 13
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 14
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 15
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 16
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 17
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 18
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 19
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 20

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков

Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 21
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 22
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 23
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 24
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 25
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 26

Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 27
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 28
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 29
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 30

Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 31
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 32

Также читайте: Хомчак о прекращении огня на Донбассе: ВСУ готовы дать должный отпор, призываю не поддаваться на провокации и гибридные проявления паники

Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 33
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 34
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 35
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 36
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 37
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 38
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 39
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 40
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 41
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 42
Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 43

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе 44

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Также читайте: Спецпредставитель ОБСЕ Грау рассказала детали достигнутой договоренности о полном прекращении огня на Донбассе

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25668) митинг (2558) перемирие (1686) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+73
Бубочка, вылазь из под стола.
Не ссы, выйди.
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27.07.2020 20:14 Ответить
+70
Под Офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 1725
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27.07.2020 20:14 Ответить
+66
*
Под Офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 5606

.
(цитата)
Я полевой медик и знаю цену страданиям солдата.

У меня одно пожелание головокомандующему.
Шоб ты подыхал бл*ть четыре дня на жаре в степи без воды с вывернутыми кишками.
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27.07.2020 20:20 Ответить
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Страница 5 из 5
Верховный главнокомандующий разоружил и привел своих солдат как баранов на заклание.
И вопрос лишь в том, сколько из них заплатят своей жизнью за очередную пиар-акцию Зеленского.
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27.07.2020 23:06 Ответить
зеЛю и его банду ждет гонение камнями.пусть этот подонок к народу выйдет.его на части порвут
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27.07.2020 23:08 Ответить
Як тільки наші маргінали
ті що порохоботами зовуться
Зеленського не називають..
Кленуть й з гівном мішають..

простіть їм люде...
вони ж "ущербні".
і нещасливі "по життю".
Бо усе просрали ))
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27.07.2020 23:20 Ответить
Ты не Лермонтов, не Пушкин, а простой поет Сирушкин.
"Кленуть й з гівном мішають.."

Так оно только говна и достойно, сдавая свою страну.
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27.07.2020 23:40 Ответить
Ты, урод, за Петра не беспокойся. Куда твой зеленый цуцик делся?
Письков над ним прикалывается, говорит не знаем ни о каком перемирии.
А оно где-то под столом спряталось и боится вылезти. Стыдно и страшно?
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27.07.2020 23:45 Ответить
Чем дальше в лес, тем больше дров! Если в 2014 однозначно нужно было вводить военное положение, объявлять мобилизацию и воевать по-серьезному (чего соевый олигарх не сделал), то сегодня есть признаки считать, что выгоднее "тянуть резину", паРашка с ее агрессивной ымперской политикой (по всему периметру границ) с большой вероятностью скоро может вляпаться в очередную войну на истощение и уйти в "штопор". А потом можно будет спокойно вернуть награбленное у труппа дохлого ымперского медведя!
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28.07.2020 00:37 Ответить
В 2014 треба було "тягнуть резину", а зараз маємо міцну армію з новітньою зброєю і великих союзників. І можемо іти в наступ, якщо хочемо знищити окупанта. Але окупант сидить також на банковій і нищить українську армію, замість російської.
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28.07.2020 07:50 Ответить
А можна детальніше, з конкретикою і бажано з посиланнями, про нашу "сильну армію"? Наприклад, дайте окремі переліки "суперсил" по родах військ.
Я теж хочу порадіти за наше військо, але для цього мені потрібні підстави.
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28.07.2020 19:55 Ответить
Скільки гніву, скільки стуку кулаком собі в груди, але ЖОДНОЇ вимоги відставки Зєлі. Пєця забороняє? Бо весь цей "гнів" ним проплачений?
Ех люди, люди...
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28.07.2020 07:56 Ответить
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 9788
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28.07.2020 17:26 Ответить
Что за дебилоид написал " акция противников перемирия"?!?

Вы там в редакции совсем с ума посходили, что ли? Какое вообще "перемирие"? С кем "перемирие"? С террористами что? Хоть один документ с агрессором, ведущим там против нас войну подписан на этот счет?

Давно говорят - и небезосновательно - Бутусов на самом деле - ЧЕРТ и сидят у него "перемирцы" в редакции, уже почти не скрываясь несут бред собачий. Скоро и террорюг с агрессорами начнут называть "ополченцами", "той стороной" и т.д.
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28.07.2020 08:39 Ответить
что за акция "противников перемирия?" цензор уже курируэтся с лубянки?
акция противников капитуляции!
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28.07.2020 08:45 Ответить
https://censor.net/user/434981 Что за дебилоид написал " акция противников перемирия"?!?

А что не так? Или там есть сторонники перемирия? Если есть, то что подразумевается под "перемирием"?
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28.07.2020 15:53 Ответить
Клоун, Ростов ждет!!!
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28.07.2020 09:16 Ответить
не факт... туди ще потрібно втекти, для початку...
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28.07.2020 16:42 Ответить
Это в 10 раз хуже чем то, что сделал Янык из за которого начался майдан...
Капитуляция означает встать перед москалями на колени и быть их рабами
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28.07.2020 09:19 Ответить
Зе- не підтримую..але тут всі за мародера! і за медведчука!
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28.07.2020 12:35 Ответить
протухшие консервы ФСБ с позывными "зеленый клоун" и "дерьмак" вскрылись )))) ткого вонючего говна еще не было ))))))

зебаран - бедосик и завхоз дерьмак, коридор на ростов уже готов? )))))
беги зебаран, беги, пока еще есть время))))
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28.07.2020 14:34 Ответить
Біжи Кловун, біжи!
Під Офісом Зеленського в Києві відбувається акція протесту проти умов припинення вогню на Донбасі - Цензор.НЕТ 9663
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28.07.2020 16:41 Ответить
Схоже, Зю! догрався. На часі евакуаційна операція "Прискорений Шапкокрад"?
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28.07.2020 19:47 Ответить
Никаких сомнений: Зеленский / Ермак обескровливают, деморализуют Украинскую Армию в угоду Путину. Их лживые, лицемерные слова о ценности жизней украинцев и их предательство приводит и приведёт к ещё большим потерям. Авторов позорных инстукций - под трибунал.
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28.07.2020 22:46 Ответить
Акция протеста против условий "полного и всеобъемлющего перемирия"от ведущих стран мира прошла успешно.Сахарную вату рошен сложить штабелями в клозет до следующего первомая.Где-то это уже было.Ага,в совок(советская оккупация)Украины.Нетрудно догадаться и кто генсек Украины сегодня.
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29.07.2020 06:50 Ответить
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