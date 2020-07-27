Под Офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против условий прекращения огня на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером в понедельник, 27 июля, под Офисом президента прошла акция протеста против условий "полного и всеобъемлющего перемирия". Ее участники считают, что достигнутые договоренности подвергают опасности украинских военнослужащих, которым запрещают вести разведку и открывать ответный огонь.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+73 Игорь 4397
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+70 oleg1966
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+66 Вася Шевченко #371210
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И вопрос лишь в том, сколько из них заплатят своей жизнью за очередную пиар-акцию Зеленского.
ті що порохоботами зовуться
Зеленського не називають..
Кленуть й з гівном мішають..
простіть їм люде...
вони ж "ущербні".
і нещасливі "по життю".
Бо усе просрали ))
"Кленуть й з гівном мішають.."
Так оно только говна и достойно, сдавая свою страну.
Письков над ним прикалывается, говорит не знаем ни о каком перемирии.
А оно где-то под столом спряталось и боится вылезти. Стыдно и страшно?
Я теж хочу порадіти за наше військо, але для цього мені потрібні підстави.
Ех люди, люди...
Вы там в редакции совсем с ума посходили, что ли? Какое вообще "перемирие"? С кем "перемирие"? С террористами что? Хоть один документ с агрессором, ведущим там против нас войну подписан на этот счет?
Давно говорят - и небезосновательно - Бутусов на самом деле - ЧЕРТ и сидят у него "перемирцы" в редакции, уже почти не скрываясь несут бред собачий. Скоро и террорюг с агрессорами начнут называть "ополченцами", "той стороной" и т.д.
акция противников капитуляции!
А что не так? Или там есть сторонники перемирия? Если есть, то что подразумевается под "перемирием"?
Капитуляция означает встать перед москалями на колени и быть их рабами
зебаран - бедосик и завхоз дерьмак, коридор на ростов уже готов? )))))
беги зебаран, беги, пока еще есть время))))