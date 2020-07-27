Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев. ФОТОрепортаж

В пятницу, 24 июля, в Киев прилетел борт с ранеными защитниками. Волонтеры встретили их, закупили необходимое.

Об этом пишет в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Две недели на фронте был ужас, все видели сколько каждый день было раненых и убитых. Из Харькова привезли бойцов по ампутации ног, пулевыми и осколочными ранениями. В реанимации находятся воины с тяжелом состоянии, есть воин в крайне тяжелом", - отметила волонтер.

По ее информации, волонтеры закупили все, чего не хватает, заполнили холодильники.

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"Потребности, как всегда, соки, молочка, кофе, мясное, сладкое. Отправила онкобольным 3800 грн и 6300, еще на лекарства 3000 грн, купили много соков, йогуртов, фруктов и другого - 5900 грн, в субботу отправила 10 тыс грн, воину с лейкемией и еще были расходы, все отчеты и чеки публикую. Также сегодня заказала морпехам лекарства на фронт и тактические медрюкзаки", - отчиталась Юсупова.

Также она поблагодарила всех неравнодушных и оставила контакты для помощи: 5375 4115 0042 7369 или 5375 4141 0204 7676, Монобанк.

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