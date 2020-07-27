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Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев. ФОТОрепортаж

В пятницу, 24 июля, в Киев прилетел борт с ранеными защитниками. Волонтеры встретили их, закупили необходимое.

Об этом пишет в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Две недели на фронте был ужас, все видели сколько каждый день было раненых и убитых. Из Харькова привезли бойцов по ампутации ног, пулевыми и осколочными ранениями. В реанимации находятся воины с тяжелом состоянии, есть воин в крайне тяжелом", - отметила волонтер.

По ее информации, волонтеры закупили все, чего не хватает, заполнили холодильники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медборт прибыл в Киев: есть очень "тяжелые" бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

"Потребности, как всегда, соки, молочка, кофе, мясное, сладкое. Отправила онкобольным 3800 грн и 6300, еще на лекарства 3000 грн, купили много соков, йогуртов, фруктов и другого - 5900 грн, в субботу отправила 10 тыс грн, воину с лейкемией и еще были расходы, все отчеты и чеки публикую. Также сегодня заказала морпехам лекарства на фронт и тактические медрюкзаки", - отчиталась Юсупова.

Также она поблагодарила всех неравнодушных и оставила контакты для помощи: 5375 4115 0042 7369 или 5375 4141 0204 7676, Монобанк.

Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 01

Также смотрите: Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов. ФОТОрепортаж

Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 02
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 03
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 04
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 05
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 06
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужны средства для покупки дорогостоящего лекарства для онкобольного воина, - волонтер Юсупова

Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 08
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 09
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 10
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 11
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 12
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 13

Смотрите также: Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 14
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 15
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 16
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 17
Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев 18

Смотрите: "Пандемия, пожары и война - всем надо помогать": Волонтер Юсупова опубликовала отчеты и просит продолжать помогать воинам, медикам и пожарным. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25668) военнослужащие (6179) волонтеры (2640) Юсупова Наталья (187)


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Топ комментарии
+25
Волонтеры самые порядочные люди на нашей планете.Слава им и их труду,всем нужному и приятному.Слава этим ребятам!
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27.07.2020 22:42 Ответить
+17
Наш зейобик еще не запретил лечить солдат?
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27.07.2020 22:48 Ответить
+16
Зеля, та сторона тебе виплекала, та сторона і прибере! А потім уже буде інший суд, не Печерський....
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27.07.2020 22:46 Ответить
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Волонтеры самые порядочные люди на нашей планете.Слава им и их труду,всем нужному и приятному.Слава этим ребятам!
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27.07.2020 22:42 Ответить
+
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27.07.2020 22:43 Ответить
+
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27.07.2020 22:44 Ответить
+
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27.07.2020 23:27 Ответить
Зеля, та сторона тебе виплекала, та сторона і прибере! А потім уже буде інший суд, не Печерський....
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27.07.2020 22:46 Ответить
Наш зейобик еще не запретил лечить солдат?
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27.07.2020 22:48 Ответить
Интересно. почему зелёная "леди" не посещает госпитали? Брезгует? ****... А на госдаче за наши деньги жить не брезгует? Какую же мерзоту выбрал наш "мудрый народ"....
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27.07.2020 22:54 Ответить
Актуально і об'єктивно . Питання постає само собою . Зараз ніби хворіє , а коли не хворіла ?
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27.07.2020 23:01 Ответить
На шо воно хворіє - на енурез?
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27.07.2020 23:03 Ответить
І Президент Зеленський, і його дружина відвідували госпіталі, ле лікуються військові.
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27.07.2020 23:05 Ответить
де, коли? хіба що в хворій уяві зебілів))
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27.07.2020 23:15 Ответить
Ні разу не відвідували-це загальновідомий факт.
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28.07.2020 01:51 Ответить
Согласен с Вами полностью. Если уж зелёная "королевна" чем - то приболела, можно бесконтактно перевести госпиталю 3 000 000 грн. И карма хоть немножко очистится....
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27.07.2020 23:17 Ответить
Ты к мудрой части народа не относишься. Жена Президента Украина Владимира Зеленского только-только перенесла коронавирусную инфекцию и находится под наблюдением медиков.
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27.07.2020 23:02 Ответить
Полтора года болеет...хронический китайский вирус. Не путать с китайским метом
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27.07.2020 23:05 Ответить
да-да... "короновирусную")) зебилам ВСЁ можно наплести - проглотят))
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27.07.2020 23:12 Ответить
пОциент то ли жив, то ли - мёртв, но два месяца - изолирован от интернета))
а сообщение о "болезни" - публикет... мендель
Причем в Феофании, где лечатся все ВИП - о ленке и не слышали)
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27.07.2020 23:14 Ответить
Як це розуміти... Пораненим в госпіталі не дадуть ковбаси, і тому на 15 поранених закупляють мішок ковбаси? Ліків не дають?
Польща відправляла в Афганістан своїх військових. Майже 900 поранено. Їх зустрічали ковбасою і шкарпетками? Трусів немає в госпіталі!?
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27.07.2020 22:58 Ответить
Брудом людину обливати найлегше. Підіть самі до госпіталю, поспілкуйтеся з хлопцями, попитайте, що дають їм з продуктів та одягу в госпіталі, а що волонтери. І викладайте факти, а не гадьте тут голословно.
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27.07.2020 23:32 Ответить
Яку людину було ****** брудом?
Чи подали колективний позов до суду,чи написали в прокуратуру заяву поранені та їх родичі, чи депутати, чи суспільні організації з приводу незадовільного, на їх погляд, забезпечення госпіталів ліками, засобами гігієни, харчуванням та білизною?
До яких пір буде продовжуватись цей маразм?
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28.07.2020 00:21 Ответить
Ти хоч раз, булочник, в шпиталі був? порарених бачив? Їх зполя привозять в чому були - ні білизни, ні одягу-капців для ходячих,Зе- влада піклується?- тільки волонтери і небайдужі. Ти хоч копійчину скинув дя них? - З дивана брудом бризкаєшь - це легко і дешево. Гидко.
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27.07.2020 23:45 Ответить
Я сам лежав 1,5 року. І пітора року вчився ходити. Труси мені родичі якось знаходили. Капців не потрібно було. Ваші дії сприяють тому, що у солдатів розвивається посттравматичний синдром. Це саме ви проводите "психотерапію", переконуючи їх, що вони нікому в державі не потрібні.
У військовий шпиталь в Польщі пустять за перепусткою лише близьких родичів і тих, кого побажає бачити сам поранений. Бо існує режим. А це якийсь маразм.
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28.07.2020 00:30 Ответить
Не можна не погодитьсь в одному точно. Для важкопораненик купують колу, пепсі, хімозні соки і дешеву ковбасу? Че що за раціон такий в госпіталі? Яка дієта? Ну чоч би кефір, йогурти, галетне печиво, вода без газу...
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27.07.2020 23:27 Ответить
А хто тобі сказав, що це госпітальна дієта?
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28.07.2020 07:41 Ответить
В українському-немає. І капців теж. І памперсів для лежачих з травмами і пораненням хребта -їм судно не підсунеш.
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27.07.2020 23:42 Ответить
Волонтер Наталья Юсупова - "Две недели на фронте был ужас, все видели сколько каждый день было раненых и убитых. Из Харькова привезли бойцов по ампутации....."

Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва - Цензор.НЕТ 1295
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27.07.2020 23:32 Ответить
Коли з Донбасу везли десятками вбитих і сотнями поранених після кожної з "домовленостей" порохла з ******, ти чию фотографію проявляв в унітазі?
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28.07.2020 00:33 Ответить
Якщо ти з Польщі - порви свій біометричний паспорт та покажи це всім.
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28.07.2020 01:05 Ответить
Модератор, чому ти раптово сліпнеш, коли мерзота закликає рвати українські паспорти?
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29.07.2020 19:05 Ответить
Маєш закордонний/біометричний паспорт?

Волонтери допомагають пораненим бійцям, яких доставили до Києва - Цензор.НЕТ 1878
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30.07.2020 01:07 Ответить
Лакей-сраколиз, та пішов ти на х разом зі своїм **********, яке все життя у владі, і все життя грабувало Україну, перетворило її в Африку разом з коломойсткими і ахмєовими, а тепер таке лайно як ти, в святі його записують, за 30 ***********.
Паскудо, читай:
6 грудня 2012 року набрав чинності закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр», який передбачає впровадження електронних паспортів для громадян України (біометричних паспортів).

Згідно із цим Законом в Україні розпочато роботи із запровадження оформлення та видачі паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документу.
---
Твоє ********* тут ні до чого. Воно в той час працювало на Януковоча і допомагало розкрадати бюджет і руйнувати країну і армію!
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31.07.2020 12:37 Ответить
Люди бы помогали больше, если бы знали, что эти деньги пойдут именно раненым воинам.
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27.07.2020 23:44 Ответить
Можете подъехать в госпиталь со своими продуктами, вещами и передать их прямо в руки раненьім.
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27.07.2020 23:50 Ответить
Купуєте і несете. В палатах у хлопців є холодильник.
Ліки - лікарю в руки.
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28.07.2020 01:06 Ответить
Можна кров здавати у цьому ж госпіталі (після КПП прямо в арочку з плакатом "265 років ЦВГ", а після арочки вправо 45 градусів доріжечка - прямо в Центр крові. Уся процедура максимум 30 хвилин.
Це дешево для донора, але надзвичайно дорого для пораненого.
Тут точно на сторону не піде.
Правда, частіше разу на 2 місяці дачу крові Вам не дозволять.
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28.07.2020 09:45 Ответить
КУДА ПРИВОЗИТЬ?кто знает
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28.07.2020 14:50 Ответить
Шана Українським воїнам, най швидшого одужання пораненим та міцного здоровя у майбутньому.
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28.07.2020 18:12 Ответить
 
 