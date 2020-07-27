Волонтеры помогают раненым бойцам, которых доставили в Киев. ФОТОрепортаж
В пятницу, 24 июля, в Киев прилетел борт с ранеными защитниками. Волонтеры встретили их, закупили необходимое.
Об этом пишет в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"Две недели на фронте был ужас, все видели сколько каждый день было раненых и убитых. Из Харькова привезли бойцов по ампутации ног, пулевыми и осколочными ранениями. В реанимации находятся воины с тяжелом состоянии, есть воин в крайне тяжелом", - отметила волонтер.
По ее информации, волонтеры закупили все, чего не хватает, заполнили холодильники.
"Потребности, как всегда, соки, молочка, кофе, мясное, сладкое. Отправила онкобольным 3800 грн и 6300, еще на лекарства 3000 грн, купили много соков, йогуртов, фруктов и другого - 5900 грн, в субботу отправила 10 тыс грн, воину с лейкемией и еще были расходы, все отчеты и чеки публикую. Также сегодня заказала морпехам лекарства на фронт и тактические медрюкзаки", - отчиталась Юсупова.
Также она поблагодарила всех неравнодушных и оставила контакты для помощи: 5375 4115 0042 7369 или 5375 4141 0204 7676, Монобанк.
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а сообщение о "болезни" - публикет... мендель
Причем в Феофании, где лечатся все ВИП - о ленке и не слышали)
Польща відправляла в Афганістан своїх військових. Майже 900 поранено. Їх зустрічали ковбасою і шкарпетками? Трусів немає в госпіталі!?
Чи подали колективний позов до суду,чи написали в прокуратуру заяву поранені та їх родичі, чи депутати, чи суспільні організації з приводу незадовільного, на їх погляд, забезпечення госпіталів ліками, засобами гігієни, харчуванням та білизною?
До яких пір буде продовжуватись цей маразм?
У військовий шпиталь в Польщі пустять за перепусткою лише близьких родичів і тих, кого побажає бачити сам поранений. Бо існує режим. А це якийсь маразм.
Паскудо, читай:
6 грудня 2012 року набрав чинності закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр», який передбачає впровадження електронних паспортів для громадян України (біометричних паспортів).
Згідно із цим Законом в Україні розпочато роботи із запровадження оформлення та видачі паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із біометричними даними власника документу.
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Твоє ********* тут ні до чого. Воно в той час працювало на Януковоча і допомагало розкрадати бюджет і руйнувати країну і армію!
Ліки - лікарю в руки.
Це дешево для донора, але надзвичайно дорого для пораненого.
Тут точно на сторону не піде.
Правда, частіше разу на 2 місяці дачу крові Вам не дозволять.