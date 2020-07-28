Утром на одной из баз отдыха на Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero, есть погибший. ФОТО (обновлено)
Во Львовской области сегодня, 28 июля, взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Взрыв прогремел в селе Княже мисто Мостисского района около шести утра. Взорвался автомобиль MITSUBISHI PAJERO, принадлежащей жителю Львова (мужчина 1953 года).
В салоне авто в момент взрыва находился человек, который погиб.
Устанавливаются все обстоятельства взрыва и личность погибшего.
Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, взрыв произошел на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.
На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Мицубиси Паджеро", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена - им оказался 41-летний львовянин.
Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.
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