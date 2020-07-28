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Утром на одной из баз отдыха на Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero, есть погибший. ФОТО (обновлено)

Во Львовской области сегодня, 28 июля, взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом  сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Взрыв прогремел в селе Княже мисто Мостисского района около шести утра. Взорвался автомобиль MITSUBISHI PAJERO, принадлежащей жителю Львова (мужчина 1953 года).

В салоне авто в момент взрыва находился человек, который погиб.

Утром на одной из баз отдыха на Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero, есть погибший 01

Устанавливаются все обстоятельства взрыва и личность погибшего.

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Утром на одной из баз отдыха на Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero, есть погибший 02

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, взрыв произошел на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль "Мицубиси Паджеро", в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена ​​- им оказался 41-летний львовянин.

Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Утром на одной из баз отдыха на Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero, есть погибший 03
Утром на одной из баз отдыха на Львовщине взорвался внедорожник Mitsubishi Pajero, есть погибший 04
Фото: УНН

авто (4219) взрыв (6801) Львовская область (2932)


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Топ комментарии
+11
в Украине 1 300 000 хорошо живущих, остальные - за гранью бедности - нищие и выживающие. Нужно ли говорить, что кормовая база хорошо живущих с приходом карантина стала меньше и теперь они отчаянно не хотят переходить в разряд нищих? Обычный передел кормовой базы! Пусть хоть все поуничтожают друг друга!
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28.07.2020 08:44 Ответить
+9
и номера "блатные"...
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28.07.2020 08:39 Ответить
+8
Номерок блатной - три семерочки,
Едет-катит фраерок - ксивы-корочки.
Номерок блатной, да три семерочки,
Не помогут тебе, фраер, твои корочки.
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28.07.2020 08:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
хорошая машина была, сколько не родилось чтобы она в Украине ездила ?
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28.07.2020 08:36 Ответить
Наїхав на міну?
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28.07.2020 08:36 Ответить
ГБО мабуть бомбануло. Можна ж і теслу на газ переобладнати😁
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28.07.2020 08:45 Ответить
Судячи з фото рвонуло під лівим переднім колесом.
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28.07.2020 08:52 Ответить
Какое ГБО даун там стоит 2.4 дизель (2,50 точно не помню...менялось в зависимости от года выпуска судя по фото последний рейсталинг..взорваться могло только умышленно...хотя может был к газовой плите походной походный газовый балон пропан бутан...
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28.07.2020 09:17 Ответить
Почему только умышленно?
От неосторожного обращения с ВВ может быть.
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28.07.2020 10:21 Ответить
Отойдите от клавиатуры, вы не умеете в юмор.
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28.07.2020 10:24 Ответить
Например вот такое https://auto.ria.com/uk/car/mitsubishi/pajero/fuel/gaz-benzin/
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28.07.2020 12:41 Ответить
Аваков, а чому ти кращий міністр МВС?
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28.07.2020 08:37 Ответить
да наверное потому, что чёрт он...
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28.07.2020 23:43 Ответить
и номера "блатные"...
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28.07.2020 08:39 Ответить
Номерок блатной - три семерочки,
Едет-катит фраерок - ксивы-корочки.
Номерок блатной, да три семерочки,
Не помогут тебе, фраер, твои корочки.
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28.07.2020 08:49 Ответить
ці номерні знаки і взірвалися,точніше "пукли зосміху"
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28.07.2020 12:10 Ответить
что "блатного" в этих номерах?
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28.07.2020 16:19 Ответить
Кого-то обидел или свой бизнес не отдал наверное.
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28.07.2020 08:40 Ответить
Больше похоже, что чужой отжимал.
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28.07.2020 09:03 Ответить
Контрабандова тема скоріш за все. Мостиська мафія...
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28.07.2020 09:03 Ответить
Аваков, почему она взорвалась, где ти лична був в 6 утра?? Спал небось?!!! Ганьба!
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28.07.2020 08:41 Ответить
в Украине 1 300 000 хорошо живущих, остальные - за гранью бедности - нищие и выживающие. Нужно ли говорить, что кормовая база хорошо живущих с приходом карантина стала меньше и теперь они отчаянно не хотят переходить в разряд нищих? Обычный передел кормовой базы! Пусть хоть все поуничтожают друг друга!
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28.07.2020 08:44 Ответить
гранатомет
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28.07.2020 08:47 Ответить
Галичина -очаг патриотического криминала
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28.07.2020 08:51 Ответить
Зараз патріотичний кримінал по всій країні.
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28.07.2020 08:54 Ответить
Взорвался или взорвали?
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28.07.2020 09:02 Ответить
да что-то одно из двух.
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28.07.2020 23:46 Ответить
А нефик гранаты покупать или возить с фронта. Взяли моду. Обезьяны с гранатами. Хорошо хоть на этот раз только сам себя подорвал. А всё от импотентности власти и полиции. Бардак процветает.
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28.07.2020 09:11 Ответить
Если есть преступление, значит преступник не боиться наказания. Но Рюкзаков всё равно лучший.
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28.07.2020 09:11 Ответить
Странно, на номерах ВС7777СI зарегистрирован крузак а не Паджеро. Шота не сходится
BC7777CI
Модель: TOYOTA LAND CRUISER 150
Рік випуску: 2011
Дата: 12.12.2015
Колір: Чорний
Об'єм двигуна: 3956
Вага: 2365
Тип дії: Перереєстрація при заміні свідоцтва про реєстрацію
Тип авто: Легковий
Тип кузова: Універсал-b
VIN-код: JTEBU3FJ405013542
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28.07.2020 09:16 Ответить
первая цифра 2
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28.07.2020 09:32 Ответить
Дякую, оно
BC2777CI
Модель: MITSUBISHI
Рік випуску: 2017
Дата: 26.03.2019
Колір: Коричневий
Об'єм двигуна: 2442
Вага: 2185
Тип дії: Перереєстрація тз на нов. власн. по договору укладеному в тсц
Тип авто: Легковий
Тип кузова: Універсал-b
VIN-код: MMCGUKS10HHZ01602
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28.07.2020 09:35 Ответить
И шо это Вам дало? Ни один хрен какого цвета и прочее?
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28.07.2020 09:37 Ответить
куплен по доверенности. перерегистрирован на отца/тестя.
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28.07.2020 09:40 Ответить
еще на одну гниду стало меньше?))))
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28.07.2020 09:23 Ответить
это ты как определил?
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28.07.2020 16:17 Ответить
хозяин 1953 г.р. за рулём 41-летний мужчина. https://www.youtube.com/watch?v=EC_R9ZLhT7Y голодранец.
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28.07.2020 09:25 Ответить
Сын или зять
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28.07.2020 09:32 Ответить
На сына не тянет, разница в возрасте 16 лет.
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28.07.2020 23:53 Ответить
26
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29.07.2020 06:56 Ответить
уголовщина и насилие захлестнули не только города но и окрестности....рюкзакова в отставку
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28.07.2020 09:54 Ответить
с чего вы это в уголовщину записали? даже мусора пока не знают, в чём причина...
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28.07.2020 16:17 Ответить
Судя по номерам бандит, судья или прокурор. Что в общем-то одинаково
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28.07.2020 10:25 Ответить
что за бред? официально продаются "красивые" номера, стоят, относительно недорого
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28.07.2020 16:16 Ответить
Всього на всього "дрібненький" бандюга. У нас по Львову ходять чутки що "кришував" гральний бізнес в тому числі і не легальний.
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28.07.2020 17:40 Ответить
Я такого не помну ! Каждый день кто-то кого-то взрывает ! Это жесть ! И главное у нас самый лучший в мире министр ! Пик цинизма ! 90 годы просто отдыхают ! Как эти лживые твари замахали !!! 🤮🤮🤮
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28.07.2020 10:27 Ответить
ГБО...
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28.07.2020 12:43 Ответить
Ось тут досить повна інформація про цей випадок - https://zaxid.net/u_mostiskomu_rayoni_vnaslidok_vibuhu_avto_zaginuv_41_richniy_lvivyanin_n1505582
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28.07.2020 17:31 Ответить
 
 