Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси. ФОТОрепортаж

Прах погибшего на Донбассе военного медика, уроженца Беларуси и гражданина Эстонии Николая Илина развеяли в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

22 июля в киевском соборе Святого Александра состоялась месса памяти Николая Илина, который был впоследствии кремирован. Накануне гражданская панихида по погибшему прошла в Беларуси, в Могилевском соборе.

Согласно последнему желанию Илина его прах должен был быть развеян по трем странам: Украине, Беларуси и Эстонии. 24 июля родственники Николая исполнили его волю на Днепре в Украине.

26 июля над Днепром в Могилеве, где Илин родился и жил с матерью до 2006 года, его воля также была исполнена. На прощании присутствовали родственники и близкие соратники по оппозиции.

"Я была так горда, когда у меня родился мальчик, молилась за всех детей, которых ждут мамы. И мой Николай ушел от меня. Я не могу поверить, что его у меня больше нет", - сказала после молитвы мать Ирина Михайловна.

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Николай Илин - уроженец Беларуси, гражданин Эстонии. С 2018 года защищал Украину на Донбассе.

Илин погиб под Зайцево 13 июля при попытке забрать тело погибшего бойца. Тело Илина было передано украинской стороне 17 июля.

Илин участвовал в оппозиционных молодежных организациях "Молодой фронт", "Зубар". После митинга 2006 года он уехал в Украину в надежде получить гражданство, но не смог этого сделать. Из Украины с помощью украинских добровольцев переехали в Эстонию. Там он изучал медицину. Он вернулся в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе за территориальную целостность страны.

Подробнее об Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".