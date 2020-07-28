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13 011 24

Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси. ФОТОрепортаж

Прах погибшего на Донбассе военного медика, уроженца Беларуси и гражданина Эстонии Николая Илина развеяли в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

22 июля в киевском соборе Святого Александра состоялась месса памяти Николая Илина, который был впоследствии кремирован. Накануне гражданская панихида по погибшему прошла в Беларуси, в Могилевском соборе.

Согласно последнему желанию Илина его прах должен был быть развеян по трем странам: Украине, Беларуси и Эстонии. 24 июля родственники Николая исполнили его волю на Днепре в Украине.

Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси 01

26 июля над Днепром в Могилеве, где Илин родился и жил с матерью до 2006 года, его воля также была исполнена. На прощании присутствовали родственники и близкие соратники по оппозиции.

Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси 02

"Я была так горда, когда у меня родился мальчик, молилась за всех детей, которых ждут мамы. И мой Николай ушел от меня. Я не могу поверить, что его у меня больше нет", - сказала после молитвы мать Ирина Михайловна.

Читайте на Цензор.НЕТ: Погибший на Донбассе военный медик Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн, - друг. ФОТО

Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси 03

Николай Илин - уроженец Беларуси, гражданин Эстонии. С 2018 года защищал Украину на Донбассе.

Илин погиб под Зайцево 13 июля при попытке забрать тело погибшего бойца. Тело Илина было передано украинской стороне 17 июля.

Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси 04

Илин участвовал в оппозиционных молодежных организациях "Молодой фронт", "Зубар". После митинга 2006 года он уехал в Украину в надежде получить гражданство, но не смог этого сделать. Из Украины с помощью украинских добровольцев переехали в Эстонию. Там он изучал медицину. Он вернулся в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе за территориальную целостность страны.

Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси 03

Подробнее об Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Беларусь (7920) смерть (9250) Донбасс (26957) потери (4428)


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Топ комментарии
+58
вічна пам'ять Герою! спочивай з миром
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28.07.2020 09:52 Ответить
+45
Вічна пам'ять герою! Дякую за те, що віддали найцініше - своє життя.
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28.07.2020 09:52 Ответить
+32
смерть ворогам.
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28.07.2020 09:57 Ответить
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вічна пам'ять Герою! спочивай з миром
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28.07.2020 09:52 Ответить
Вічна пам'ять герою! Дякую за те, що віддали найцініше - своє життя.
показать весь комментарий
28.07.2020 09:52 Ответить
Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси - Цензор.НЕТ 4568
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28.07.2020 09:53 Ответить
Слава Україні!
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28.07.2020 09:56 Ответить
смерть ворогам.
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28.07.2020 09:57 Ответить
Вічна Пам'ять Воїну..
Спочивай з миром, Україна ніколи не забуде твою жертовність..
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28.07.2020 10:01 Ответить
Царствие Небесное герою Николаю Илину........ Будь проклят путин и вся путинская нечисть!
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28.07.2020 10:02 Ответить
Пусть сдохнет вся рашистская гадость и твари,её поддерживающие.
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28.07.2020 10:27 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
Ти будеш жити в вітрі і дощі,в туманах,росах,сонці України.
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28.07.2020 10:06 Ответить
Хороша була людина, царство небесне
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28.07.2020 10:15 Ответить
Вічний спокій полеглому Герою.
Вічна пам'ять.
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28.07.2020 10:15 Ответить
**
Тримайся, мамо, бережись!
Ти робиш вірно все, я знаю.
За мною, люба, не тужи -
Бо я ту тугу відчуваю.

Не треба сліз, не будь в журбі,
З тобою завжди я лишаюсь..
Щоночі з неба я тобі
Яскраво зіркою всміхаюсь..

Як вітерець легкий блука,
Торкаючись твого волосся,
Ти знай, що то моя рука
Тебе голубить... Не здалося...

Я завжди поруч: у квітках,
В дощах, у сонці, у веселці..
Тобі приходитиму в снах..
Залишивши тепло на серці..
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28.07.2020 10:17 Ответить
Герой, тебя будет помнить Украина вечно.
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28.07.2020 10:24 Ответить
Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі - Цензор.НЕТ 2773
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28.07.2020 10:45 Ответить
Герої не вмирають!!!
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28.07.2020 10:46 Ответить
Зато всяким московским пидаоасам,типа бородатого богомольца с рады-гражданство запросто.
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28.07.2020 10:53 Ответить
Вічна пам'ять Герою України!
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28.07.2020 10:59 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі - Цензор.НЕТ 9391
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28.07.2020 11:21 Ответить
Символично! Слава Украине !
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28.07.2020 12:42 Ответить
Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі - Цензор.НЕТ 5454
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28.07.2020 12:45 Ответить
Прах загиблого на Донбасі військового медика Іліна розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі - Цензор.НЕТ 4804
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28.07.2020 15:56 Ответить
Ты ба? Эстония дала гражданство, а пеця не дал. Эстония - огент кремля😮
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28.07.2020 18:02 Ответить
Уклін Воіну! Уклін Герою! Світа пам ять,співчуття батькам!
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28.07.2020 22:04 Ответить
 
 