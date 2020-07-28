В результате ливня на Херсонщине подтоплены несколько десятков домов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В результате вчерашней непогоды в Геническом районе Херсонщины произошло подтопление домов жителей с. Сокологорное. Сейчас на месте дежурят работники районного отдела полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.
В результате сильного дождя уровень воды на улицах населенного пункта составил около 30 см. Вода пошла во двор домовладений местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 человек.
Безотлагательно была создана комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций Генической райгосадминистрации, в состав которой вошли руководитель районной полиции и его заместители. На месте со вчерашнего дня работают 3 автопатруля районной полиции. Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в откачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи.
По указанию руководства областного главка полиции на помощь местным правоохранителям направлены бойцы роты полиции особого назначения и работники соседних подразделений полиции.
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