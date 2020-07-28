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В результате ливня на Херсонщине подтоплены несколько десятков домов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В результате вчерашней непогоды в Геническом районе Херсонщины произошло подтопление домов жителей с. Сокологорное. Сейчас на месте дежурят работники районного отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

В результате сильного дождя уровень воды на улицах населенного пункта составил около 30 см. Вода пошла во двор домовладений местных жителей и подтопила несколько десятков домов, в которых проживают более 150 человек.

Безотлагательно была создана комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций Генической райгосадминистрации, в состав которой вошли руководитель районной полиции и его заместители. На месте со вчерашнего дня работают 3 автопатруля районной полиции. Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка, помогают работникам службы по чрезвычайным ситуациям в откачивании воды, наблюдают за домовладениями для недопущения фактов мародерства, а также помогают пострадавшим перевозить вещи.

По указанию руководства областного главка полиции на помощь местным правоохранителям направлены бойцы роты полиции особого назначения и работники соседних подразделений полиции.

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В результате ливня на Херсонщине подтоплены несколько десятков домов, - Нацполиция 01
В результате ливня на Херсонщине подтоплены несколько десятков домов, - Нацполиция 02
В результате ливня на Херсонщине подтоплены несколько десятков домов, - Нацполиция 03
В результате ливня на Херсонщине подтоплены несколько десятков домов, - Нацполиция 04
В результате ливня на Херсонщине подтоплены несколько десятков домов, - Нацполиция 05

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непогода (817) Нацполиция (16557) Херсонская область (4884)


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Повезло а у нас в Николаеве хоть бы капнуло ...
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28.07.2020 13:52 Ответить
Сейчас надо усиленно запруды ставить на херсонщине что бы в Крым не перетекало.
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28.07.2020 13:56 Ответить
А в якій області о.Бірючий?
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28.07.2020 14:04 Ответить
Кусок в Запорожской, кусок в Херсонской
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28.07.2020 14:12 Ответить
Бирючий полностью в Херсонской) А вот Федотова коса, которая с севера примыкает к Бирючему, действительно часть в Херсонской, а другая в Запорожской)
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28.07.2020 14:38 Ответить
В ней, родимой, в ней) По рассказам очевидцев, бубочкин кортеж вертолетов где то тем маршрутом с Херсона и обратно, на Бирючий летал))) Это где то 50 км от северного берега Сиваша) А две "восьмерки" прикрывали летя от Геническа и над Сивашем)
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28.07.2020 14:47 Ответить
Такий кіпіш, щоб пожерти шашлика наодинці!
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28.07.2020 15:16 Ответить
 
 