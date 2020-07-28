Избиение женщины в центре Днепра: злоумышленник задержан, пострадавшая в больнице, - полиция. ФОТО
Полицейские Шевченковского отделения полиции задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади г.Днепр.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Инцидент, который сняли прохожие и выложили в Интернет, произошел около 9 утра 28 июля.
Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу г. Днепра. Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения.
Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета. В ближайшее время будет принято решение о правовой квалификации события.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко на странице в сети Facebook сообщил: "Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан полицией. Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведет в местах лишения свободы".
По словам Геращенко, у девушки тяжелое сотрясение мозга и возможны осложнения.
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та й харчуються вони набагато краще нiж пенсiонеры із 2000 грн пенсії
подруги ряху засвети - чтобы определить по роже - заберёт или нет заявление...
Так что заяву заберёт и будут жить дальше в "любви и согласии".
Третьякова в чем-то была права?
А если нет, то и "решать" нечего.
Помнится, в бытность студентом, в нашей общаге, пятикурсник, кажется, ливанец, вытаскивал сожительницу за волосы в коридор и лупил нунчаками. Крик был слышен на всех пяти этажах.
Когда ребята вступились, она на них набросилась с кулаками, мол, не трогайте его, я его люблю.
Так что, неисповедимы пути господни...
Мне б такую!
ехала такая поддатая биче-пара по тротуару на хорошем электробайке (!).
Она чего-то варнякает на него, он останавливается, замахивается как Тор на Таноса, но отвешивает всего пару несильных лещей. Садится, снова едут. Та снова варнякает.
Снова остановка. Лупит сильнее. "Прынцесса" снова варнякает, и ситуация повторяется с остановками через каждые метров пять. Ну, отношения у них...
Я, проходя мимо, все-таки как-то не заступился, дальше пошел
Вокруг были дамочки с испепеляющими взглядами.
но за это тут банят.
Нормальні українці жінок і старих не б'ють.