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Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжественной церемонии принесения присяги судьями, назначенными на должности, заявил, что служители Фемиды должны быть объективными, независимыми и честными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины", - сказал глава государства.

Президент верит, что независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равное отношение ко всем сторонам судебного заседания, компетентность и старательность будут главными и неотъемлемыми условиями ежедневной очень важной и сложной работы судей.

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"Важно понимать, что в большинстве случаев суд решает не только юридический спор, но и дальнейшую судьбу человека. Поэтому общество и государство ожидают, что каждое ваше решение будет взвешенным, справедливым и законным. Я уверен, что благодаря этому вы сможете самое важное - изменить отношение общества, отношение граждан к слову "судья". И оно всегда будет вызывать у людей только две эмоции - это доверие и уважение", - сказал Зеленский.

Глава государства назвал сегодняшний день важным для судебной системы Украины, поскольку свою работу восстанавливают суды, которые длительное время не могли функционировать должным образом из-за отсутствия судей. Он напомнил, что впервые с 2016 года в местных общих судах будут вершить правосудие более 200 новых судей.

Зеленский пожелал судьям, чтобы слова присяги сегодня не были произнесены в первый и последний раз.

"Пусть этими словами начинается каждый ваш день. Помните их каждый раз, когда принимаете решение. Помните их каждый раз, когда кто-то предлагает вам закрыть глаза на закон и пытается ослепить вас изображениями Бенджамина Франклина", - подытожил президент.

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Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины 01
Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины 02
Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины 03
Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины 04
Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины 05

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) суд (25138) судья (2651)


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Топ комментарии
+32
Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України - Цензор.НЕТ 3967
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28.07.2020 14:27 Ответить
+28
Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины - Цензор.НЕТ 2787
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28.07.2020 14:17 Ответить
+21
Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины - Цензор.НЕТ 9675
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28.07.2020 14:14 Ответить
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да, да, они в курсе...
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28.07.2020 16:57 Ответить
судья с присягой на голове - это нечто. даже при ющере такого не позволяли. теперь представьте, как этот судья презирает Зеленского (и всех его избирателей), и также государство Украина
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28.07.2020 17:02 Ответить
НЕ ВЕРЮ!
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28.07.2020 17:28 Ответить
Вот так и президент должен представлять интересы Украины, а не олигархов, кумовьев и клоунов из 95-го квартала.
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28.07.2020 20:44 Ответить
Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України - Цензор.НЕТ 11
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28.07.2020 17:34 Ответить
все судьи идут по квотам или олигархов или бандитов или ментов,короче все уже туда заходят по коррупционным схемам и с них живут.
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28.07.2020 17:51 Ответить
100%!
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28.07.2020 17:57 Ответить
100%+++
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29.07.2020 12:30 Ответить
скворечник в первом ряду впечатляет...
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28.07.2020 19:14 Ответить
Даа, ложил он на присягу.
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29.07.2020 08:11 Ответить
Достойно - это как? Так как угодно ЗЕленому ******?
Ах.
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28.07.2020 19:56 Ответить
опа ну тепер буде "справжне правосуддя", так великий ЗеІДІОТ сказав!!!
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28.07.2020 20:03 Ответить
"С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины".... Кто там говорил, что зеля перестал писать смешные тексты...
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28.07.2020 20:04 Ответить
Де це зклкна пліснява побачила суддів? Там сидять одні корупціонери, уроди, негідники, тварюки, скоти, шахраї та якась шалупень. Скільки доль моломала, покалічила ця нечисть.
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28.07.2020 20:15 Ответить
как смешно слушать зелю.....о чем это он?...как должны поступать судьи когда перзидент уже в начале своего избрания на каждом углу угрожает, что прийдет весна и будемо сажати?......специалист по посадкам, бляха- муха.......а судьям втюхивает, что они должны работать не по понятиям.....цинизм зашкаливает....
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28.07.2020 20:21 Ответить
Волки рвут Украину

http://argumentua.com/stati/kriminal/korruptsiya КОРРУПЦИЯ | ВТР, 2020-07-28 08:35

http://argumentua.com/print/stati/volki-rvut-ukrainu-poka-zelenskii-voyuet-s-nichtozhnym-shariem Зеленський - суддям: Ви здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України - Цензор.НЕТ 3754Версия для печати

НАБУ стало "последним окопом" в войне с преступностью в государстве.
Ведомство Сытника при всей его неоднозначности оказалось единственной независимой площадкой сопротивления уже сложившемуся консенсусу старых вожаков стаи и новых лиц из окружения Зеленского. Наивного гаранта Конституции свои же взяли в заложники, окончательно блокируя судебную реформу, пишет издание http://zn.ua/ ZN.UA .http://argumentua.com/stati/volki-rvut-ukrainu-poka-zelenskii-voyuet-s-nichtozhnym-shariem
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28.07.2020 23:10 Ответить
Цікаво. По чому сьогодні посади судів? Єрмак трошки підзаробить.
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28.07.2020 23:20 Ответить
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