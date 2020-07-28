Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжественной церемонии принесения присяги судьями, назначенными на должности, заявил, что служители Фемиды должны быть объективными, независимыми и честными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины", - сказал глава государства.

Президент верит, что независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равное отношение ко всем сторонам судебного заседания, компетентность и старательность будут главными и неотъемлемыми условиями ежедневной очень важной и сложной работы судей.

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"Важно понимать, что в большинстве случаев суд решает не только юридический спор, но и дальнейшую судьбу человека. Поэтому общество и государство ожидают, что каждое ваше решение будет взвешенным, справедливым и законным. Я уверен, что благодаря этому вы сможете самое важное - изменить отношение общества, отношение граждан к слову "судья". И оно всегда будет вызывать у людей только две эмоции - это доверие и уважение", - сказал Зеленский.

Глава государства назвал сегодняшний день важным для судебной системы Украины, поскольку свою работу восстанавливают суды, которые длительное время не могли функционировать должным образом из-за отсутствия судей. Он напомнил, что впервые с 2016 года в местных общих судах будут вершить правосудие более 200 новых судей.

Зеленский пожелал судьям, чтобы слова присяги сегодня не были произнесены в первый и последний раз.

"Пусть этими словами начинается каждый ваш день. Помните их каждый раз, когда принимаете решение. Помните их каждый раз, когда кто-то предлагает вам закрыть глаза на закон и пытается ослепить вас изображениями Бенджамина Франклина", - подытожил президент.

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