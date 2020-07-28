Правоохранители задержали мужчину, продававшего за $10 тыс. место на полузакрытом кладбище Киева. ФОТО
Место на полузакрытом кладбище в Деснянском районе Киева пытались продать за 10 тыс. долларов. Правоохранители задержали дельца и сообщили ему о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, подозреваемый, используя личные связи, пообещал гражданину, у которого умерла родственница, повлиять на должностных лиц коммунального предприятия с целью получения разрешения на ее захоронение на территории полузакрытого кладбища, расположенного в Деснянском районе Киева.
За такие услуги он требовал 10 тыс долларов США.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
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Без продажних мародерів Порошенка сайт був би не сайт))
обещал отправить на тот свет всех желающих