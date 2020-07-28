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Правоохранители задержали мужчину, продававшего за $10 тыс. место на полузакрытом кладбище Киева. ФОТО

Место на полузакрытом кладбище в Деснянском районе Киева пытались продать за 10 тыс. долларов. Правоохранители задержали дельца и сообщили ему о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый, используя личные связи, пообещал гражданину, у которого умерла родственница, повлиять на должностных лиц коммунального предприятия с целью получения разрешения на ее захоронение на территории полузакрытого кладбища, расположенного в Деснянском районе Киева.

За такие услуги он требовал 10 тыс долларов США.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Правоохранители задержали мужчину, продававшего за $10 тыс. место на полузакрытом кладбище Киева 01Смотрите также: На Хмельнитчине сотрудник налоговой милиции задержан на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

взятка (6182) кладбище (286) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+7
Серьёзно, СБУ ловит тех кто места на кладбище продает ? Деградация государства, по другому и не скажешь.
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28.07.2020 15:53 Ответить
+5
ЗашаКАЛадився..🤗
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28.07.2020 15:44 Ответить
+3
дорого нынче умирать.....
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28.07.2020 15:40 Ответить
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дорого нынче умирать.....
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28.07.2020 15:40 Ответить
Раньше он продал место на закрытом кладбище под склеп Порошенко и был за это награжден орденом Мужества.
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28.07.2020 15:40 Ответить
Скажи Зебилы способны хер Пороха в своей заднице отыскать... без фонарика даже?)
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28.07.2020 16:03 Ответить
Вряд ли даже с фонарем можно найти то, что постоянно у тебя во рту.
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28.07.2020 19:32 Ответить
Ну и расценки.
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28.07.2020 15:41 Ответить
Форум умирает. Ни в одной теме нет комментариев, количество которых было бы трёхзначной цифрой.
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28.07.2020 15:41 Ответить
ЗашаКАЛадився..🤗
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28.07.2020 15:44 Ответить
Засахарился.... а у людей диабет и аллергия на сладкое.
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28.07.2020 17:12 Ответить
Перспектива опинитись в компанії платних тролів з ботоферми Порошенка нікого не надихає
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28.07.2020 15:52 Ответить
ТОчно! С зебилами просто стал брезговать общаться.
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28.07.2020 16:09 Ответить
Да их вообще тут мало осталось. Что они могут нам сказать ? Успехов-то у фюрера никаких нет, кроме дурантина, ежедневных похорон солдат и офицеров ВСУ, и двузначной безработицы.
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28.07.2020 16:10 Ответить
A может всё проще ? Порохоботы перестали надеяться что с вами (да-да, лично с вами, и вам подобными) разговаривать есть какой-то смысл - вы ничего не понимаете и не поймёте.
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28.07.2020 16:08 Ответить
Тобто людям запатили за роботу, вони взяли гроші і сказали, що "вони припинили сподіватись, що цю работу виконувати є якийсь сенс", і все?
__________________
Без продажних мародерів Порошенка сайт був би не сайт))
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28.07.2020 17:31 Ответить
Зефилититков все меньше. Да и остались только самые тупые,искренне любящие ходить на хутина
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28.07.2020 16:27 Ответить
Злоупотребление влиянием??? За это не срок, а орден наши прецеденты раздают...
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28.07.2020 15:43 Ответить
"на полузакрытом кладбище" - это "приоткрытое" кладбище?
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28.07.2020 15:48 Ответить
Для покійників з впливовою ріднею на яку ч. 3 ст. 369-2 КК України не поширюється...
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29.07.2020 14:28 Ответить
Серьёзно, СБУ ловит тех кто места на кладбище продает ? Деградация государства, по другому и не скажешь.
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28.07.2020 15:53 Ответить
За что, посреднические услуги не запрещены.
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28.07.2020 15:59 Ответить
Ой! Прикоснулись.....или проснулись ? В Харькове куча "закрытых" 30-40 лет назад кладбищ .где хоронят каждый день. А какие памятники ставят заслуженным цыганам ,криминальным авторитетам и просто хапугам??
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28.07.2020 16:19 Ответить
По данным следствия, подозреваемый, используя личные связи с братьями Ермаками
обещал отправить на тот свет всех желающих
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28.07.2020 16:24 Ответить
Хм... полузакрытое? Это всё равно что полуоткрытое.... А чего кипиш? СБУ контролирует продажу мест на кладбищах? Звоните Баканову у него все расценки и тарифы!
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28.07.2020 17:11 Ответить
Интересно тогда сколько на Байковом , если на таком 10 тыс
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28.07.2020 20:07 Ответить
Полузакрытое? Это как?? Туда можно зайти, а выйти - нельзя?
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28.07.2020 21:36 Ответить
 
 