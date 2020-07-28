В результате обстрела наемников РФ на Донбассе ранен мирный житель, - директор "Восток-SOS" Реуцкий. ФОТО
В результате обстрела наемников РФ 27 июля в Марьинке Донецкой области пострадал мирный житель.
Об этом сообщил в Facebook директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, мужчина получил ранение, когда работал утром с матерью на огороде.
Предположительно, ему в руку попал осколок подствольной гранаты.
"Их обстреляли со стороны позиций НВФ в неподконтрольном Трудовском - сначала из стрелкового оружия, а затем рядом с ними раздался взрыв. Инцидент произошел через 12 часов после провозглашения всеобъемлющего бессрочного перемирья", - рассказал Реуцкий.
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+26 des_104
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Хрипел Янелох.....
Заключать перемирие, сразу после подлейшего случая убийства наших героев - это очередной плевок в сторону армии и Украины.
раненный же может дули крутить? ну? значит - не считается )))
" в неподконтрольном Трудовском"...длб бл...