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В результате обстрела наемников РФ на Донбассе ранен мирный житель, - директор "Восток-SOS" Реуцкий. ФОТО

В результате обстрела наемников РФ 27 июля в Марьинке Донецкой области пострадал мирный житель.

Об этом сообщил в Facebook директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мужчина получил ранение, когда работал утром с матерью на огороде.

В результате обстрела наемников РФ на Донбассе ранен мирный житель, - директор Восток-SOS Реуцкий 01

Предположительно, ему в руку попал осколок подствольной гранаты.

"Их обстреляли со стороны позиций НВФ в неподконтрольном Трудовском - сначала из стрелкового оружия, а затем рядом с ними раздался взрыв. Инцидент произошел через 12 часов после провозглашения всеобъемлющего бессрочного перемирья", - рассказал Реуцкий.

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Автор: 

обстрел (27784) Донбасс (26957) Марьинка (713) операция Объединенных сил (6766) Реуцкий Константин (14)


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Топ комментарии
+26
а это уже считается нарушением режима прекращения огня или ещё нет?
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28.07.2020 16:00 Ответить
+23
Ну шо, ***@комадувач, как оно, "перемирие"? Тут тебе не менделей шпилить, тут серьезнее. И да, ты таки лох.
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28.07.2020 16:00 Ответить
+17
Тихо , зеля расстроится .
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28.07.2020 16:04 Ответить
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а это уже считается нарушением режима прекращения огня или ещё нет?
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28.07.2020 16:00 Ответить
Тихо , зеля расстроится .
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28.07.2020 16:04 Ответить
Наші вогнем відповіли? Ні? Тоді Зєля не розчарується.
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28.07.2020 17:09 Ответить
Нет , нужно подождать пока кого нибудь не убьют .... )))))
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28.07.2020 16:05 Ответить
нет .. кацапы это делают не специально .. просто тренировались .
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28.07.2020 16:06 Ответить
Нууу, дивлячись з якої сторони дивитись. Якщо з місця перебування зе- то це не порушення, а якщо з боку пораненого цивіла- то таки так. Але якщо порівняти їх, то хто такий цивіл проти зе? Маленький миш, ой вибачте, крис.
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28.07.2020 16:06 Ответить
Не.Мужик сам виноват.Он провоцировал,по всей видимости,и хотел сорвать хрупкий мир,работая в огороде лопатой запрещенного калибра.
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28.07.2020 16:41 Ответить
Это не системный обстрел. Так заявили в АПУ. Что-то новенькое в военном деле.
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28.07.2020 16:49 Ответить
Поранення в руку не дозволяє нам говорити про системні обстріли,зелбуїн!!!
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28.07.2020 19:41 Ответить
Ну шо, ***@комадувач, как оно, "перемирие"? Тут тебе не менделей шпилить, тут серьезнее. И да, ты таки лох.
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28.07.2020 16:00 Ответить
ну, а точнее - лошара!
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28.07.2020 22:46 Ответить
Необходим запрет на такие сообщения, https://censor.net/news/3210496/rejim_polnoyi_tishiny_ne_zapreschaet_ukrainskim_voennym_otvechat_na_narusheniya_i_provokatsii_reznikov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74291244.
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28.07.2020 16:01 Ответить
Що за херню ви пишете? Ніхто вже другу добу не стріляє. Сам Найвеличніший сказав.
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28.07.2020 16:04 Ответить
В результате обстрела наемников РФ на Донбассе ранен мирный житель, - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 286
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28.07.2020 16:05 Ответить
пшелнах, козломордый
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28.07.2020 16:17 Ответить
Окончание перемирия - в разы большие потери . Для кого перемирие ? Ватным обезьянам дают передышку , чтобы они укрепили свои позиции .
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28.07.2020 16:11 Ответить
- Эта падстава!
Хрипел Янелох.....
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28.07.2020 16:11 Ответить
Настала пора просити Ердогана ввести війська в лугандонію
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28.07.2020 16:29 Ответить
Мужик в одежде с таким сочетанием цвета работает на огороде - у скрепных орков сработал рефлекс, как у собачки Павлова.
Заключать перемирие, сразу после подлейшего случая убийства наших героев - это очередной плевок в сторону армии и Украины.
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28.07.2020 16:28 Ответить
та ну... одиночное ранение не считается )))
раненный же может дули крутить? ну? значит - не считается )))
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28.07.2020 16:31 Ответить
Ну что, ЗЕленый говноед и говнокомандующая гнида, доволен результатами? Уходи, падаль сам по-хорошему, а то скоро за тобой придут.
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28.07.2020 16:31 Ответить
та ТРУДОВСКИЕ этот район Донецка называется...
" в неподконтрольном Трудовском"...длб бл...
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28.07.2020 17:20 Ответить
Район Донецка называется Петровский, а на краю этого района посёлок, в народе - Трудовской, официальное название - посёлок шахты "Трудовская". И он таки да - неподконтрольный ... в силу неподконтрольности Донецка вообще и Петровского района в частности
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28.07.2020 19:20 Ответить
це вже перемир'я чи ще ні ?
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28.07.2020 17:27 Ответить
А как же всеобьемлющее перемирие
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28.07.2020 18:07 Ответить
Ой, да сколько там той Марьинки!? А остальное всё - объемляет же ...
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28.07.2020 19:27 Ответить
Это не системное нарушение, незачетно, так зелена жаба сказала
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28.07.2020 18:17 Ответить
 
 