В результате обстрела наемников РФ на Донбассе ранен мирный житель, - директор "Восток-SOS" Реуцкий. ФОТО

В результате обстрела наемников РФ 27 июля в Марьинке Донецкой области пострадал мирный житель.

Об этом сообщил в Facebook директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мужчина получил ранение, когда работал утром с матерью на огороде.

Предположительно, ему в руку попал осколок подствольной гранаты.

"Их обстреляли со стороны позиций НВФ в неподконтрольном Трудовском - сначала из стрелкового оружия, а затем рядом с ними раздался взрыв. Инцидент произошел через 12 часов после провозглашения всеобъемлющего бессрочного перемирья", - рассказал Реуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО