В результате столкновения с грузовиком на столичном Надднепрянском шоссе погиб водитель легковушки, - ГСЧС. ФОТО
На Надднепрянском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. В результате столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
28 июля в 14:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на Надднепрянском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как оказалось, в результате столкновения легкового автомобиля "Toyota" и грузовика "DAF" погиб водитель легковушки, тело которого было заблокировано между панелью приборов и сиденьем.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибшего из покореженного автомобиля и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части, тем самым предотвратив взрыв.
К ликвидации последствий аварии былы привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Обстоятельствами ДТП будут заниматься правоохранительные органы.
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Это было не лобовое столкновение.
Либо превысил скорость, либо "шашечник".
Таких жалеть нет смысла - сами они выбирают себе судьбу.
Бог не теля...