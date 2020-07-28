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Новости Фото ДТП
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В результате столкновения с грузовиком на столичном Надднепрянском шоссе погиб водитель легковушки, - ГСЧС. ФОТО

На Надднепрянском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. В результате столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

28 июля в 14:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на Надднепрянском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как оказалось, в результате столкновения легкового автомобиля "Toyota" и грузовика "DAF" погиб водитель легковушки, тело которого было заблокировано между панелью приборов и сиденьем.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибшего из покореженного автомобиля и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части, тем самым предотвратив взрыв.

К ликвидации последствий аварии былы привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Обстоятельствами ДТП будут заниматься правоохранительные органы.

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В результате столкновения с грузовиком на столичном Надднепрянском шоссе погиб водитель легковушки, - ГСЧС 01
В результате столкновения с грузовиком на столичном Надднепрянском шоссе погиб водитель легковушки, - ГСЧС 02

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ДТП (7685) Киев (25668) смерть (9250) ГСЧС (5010)


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Який жах, миттєва смерть, шкода мужика, видно не бідував.
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28.07.2020 17:20 Ответить
Судя по фото, он въехал в заднюю часть фуры.
Это было не лобовое столкновение.
Либо превысил скорость, либо "шашечник".
Таких жалеть нет смысла - сами они выбирают себе судьбу.
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28.07.2020 18:49 Ответить
Ось так думаєш, що їдеш в танці з кенгурятніком на джипі, а на швидкості 80 км на годину будь-яке авто перетворюється на картон. Не забувайте це, це несправжня беспека, коли у вас ******* іномарка, грає релаксуюча музика, а стрілка лягає за 140...
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28.07.2020 17:24 Ответить
В спам, животное.
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28.07.2020 17:45 Ответить
уходишь ты без вопросов.
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28.07.2020 18:04 Ответить
Царство небесное водиле, соболезнование родным и близким.
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28.07.2020 18:45 Ответить
А кенгурятники разве не запрещены с цивилизованных странах, кроме Африки? Это же тяжелейшие травмы для пешехода, чтобы сохранить свой радиатор... Поэтому отношение водилы тойоты к остальным видно из его кенгурятника - но не повезло, не выдержал кенгурятник удара...
Бог не теля...
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28.07.2020 19:27 Ответить
 
 