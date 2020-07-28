В результате столкновения с грузовиком на столичном Надднепрянском шоссе погиб водитель легковушки, - ГСЧС. ФОТО

На Надднепрянском шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. В результате столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

28 июля в 14:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на Надднепрянском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как оказалось, в результате столкновения легкового автомобиля "Toyota" и грузовика "DAF" погиб водитель легковушки, тело которого было заблокировано между панелью приборов и сиденьем.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали погибшего из покореженного автомобиля и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части, тем самым предотвратив взрыв.

К ликвидации последствий аварии былы привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Обстоятельствами ДТП будут заниматься правоохранительные органы.

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