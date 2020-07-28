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Дымовая шашка украинского производства прошла госиспытания и заменит в ВСУ советские аналоги. ВИДЕО+ФОТО

На одном из полигонов Министерства обороны Украины на Львовщине прошли государственные испытания отечественной дымовой шашки УДШ-У.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Такие дымовые шашки крайне необходимы Вооруженным Силам Украины, поскольку являются эффективными средствами маскировки (на замену старым запасам советских УДШ). Образец вооружений, который ранее не производился в Украине, был разработан специалистами компании "НПЧП "Спарринг-Вист Центр".

Дымовая шашка украинского производства прошла госиспытания и заменит в ВСУ советские аналоги 01

По результатам государственных испытаний подтверждены заявленные разработчиком характеристики отечественного пиротехнического средства и члены Государственной комиссии подписали соответствующий акт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны. ФОТО

Испытания состоялись в соответствии с программой и методикой государственных испытаний опытного образца, специально разработанные специалистами Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Автор: 

армия (8502) боеприпасы (2359) военно-промышленный комплекс (249) испытания (380) оборона (5232)


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Топ комментарии
+14
видно, что ты не служил.... она спасет множество жизней пехоты
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28.07.2020 17:18 Ответить
+7
Неслуживший!Во всех армиях мира есть на вооружении дымовые шашки!Надоел уже вякать!
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28.07.2020 17:50 Ответить
+5
А проти лазера помєха.
В реальних справах не існує дрібниць - потрібні і шкарпетки і ракети.
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28.07.2020 17:30 Ответить
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Сколько танков и самолетов подобъет эта дымовая шашка?
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28.07.2020 17:15 Ответить
видно, что ты не служил.... она спасет множество жизней пехоты
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28.07.2020 17:18 Ответить
Для инфракрасных прицелов, видеонаблюдения с дронов это не помеха. Дымовая завеса это позапрошлый век.
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28.07.2020 17:23 Ответить
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28.07.2020 17:25 Ответить
захват цели через дым?
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28.07.2020 17:28 Ответить
Тепловизоры 4-го поколения (Omnibus-VII,GEN III+,GEN IV,Беспленочный и Импульсный ЭОП (Filmless & Gated I2)) позволяют:
1.Видеть людей сквозь дым, пыль, туман, легкий дождь и небольшой снег.
2.Видеть людей сквозь маскировку и листву любых условиях освещения
3.Видеть дальше и больше по сравнению с другими очками и камерами ночного видения, требующими небольшое количество света для функционирования.
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28.07.2020 17:40 Ответить
Неслуживший!Во всех армиях мира есть на вооружении дымовые шашки!Надоел уже вякать!
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28.07.2020 17:50 Ответить
Разномасштабная техника постановки дымовых завес создавалась на случай крупной войны, в том числе с применением ядерного оружия, однако наступила эпоха локальных конфликтов, в которых форсированию рек под многокилометровыми завесами и тому подобным операциям стратегического масштаба места уже не нашлось.

Пример: Афганистан. Там дымовые завесы не применялись, от слова-вообще. так как нечего было форсировать, не было линии обороны в физическом смысле.
Дымовая завеса применяется только в масштабных учениях различных род войск для придания пущего эффекта военных действий. И все.
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28.07.2020 18:09 Ответить
А проти лазера помєха.
В реальних справах не існує дрібниць - потрібні і шкарпетки і ракети.
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28.07.2020 17:30 Ответить
Хочу вас огорчить тем, что инфракрасному лазеру на дым насрать.
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28.07.2020 17:43 Ответить
А теперь докажи нам огорченным что ты не брехло про дым и инфпакрасные лазеры
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28.07.2020 17:53 Ответить
В Google забанили ??? Вперед! Я то знаю где искать, а тебе вот потрудиться надо.
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28.07.2020 18:04 Ответить
На звичайний дим.
Але димова шашка це пристрій який комплектується довільною сумішшю.
Розробляються аерозолі які блокують інфарчервоне випромінювання.
Шашки були і будуть потрібні
Як були і будуть потрібні танки і снаряди
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28.07.2020 18:23 Ответить
Кроме дыма белого цвета. Остальные цвета на лазер не ввлияют. Это правда.
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28.07.2020 18:41 Ответить
Конечно прошлый век.
Но при этом, у ВСЕХ, на вооружении, есть дымовые снаряды для артиллерии.
А в авиации и дымовые контейнеры.
Как интересно, да?
И никто от этого не отказывается.
Ах, да. У многих есть и дымовые гранаты.
Тоже НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ.
Так, какой век на календаре?
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28.07.2020 17:46 Ответить
Дымовая завеса применяется только в масштабных учениях различных род войск для придания пущего эффекта военных действий. И все.
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28.07.2020 18:10 Ответить
Читай
Infrared obscurants are small aerosol particles that block infrared light, sometimes referred to as heat vision. They can be disseminated through multiple means includinggrenades, pyrotechnic devices and smoke generators.

https://www.army.mil/article/214084/new_obscurants_hold_potential_for_blocking_infrared_sensors

І не кажи того чого немає
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28.07.2020 18:24 Ответить
Я вижу что вы не в состоянии были понять что такое Infrared obscurants are small aerosol, и из чего он состоит. И то что это только лабораторные разработки.
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28.07.2020 18:34 Ответить
Я то зрозумів, а вам я бачу туго дочитати до кінця. Відкрию секрет дим це і є аерозоль.
В 2018 були лабораторні.
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28.07.2020 18:37 Ответить
"If you need to make these materials on a large scale, it is possible," she said. "When you're doing research-scale work, you're working with milligram quantities, which isn't realistic when you're talking about fielding a material."
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28.07.2020 18:43 Ответить
І? Нормальний лабораторний процес в чому проблема то? В 2018 році до речі.
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28.07.2020 18:47 Ответить
Дымовые завесы бывают разные и могут применятся по разному. В том числе и от тепловизоров, и от радаров. Например, флотская - довольно серьёзная проблема для туповатых крылатых ракет.
Димова шашка українського виробництва пройшла держвипробування і замінить у ЗСУ радянські аналоги - Цензор.НЕТ 7944
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28.07.2020 19:07 Ответить
Хоть одно их применение было в военных действиях? Нет. Так о чем тут говорить???
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28.07.2020 23:40 Ответить
Было. Неоднократно.
Только Вам зачем это?
У Вас собственное и непоколебимое мнение.
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29.07.2020 08:50 Ответить
у кого дроны с инфракрасными прицелами? Ты не друг Igor L случайно?
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28.07.2020 17:50 Ответить
Mavic 2 Enterprise Dual.
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28.07.2020 18:23 Ответить
а шо его испытывать - при украинских мощностях оно уже,можно сказать есть - в элементах..
тут всё дело в яйцах..
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28.07.2020 17:28 Ответить
А где его испытывать ?
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28.07.2020 17:40 Ответить
А что они скажут. Что не закупают испытанное новое ракетное вооружение? Сто сокращают вооружение? Или что отменили планы модернизации ракетных систем С300В1? Так хоть новым дымом похвастаются за неимением лучшего.

https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html
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28.07.2020 18:31 Ответить
А Советские шашки куда?
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28.07.2020 17:26 Ответить
продали сепарам как противотанковые мины.
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28.07.2020 17:30 Ответить
Документы в студию!
Всем интересно.
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28.07.2020 17:48 Ответить
Гусары, молчать!!!
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28.07.2020 17:30 Ответить
используют.
Не переживайте.
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28.07.2020 17:47 Ответить
спонсор шашки -госкинофонд и его фильмы из-за поребрика
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28.07.2020 18:06 Ответить
Да *** тут надо бы объявить национальный праздник с тремя выходными днями многое хочется сказать матом ,поэтому промолчу пожалуй ...
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28.07.2020 18:17 Ответить
Альтернатива
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/totalny-sovok.html
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28.07.2020 18:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=xg1ouZ0gT4M&feature=emb_logo

Аа як вам розвод авакова і зелі,виходить тільки у нас терористи гроші дають і щей вибачаються,***** тепер до нас поїдуть заробітчани,бо такі терористи тільки в Україні добрі і багаті.Короче тема була наступна,знайшли клоуни того клоуна дали бабосів,до кінці люди були в акує бо думали реально терорист,так було задумано а потім він їх озолотив,аа як вам многоочковочка,зелбуїна.Ну правда вийшло з хепіендом і це добре,як у відосіках 95 кварталу коли вони різних зірок розігрували.Але рейтинг до нового року буде 0.
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28.07.2020 18:36 Ответить
Можно начинать знаменитую по поговоркам "войну в Крыму - всё в дыму"
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28.07.2020 19:10 Ответить
Я горжусь Украиной, но ЗЕ, это не президент, такой прекрасной страны, уже давно набрано голосов на отставку, а он обещал уйти и молчит, просто люди молчат, а ему насрать на людей.
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28.07.2020 20:47 Ответить
Госиспытания прошли,а дальше..?Когда начнется серийное производство.?Уже не секрет, что провластная"зелень"урезает финансирование на оборону и ВСУ, таки ,останутся вновь с советскими дымовухами..
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29.07.2020 10:31 Ответить
 
 