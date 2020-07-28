Дымовая шашка украинского производства прошла госиспытания и заменит в ВСУ советские аналоги. ВИДЕО+ФОТО

На одном из полигонов Министерства обороны Украины на Львовщине прошли государственные испытания отечественной дымовой шашки УДШ-У.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Такие дымовые шашки крайне необходимы Вооруженным Силам Украины, поскольку являются эффективными средствами маскировки (на замену старым запасам советских УДШ). Образец вооружений, который ранее не производился в Украине, был разработан специалистами компании "НПЧП "Спарринг-Вист Центр".

По результатам государственных испытаний подтверждены заявленные разработчиком характеристики отечественного пиротехнического средства и члены Государственной комиссии подписали соответствующий акт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны. ФОТО

Испытания состоялись в соответствии с программой и методикой государственных испытаний опытного образца, специально разработанные специалистами Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.