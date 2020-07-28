Дымовая шашка украинского производства прошла госиспытания и заменит в ВСУ советские аналоги. ВИДЕО+ФОТО
На одном из полигонов Министерства обороны Украины на Львовщине прошли государственные испытания отечественной дымовой шашки УДШ-У.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Такие дымовые шашки крайне необходимы Вооруженным Силам Украины, поскольку являются эффективными средствами маскировки (на замену старым запасам советских УДШ). Образец вооружений, который ранее не производился в Украине, был разработан специалистами компании "НПЧП "Спарринг-Вист Центр".
По результатам государственных испытаний подтверждены заявленные разработчиком характеристики отечественного пиротехнического средства и члены Государственной комиссии подписали соответствующий акт.
Испытания состоялись в соответствии с программой и методикой государственных испытаний опытного образца, специально разработанные специалистами Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины.
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1.Видеть людей сквозь дым, пыль, туман, легкий дождь и небольшой снег.
2.Видеть людей сквозь маскировку и листву любых условиях освещения
3.Видеть дальше и больше по сравнению с другими очками и камерами ночного видения, требующими небольшое количество света для функционирования.
Пример: Афганистан. Там дымовые завесы не применялись, от слова-вообще. так как нечего было форсировать, не было линии обороны в физическом смысле.
Дымовая завеса применяется только в масштабных учениях различных род войск для придания пущего эффекта военных действий. И все.
В реальних справах не існує дрібниць - потрібні і шкарпетки і ракети.
Але димова шашка це пристрій який комплектується довільною сумішшю.
Розробляються аерозолі які блокують інфарчервоне випромінювання.
Шашки були і будуть потрібні
Як були і будуть потрібні танки і снаряди
Но при этом, у ВСЕХ, на вооружении, есть дымовые снаряды для артиллерии.
А в авиации и дымовые контейнеры.
Как интересно, да?
И никто от этого не отказывается.
Ах, да. У многих есть и дымовые гранаты.
Тоже НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ.
Так, какой век на календаре?
Infrared obscurants are small aerosol particles that block infrared light, sometimes referred to as heat vision. They can be disseminated through multiple means includinggrenades, pyrotechnic devices and smoke generators.
https://www.army.mil/article/214084/new_obscurants_hold_potential_for_blocking_infrared_sensors
І не кажи того чого немає
В 2018 були лабораторні.
Только Вам зачем это?
У Вас собственное и непоколебимое мнение.
тут всё дело в яйцах..
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html
Всем интересно.
Не переживайте.
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/totalny-sovok.html
Аа як вам розвод авакова і зелі,виходить тільки у нас терористи гроші дають і щей вибачаються,***** тепер до нас поїдуть заробітчани,бо такі терористи тільки в Україні добрі і багаті.Короче тема була наступна,знайшли клоуни того клоуна дали бабосів,до кінці люди були в акує бо думали реально терорист,так було задумано а потім він їх озолотив,аа як вам многоочковочка,зелбуїна.Ну правда вийшло з хепіендом і це добре,як у відосіках 95 кварталу коли вони різних зірок розігрували.Але рейтинг до нового року буде 0.