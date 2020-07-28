На Житомирщине из-за попадания молний в здания произошли три пожара, - ГСЧС. ФОТО

В Житомирской области 27 июля Госслужба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала три пожара в частном секторе после попадания молний в здания.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 27 июля в 17:41 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в с. Тетеровка Житомирского района. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что горит кровля и чердачное помещение дома. Существовала угроза дальнейшего распространения пожара на жилые комнаты. Чтобы приступить к тушению, спасателям пришлось обесточивать здание. Усилиями двух отделений пожарных в 18:02 пожар был локализован и в 19:17 - ликвидирован.

"Огнем уничтожена кровля и чердачное помещение на площади 30 кв. м. Удалось предотвратить распространение возгорания на жилые помещения дома, который также остался невредимым… По предварительной информации, возгорание произошло из-за разряда молнии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в с. Дидковичи Коростенского района в деревянный сарай площадью 50 кв. м., по предварительной информации, также попала молния. Здание в результате пожара полностью выгорело. Бойцам ГСЧС удалось предотвратить распространение огня на расположенный рядом жилой дом.

При аналогичных обстоятельствах в с. Черновая Хорошевского района после грозового разряда в частном подворье загорелся деревянный сеновал и 10 т сена, которое хранилось в нем.

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