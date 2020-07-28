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Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Кирилловке Запорожской области 28 июля прошел сильный ливень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.

"28 июля в результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см на более чем 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии", - говорится в сообщении.

В то же время, дорога между пгт Кирилловка и с. Степок не затоплена, движение беспрепятственное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине из-за попадания молний в здания произошли три пожара, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели с помощью плавающих мотопомп откачивают воду.

Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС 01
Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС 02
Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС 03
Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС 04

Также смотрите: В результате ливня на Херсонщине подтоплены несколько десятков домов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС 05
Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС 06
Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС 07
Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС 08
Фото: zp.dsns.gov.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за сильных осадков подтоплены несколько населенных пунктов Закарпатской области, - ГСЧС

Автор: 

курорт (119) непогода (817) отдых (390) Запорожская область (3201) ГСЧС (5010)


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Топ комментарии
+13
не був і не поїду, совкцькі будки.. жах.
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28.07.2020 20:50 Ответить
+7
Если не читать заголовок можно подумать шо это животноводческий комплекс или хижины вьетнамцев времён одноименной войны..
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28.07.2020 21:30 Ответить
+6
Медузы.. морские блохи, цены, коронавирус.. а теперь еще и это... "Курортный сезон" одним словом.
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28.07.2020 20:49 Ответить
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Сочувствую отдыхающим. Хоть морж там и не ахти ...и траванулись на базе как- то их суперкухней ...
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28.07.2020 20:36 Ответить
Морэ*
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28.07.2020 20:37 Ответить
нормальное там море, получше черного, и песчаные пляжи везде. Вот пресная вода плохая там, это факт.
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28.07.2020 20:49 Ответить
В магазинах продается нормальная вода.
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28.07.2020 22:26 Ответить
Правда?
Море - грязная, мелкая лужа.
Вокруг степь да степь кругом.
Развлечения только, как в убогом пионерском детстве - налови марлей креветок, побегай в маске на четвереньках за камбалой, выстрогай шото из палки (если найдешь).
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29.07.2020 02:16 Ответить
Когда и где вы были?
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29.07.2020 17:11 Ответить
Бердянск, Геническ, Арабатка. Все до середины 90-х.

Азовское море и окрестности с тех пор лучше не стали. Украинцы с тех пор тоже лучше не стали.

Более того, уже два месяца подруга с мужем живет в крутом санатории на Арабатке. В момент, когда границы были закрыты, я от безнадеги даже начал подумывать насчет того, чтобы ломануться к ним туда.
Но потом они сбросили фотографии и я понял, что я в такое поеду только, если везде, кроме Азовского моря, будет ядерная пустыня.
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29.07.2020 20:40 Ответить
не був і не поїду, совкцькі будки.. жах.
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28.07.2020 20:50 Ответить
Да всякие там есть, на любой вкус и карман.
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28.07.2020 21:00 Ответить
Не едет) если машину жалко!
Был в прошлом году... Дорога п...ц!
Проще по бензу 2 раза смотнутся в Одессу)
Хотя море там супер...
Теплое шо капец...но рыбы галяк!
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28.07.2020 21:07 Ответить
Из Днепра вполне нормальная дорога. Есть очень хорошие базы с бассейнами, тихие, чистенькие и с отличными номерами. На рынке есть куча всяких шашлыков разных видов, плов и много чего. "Вина мира" с нормальным пойлом. Море мелкое и часто штормит, но чистое. Воздух чистый!
Да, море в Одессе супер. Моча и фекалии...
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29.07.2020 17:16 Ответить
Вы его на зуб пробовали ? Сочувствую .....НО вы таки эксперт от бога
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29.07.2020 19:52 Ответить
Я не идиот в ЭТО влазить...
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29.07.2020 19:55 Ответить
напрасно. там очень даже неплохо, только ночью комаров много.
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28.07.2020 21:07 Ответить
В этом году немного.
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28.07.2020 21:13 Ответить
Этого дерьма по всему Югу много . Предохраняйтесь ....панове
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29.07.2020 19:53 Ответить
Медузы.. морские блохи, цены, коронавирус.. а теперь еще и это... "Курортный сезон" одним словом.
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28.07.2020 20:49 Ответить
Что есть морские блохи ??
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28.07.2020 20:51 Ответить
Да люди жалуются какие то микро рачки ( креветки) кусаются... Все это из за теплой зимы.
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28.07.2020 21:01 Ответить
О бог ты мой,та эти рачки еще меня кусали лет 30 назад.И в Кирилловке,в Степановке тоже.И в Ботиево тоже самое было.
Я думал что може что-то новое появилось.
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28.07.2020 21:13 Ответить
Гаммарус. Кусючий.Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6904
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28.07.2020 21:01 Ответить
Этого добра в Кирилловке валом)
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28.07.2020 21:09 Ответить
В совке им аквариумных рыб кормили.
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28.07.2020 21:13 Ответить
Рыбок кормили дафнией, а эта хрень и сама рыбку съест. Я на такие рачки камбалу ловил.
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29.07.2020 17:47 Ответить
И гаммарусом, точно помню.
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29.07.2020 18:49 Ответить
Да нет, я не видел. Медузы попадаются.
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28.07.2020 22:27 Ответить
Валом. Раньше в песке жили, теперь нагло плавают.
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28.07.2020 22:36 Ответить
базы сплошной совок...
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28.07.2020 20:53 Ответить
Ну это если за 100 грн в сутки
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28.07.2020 23:10 Ответить
а шо в этих сараях есть и места подороже ?
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28.07.2020 23:36 Ответить
Вам только сараи подходят? Сочувствую...
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29.07.2020 19:46 Ответить
ну куда ж нам до вас, "миллиардеров" из заток и коблев...
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29.07.2020 22:25 Ответить
Кроме этих сараев есть мини-отели с нормальными номерами (как и во многих других местах черного и азовского моря), просто их обычно не затапливает, страдают в основном сараи
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29.07.2020 21:10 Ответить
Зато им завидуют крымчане.
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28.07.2020 20:55 Ответить
деревья вырубили вот и за топило!
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28.07.2020 21:19 Ответить
Где в Карпатах?
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28.07.2020 22:32 Ответить
"ржу" по тому что когда в Карпатах было наводнение то писали что "вырубили лес" а про то что дожди валили почти 1,5 месяца день в день ни хрена!
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28.07.2020 22:52 Ответить
Крысчане завидуют..
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28.07.2020 21:19 Ответить
Такие скотобазы отдыха....пора топить..
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28.07.2020 21:20 Ответить
А скот куда поедет в следующем году?
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28.07.2020 22:44 Ответить
Скоту все- равно. В кустах тряпку натянули, ямку для нечистот вырыли - больше ничего не надо. Сам свидетель - тетка одна две недели «отдыхала» в комке на берегу - ночью зарывалась в водоросли, днём отрывалась - даже моя немецкая овчарка удивлялась такому событию. Быдлу - все равно, ползут на море даже если всего 20 грн в кармане - зато по дворам воруют всякие овощи и фрукты. Обсераются, конечно, гадят кругом - одним словом, поднимают экономику этих блошиных курортных местечек.
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29.07.2020 10:12 Ответить
Если не читать заголовок можно подумать шо это животноводческий комплекс или хижины вьетнамцев времён одноименной войны..
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28.07.2020 21:30 Ответить
Кирилловка? нет, не слыхал.
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28.07.2020 21:57 Ответить
https://kirillovka.ks.ua/webcam-tropikanka/
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28.07.2020 22:34 Ответить
Боженьки, какой скот ездить "отдыхать" в эти сараи?))
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28.07.2020 22:43 Ответить
Украинский.
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29.07.2020 10:13 Ответить
Разные базы там.
Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9031

Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3161

Понад десяток баз відпочинку затопило зливою в курортній Кирилівці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8261
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29.07.2020 01:10 Ответить
Да хоть какие.
Вокруг же шаром покати - тоска зеленая. И море, как грязная лужа жабе по колено.
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29.07.2020 02:12 Ответить
А вы шары катать хотите? Зачем вообще далеко ехать?
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29.07.2020 19:49 Ответить
Например, чтобы вечером гулять не по пустыне, боясь вступи в оставленное землякками в кустах говно, а по средневековому европейскому городу.

Ну или, например, чтобы хотя бы 2 недели, не видеть отечественного жлобства и дебилизма.

Про сервис, отношение и цены я даже не говорю.
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29.07.2020 20:35 Ответить
Листя забило радянські каналізації?
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29.07.2020 16:50 Ответить
Канализация к дождевой воде никакого отношения не имеет. Льстьям забиваются ливневки,но на тех базах такая роскошь появится лет через 200,если и появится.
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29.07.2020 17:51 Ответить
 
 