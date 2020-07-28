Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Кирилловке Запорожской области 28 июля прошел сильный ливень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.

"28 июля в результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см на более чем 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии", - говорится в сообщении.

В то же время, дорога между пгт Кирилловка и с. Степок не затоплена, движение беспрепятственное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине из-за попадания молний в здания произошли три пожара, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели с помощью плавающих мотопомп откачивают воду.









Также смотрите: В результате ливня на Херсонщине подтоплены несколько десятков домов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж









Фото: zp.dsns.gov.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за сильных осадков подтоплены несколько населенных пунктов Закарпатской области, - ГСЧС