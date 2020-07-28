Более десятка баз отдыха затопило ливнем в курортной Кирилловке, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Кирилловке Запорожской области 28 июля прошел сильный ливень.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.
"28 июля в результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см на более чем 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии", - говорится в сообщении.
В то же время, дорога между пгт Кирилловка и с. Степок не затоплена, движение беспрепятственное.
Спасатели с помощью плавающих мотопомп откачивают воду.
Топ комментарии
+13 Valery Atman
показать весь комментарий28.07.2020 20:50 Ответить Ссылка
+7 Феофан Шариков
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+6 Андерсен #450397
показать весь комментарий28.07.2020 20:49 Ответить Ссылка
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Море - грязная, мелкая лужа.
Вокруг степь да степь кругом.
Развлечения только, как в убогом пионерском детстве - налови марлей креветок, побегай в маске на четвереньках за камбалой, выстрогай шото из палки (если найдешь).
Азовское море и окрестности с тех пор лучше не стали. Украинцы с тех пор тоже лучше не стали.
Более того, уже два месяца подруга с мужем живет в крутом санатории на Арабатке. В момент, когда границы были закрыты, я от безнадеги даже начал подумывать насчет того, чтобы ломануться к ним туда.
Но потом они сбросили фотографии и я понял, что я в такое поеду только, если везде, кроме Азовского моря, будет ядерная пустыня.
Был в прошлом году... Дорога п...ц!
Проще по бензу 2 раза смотнутся в Одессу)
Хотя море там супер...
Теплое шо капец...но рыбы галяк!
Да, море в Одессе супер. Моча и фекалии...
Я думал что може что-то новое появилось.
Вокруг же шаром покати - тоска зеленая. И море, как грязная лужа жабе по колено.
Ну или, например, чтобы хотя бы 2 недели, не видеть отечественного жлобства и дебилизма.
Про сервис, отношение и цены я даже не говорю.