Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, "Дроздофилоносец русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Успешные переговоры
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков
Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко. ВИДЕО
Все сделал, как приказали
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины"
Жесткая позиция на переговорах с Путиным
Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного и Пивденного, возле Новомихайловки зафиксировано минирование, - пресс-центр ОС
Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента
Правильная подача информации
Зе!Перемирие
"Партнерские отношения"
Чтобы наверняка
"Дроздофилоносец русского мира"
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Автор - Порохобот Алексеевич.
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https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin https://twitter.com/slevo4kin/status/1288174086640799746 1 ч
- Данилыч, а может не будешь уходить?
- Вовочка, у меня чуйка, я ******** *****, бо скоро всех нас будут жестко *******.
Что СЛАБО? А ну да вам не за это деньги платят.
При Порошенко их было 19.
После нарушения каждого из них Президент Украины заявлял на весь мир, что оно было нарушено российской стороной.
Ты хоть раз слышал такое от Зеленского ?