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Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, "Дроздофилоносец русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, Дроздофилоносец русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Успешные переговоры

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко. ВИДЕО

Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, Дроздофилоносец русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Все сделал, как приказали

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины"

Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, Дроздофилоносец русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Жесткая позиция на переговорах с Путиным

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного и Пивденного, возле Новомихайловки зафиксировано минирование, - пресс-центр ОС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента

Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, Дроздофилоносец русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Правильная подача информации

Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, Дроздофилоносец русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Зе!Перемирие

Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, Дроздофилоносец русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

"Партнерские отношения"

Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, Дроздофилоносец русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Чтобы наверняка

Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, Дроздофилоносец русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Дроздофилоносец русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) Кадыров Рамзан (802) Песков Дмитрий (1936) политика (7076) путин владимир (31544) фотожаба (14496)


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Топ комментарии
+104
Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, "Дроздофилоносец русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2154
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28.07.2020 21:11 Ответить
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Успешные переговоры с Путиным, Зе!Перемирие, "Дроздофилоносец русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5965
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28.07.2020 21:21 Ответить
+72
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7919
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28.07.2020 21:57 Ответить
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Картина - "Самоутверждение".
Автор - Порохобот Алексеевич.
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28.07.2020 21:46 Ответить
Підопитний-Сцикло Алєксандровіч
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28.07.2020 21:56 Ответить
Сцикло Ссаныч
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29.07.2020 00:19 Ответить
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1308
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28.07.2020 21:43 Ответить
Голуб мира

Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6144
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28.07.2020 21:45 Ответить
Хорошо,шо этот голупь не летает...
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29.07.2020 00:20 Ответить
Зато лавки обссыкает ! 🤮🤮🤮🤮
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29.07.2020 16:31 Ответить
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9110
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28.07.2020 21:45 Ответить
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5663
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28.07.2020 22:24 Ответить
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin https://twitter.com/slevo4kin/status/1288174086640799746 1 ч

- Данилыч, а может не будешь уходить?
- Вовочка, у меня чуйка, я ******** *****, бо скоро всех нас будут жестко *******.
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28.07.2020 23:00 Ответить
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4380
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28.07.2020 23:33 Ответить
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1577
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28.07.2020 23:37 Ответить
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1365
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28.07.2020 23:41 Ответить
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29.07.2020 12:48 Ответить
Это 21-е перемирие с 2014 года. А ну слобайте чего-нибудь насчет предидущих, ну те что были до лета 2019 года!
Что СЛАБО? А ну да вам не за это деньги платят.
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29.07.2020 00:36 Ответить
Это минимум 25-е перемирие.

При Порошенко их было 19.

После нарушения каждого из них Президент Украины заявлял на весь мир, что оно было нарушено российской стороной.

Ты хоть раз слышал такое от Зеленского ?
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29.07.2020 15:02 Ответить
Напомните когда он делал эти заявления
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29.07.2020 16:23 Ответить
Напоминаю - после каждого срыва перемирий российской стороной.
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29.07.2020 20:36 Ответить
Цього ЗЕленого мерзотника, кремлівську Гниду, запроданця і ворога України треба гнати, або скрутити шию на Майдані. Такої сволоти наша країна ще не знала. Він клінічний дегенерат і наркоман. Від його гидкої харі і гнусавого голоса сіфілітіка хочеться блювати.
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29.07.2020 07:13 Ответить
А от лоботомовані дебіли від нього в захваті!
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29.07.2020 08:33 Ответить
Полностью с Вами согласна ,таких выродков нагло уничтожающих Украину ещё не было
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29.07.2020 16:36 Ответить
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3331
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29.07.2020 10:06 Ответить
Это пять
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29.07.2020 13:28 Ответить
Зеленский это Павлик Морозов, который на врага работает. Забрал вооружение у ВСУ и оккупанты обстреливают Украинских солдат разоруженных. Зеленский организовал типа котел для ВСУ. Его должны судить на военном трибунале за преступления против ВСУ. Такое организовать - это нужно быть страшной гнидой! Хотя ему похер на ВСУ, если очевидно, что Зеленский играет на стороне врага и с позиции власти Украины. Это жесть! я не могу передать словами чувств злости, разочарования, и т.д. Просто изнутри эта вся несправедливость разрывает. Солдатов тупо поставил под стену расстрела и даже забрали дронов. Ну вот как это можно назвать??? это нарушения всех законов войны!!! Это убийство Украинской Армии! Предательство прямое Зеленским страны!!!
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29.07.2020 14:10 Ответить
Заранее назначив , естественно по -рекомендации ***** предателей генералов - подрашистников
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29.07.2020 16:38 Ответить
Успішні переговори з Путіним, Зе!Перемир'я, "Дроздофілоносець русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2230
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29.07.2020 23:28 Ответить
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