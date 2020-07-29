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Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В 831-й бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" проходят плановые полеты. Одна из авиационных эскадрилий бригады готовится к летно-тактическим учениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, восстановление навыков по видам летной подготовки, групповая слетанность в составе пары и звена, воздушные бои группами на средних и малых высотах - основные задачи текущей недели.

"Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в различных сценариях. Наземный персонал и летный состав вкладываются в определенные сроки. Такие тренировки и навыки необходимы для выполнения скорейшего вывода авиационных подразделений на оперативные аэродромы, чтобы избежать потенциальных потерь от средств воздушного нападения противника. Далее оттачиваем работу инженерно-авиационных подразделений и летных экипажей из других - оперативных аэродромов", - рассказал врио командира авиабригады полковник Александр Мостовой.

Кроме того, на базе истребительной бригады летное мастерство оттачивают пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба. Они уже получили соответствующие допуски и выполнили тренировочные полеты на групповую слетанность в составе пары. Сейчас готовятся к полетам на сложный пилотаж на боевом самолете Су-27.

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Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны 01
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны 02
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны 03
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны 04

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Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны 05
Фото: mil.gov.ua

Автор: 

авиация (2847) Минобороны (9419) оборона (5232) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+6
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5980
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29.07.2020 05:59 Ответить
+5
Отличный фоторепортаж.

На фотографиях 831-я бригада тактической авиации или вся наша военная авиация?
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29.07.2020 02:20 Ответить
+5
А якщо на веслах, то все пальне можливо скомуніздіть !!))
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29.07.2020 02:36 Ответить
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Везде на фотках 1 самолет и взлетка бурьяном поросла ...Печально... не буду даже предполагать сколько литров , не кубов ТС потратили
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29.07.2020 02:15 Ответить
Отличный фоторепортаж.

На фотографиях 831-я бригада тактической авиации или вся наша военная авиация?
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29.07.2020 02:20 Ответить
В 2018 р. літали,але два роки вже не видко і не чути !!))
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29.07.2020 02:20 Ответить
вчера поздним вечером л29 из-в сторону Чугуева пролетел над двором. Но поздно... может, "под шторкой" отрабатывал. Годы прошли, как керосин палили по нескольку заправок в день. Давно не летали...
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29.07.2020 06:58 Ответить
Согласен при барыге и по 5 самолетов взлетало ... щас упор на катера
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29.07.2020 02:28 Ответить
А якщо на веслах, то все пальне можливо скомуніздіть !!))
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29.07.2020 02:36 Ответить
оттачивает как с-бать от линии соприкосновения, чтобы не попасть на санкции от зели, который печется за сабж русни...
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29.07.2020 02:42 Ответить
вот я не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко была точно периодом коррупции и воровства.
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29.07.2020 05:23 Ответить
Та да.
Под этой статьей каждый высер соевых идиотов о том, что в статье описана зрада зрадная. Хотя, чего можно еще от этих идиотов ждать то...
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29.07.2020 06:32 Ответить
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4822
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29.07.2020 05:57 Ответить
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5980
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29.07.2020 05:59 Ответить
Шо бандеривци, шо ленинцы - один чёрт. Боги разные.
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29.07.2020 08:53 Ответить
Один корабель і один літак...
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29.07.2020 06:24 Ответить
добре, хоч щось вдалося врятувати від мародерів
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29.07.2020 06:49 Ответить
Читаешь - будто смотришь передачу "Служу Советскому Союзу". Немного разбавим актуальными новостями:
1. ОПУ готовится к снятию руководителя Счетной палаты Украины Валерия Пацкана. Причина - "избыточный" интерес к использованию денег из фонда борьбы с вирусом и обмен этой информацией с МВФ.
2. Министр экономического развития Петрашко анонсировал начало реорганизации государственного резерва Украины. Цель - скрыть факты хищений запасов.
Всем доброе утро.
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29.07.2020 06:45 Ответить
источник твоих "новостей" єто телеканал медведчука или ригоанала макеенко?
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29.07.2020 07:28 Ответить
Нет. Новости прямиком из закромов Родины. Они существенно оскудели за время "хозяйствования" зеленого непотреба.
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29.07.2020 07:56 Ответить
жаль летать на металлоломе
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29.07.2020 06:54 Ответить
Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 753
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29.07.2020 07:04 Ответить
Сашок, ты тупанул - на фотке французский "Мираж". Хотя тебе не впервой.
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29.07.2020 08:06 Ответить
Печально.
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29.07.2020 07:07 Ответить
Жаль що мародер за 5 років не купив ні одного літака у наших друзів американців
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29.07.2020 07:11 Ответить
слушай, "мародера" уже год тягают иииии??? нашли чет? или не хотят посодить? даже тот сейнер шо вроде сгорел типо разведчик был сделан - бери и сади. Дубинский чуть не обосрался даже - вроде все есть шоб посадить - Зеля тоже "мародер" получается?
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29.07.2020 07:57 Ответить
на первой фотографии хорошо заметно, что взлетка практически не используется - обычно сопла при взлете выжигают все до малейшей травинки...а здесь разве что буряк не колосится...
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29.07.2020 07:11 Ответить
..судя по написанному Вами бреду... ВПП Вы видели только на картинке. Очередной вылезший из подвала *специЯлист*???? А в принципе ник и говорит о маразматическом состоянии особи...))))
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29.07.2020 09:32 Ответить
дружок, я на военных аэродромах бывал не раз и могу сказать, что взлетка реактивных самолетов, как бы это сказать, всегда малость подкопченная...а вот ты, судя по написанному тобой бреду, максимум играл в каких-то симуляторах...
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29.07.2020 10:28 Ответить
...дружок.... Мозг у тебя малость подкопченный!!!)))) То что ты.. называешь... малость подкопченной... это следы от резины...которые остаются при посадках. И торцы ВПП всегда имеют такой тёмный вид на бетонных ВПП. И .. маразматику вопрос... ))) Травинки вдоль полосы тоже выжигаются)))) соплами?)))) Ну и для *специЯлиста*. На фото остатки старой полосы. Или вернее рулёжной дорожки. Старой рулёжной дорожки. В авиации это называют РД. Аэродром, где было снято это фото... называется Миргород!!! И уж поверь.. маразматик...нет там на ВПП никакой травы...))) А это тебе... маразматик.... Траву на ВПП и на стоянках поищи...)))
https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&sxsrf=ALeKk02CPEedzkHZrLH9j0XlhrBz10j4_Q:1596034924955&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=lijZVK3fq1dI9M%252CEL3Lpz7P20c_kM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kStbc54u5LJFwP0tFd82KASp_iE3w&sa=X&ved=2ahUKEwj43YC23fLqAhWKuIsKHax8DhEQ9QEwA3oECAkQEw&biw=1366&bih=657#imgrc=lijZVK3fq1dI9M
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29.07.2020 18:04 Ответить
Як там з військовим стратегічним аеродромом під Одесою? Труханов віджав а тепер весь регіон відкритий та беззахисний.
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29.07.2020 08:17 Ответить
ну да, а раньше там прям непреодолимая стена стояла...
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29.07.2020 08:28 Ответить
Від Харкова до Одеси "народні" мери потихенько крок за кроком при потуранні влади в Києві знищують обороноздатність України та виконують план капітуляції який написаний в Кремлі.
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29.07.2020 08:21 Ответить
Хорошо, что летают, но мне интересно другое, номер бригады, - 831. Это у нас столько бригад?
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29.07.2020 08:29 Ответить
по названию дислокации - восьмой район третьей области сектора А
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29.07.2020 09:12 Ответить
Спс, хотя чуток огорчен, думал у нас столько много бригад.
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29.07.2020 09:31 Ответить
шот ни воздушных боев ни групповухи не видно....(
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29.07.2020 09:13 Ответить
А зачем нам авиация, если нам путин запретил ***********?
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29.07.2020 09:20 Ответить
Летали вчера над домом.
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29.07.2020 09:47 Ответить
Ну про оперативні аеродроми це дуже сильно сказано.Там вже навіть бетонні блоки ВПП давно попродавали. Про інші споруди я навіть не кажу. Немає в нас авіації,а те, що ще і досі літає,так це заслуга техніків літаків,у яких золоті руки. Сумно...
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29.07.2020 13:38 Ответить
 
 