Тактическая авиация Воздушных сил оттачивает групповую слетанность, воздушные бои и работу с оперативных аэродромов, - Минобороны. ФОТОрепортаж
В 831-й бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" проходят плановые полеты. Одна из авиационных эскадрилий бригады готовится к летно-тактическим учениям.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, восстановление навыков по видам летной подготовки, групповая слетанность в составе пары и звена, воздушные бои группами на средних и малых высотах - основные задачи текущей недели.
"Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в различных сценариях. Наземный персонал и летный состав вкладываются в определенные сроки. Такие тренировки и навыки необходимы для выполнения скорейшего вывода авиационных подразделений на оперативные аэродромы, чтобы избежать потенциальных потерь от средств воздушного нападения противника. Далее оттачиваем работу инженерно-авиационных подразделений и летных экипажей из других - оперативных аэродромов", - рассказал врио командира авиабригады полковник Александр Мостовой.
Кроме того, на базе истребительной бригады летное мастерство оттачивают пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба. Они уже получили соответствующие допуски и выполнили тренировочные полеты на групповую слетанность в составе пары. Сейчас готовятся к полетам на сложный пилотаж на боевом самолете Су-27.
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