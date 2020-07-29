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В результате прорыва трубопровода под проезжей частью возле Рады провалился асфальт. ФОТОрепортаж

Очередная авария на инженерных сетях АО "АК" Киевводоканал "привела к повреждению дорожного покрытия на углу ул. Михаила Грушевского и ул. Шелковичной.

Как информмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор" в Facebook.

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - сказано в сообщении.

Сейчас балансодержатель инженерных сетей проинформирован, планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.

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В результате прорыва трубопровода под проезжей частью возле Рады провалился асфальт 01
В результате прорыва трубопровода под проезжей частью возле Рады провалился асфальт 02
В результате прорыва трубопровода под проезжей частью возле Рады провалился асфальт 03
Фото: Киевавтодор/Facebook

В результате прорыва трубопровода под проезжей частью возле Рады провалился асфальт 04

авария (1285) ВР (29284) дороги (2512) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+9
Я продолжу: " К сажалению никто не пострадал"
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29.07.2020 11:22 Ответить
+8
та шоб вы провалились )))) - начинает действовать??? ))))
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29.07.2020 11:26 Ответить
+6
там жеж подземный ход!!!
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29.07.2020 11:23 Ответить
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Это диверсия от Кличко!
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29.07.2020 11:22 Ответить
Великом продавил?
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29.07.2020 11:50 Ответить
може когось і радує таке, проте це по всьому місту, не мерська справа цим займатися - то багато років тому все "неправильно" зробили...
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29.07.2020 11:54 Ответить
Я продолжу: " К сажалению никто не пострадал"
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29.07.2020 11:22 Ответить
там жеж подземный ход!!!
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29.07.2020 11:23 Ответить
Для побега?
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29.07.2020 11:30 Ответить
прямо в преисподнюю?
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29.07.2020 11:45 Ответить
Так вот ты какой прорыв Зевласти, прямо возле рабочего места
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29.07.2020 11:24 Ответить
началось?!
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29.07.2020 11:24 Ответить
Та нет, просто Сивохо обмочился.
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29.07.2020 15:43 Ответить
Земля уходит из под ног, пора подумать может что то неправильно делаете?
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29.07.2020 11:24 Ответить
Уже земля их не держит.
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29.07.2020 11:25 Ответить
Это там, где Михо с вомбатом Насінням отхожую палатку ставили и труселя требовали от киевлян ?
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29.07.2020 11:26 Ответить
"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, как они заметили маленькую трещинку на асфальте, настоящие профессионалы.
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29.07.2020 11:26 Ответить
та шоб вы провалились )))) - начинает действовать??? ))))
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29.07.2020 11:26 Ответить
"жопа" проявляется все сильнее.
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29.07.2020 11:27 Ответить
Что-то вестит!
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29.07.2020 11:29 Ответить
Краще би під самою радою.
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29.07.2020 11:30 Ответить
Еще не вечер...
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29.07.2020 11:31 Ответить
тьху....клоунам пороблено
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29.07.2020 11:31 Ответить
И разверзлась твердь земная чтобы поглатить слуг нечистого зверя.
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29.07.2020 11:38 Ответить
Ремонтировали ремонтировали а провалилось немного дальше, метров за 15 от места ремонта. Впрочем для ЗЕкодлы примета не хорошая.
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29.07.2020 12:01 Ответить
Там где зеленский, всегда несчастья
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29.07.2020 12:08 Ответить
А ЭТО ЗНАК !!!
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29.07.2020 12:31 Ответить
заграждение хорошее. сразу видно что цэевропа. Дякую.
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29.07.2020 12:32 Ответить
Лучше бы под Радой...
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29.07.2020 13:50 Ответить
Все, акції проводити не можна.
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29.07.2020 15:22 Ответить
В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытияИсточник: https://censor.net/p3210706

Во глазастые работники, заметили таки
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29.07.2020 15:45 Ответить
 
 