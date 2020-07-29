"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около полусотни представителей Нацкорпуса собрались возле Печерского райсуда, чтобы поддержать ветеранов АТО – Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Каплю, против которых экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подал иск из-за срыва презентации его Национальной платформы примирения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на то, что в Печерском суде вспышка коронавируса, заседание по делу состоялось. На нем адвокатами был заявлен отвод судье из-за свыше 20 нарушений, допущенных в ходе досудебного расследования.

На этом заседание завершилось, а сам отвод будет рассмотрен в ближайшее время.

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Фото, видео - Олег Богачук

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Ранее сообщалось, что Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

30 марта 2020 Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.