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"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около полусотни представителей Нацкорпуса собрались возле Печерского райсуда, чтобы поддержать ветеранов АТО – Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Каплю, против которых экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подал иск из-за срыва презентации его Национальной платформы примирения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на то, что в Печерском суде вспышка коронавируса, заседание по делу состоялось. На нем адвокатами был заявлен отвод судье из-за свыше 20 нарушений, допущенных в ходе досудебного расследования.

На этом заседание завершилось, а сам отвод будет рассмотрен в ближайшее время.  

Читайте также: Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса"

Захист України - не злочин: под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо 01
Захист України - не злочин: под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо 02
Захист України - не злочин: под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо 03
Захист України - не злочин: под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо 04
Захист України - не злочин: под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо 05
Захист України - не злочин: под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо 06
Захист України - не злочин: под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо 07
Захист України - не злочин: под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо 08
Захист України - не злочин: под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо 09

Фото, видео - Олег Богачук

Читайте также: Суд отказался закрыть дело по иску Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО

Ранее сообщалось, что Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

30 марта 2020 Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

акция (2425) Киев (25670) Богачук Олег (1462) Сивохо Сергей (94)


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Топ комментарии
+41
"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо - Цензор.НЕТ 169
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29.07.2020 12:29 Ответить
+21
Цей обісцяний жирний пітар повинен забились в нору і не відсвічувати взагалі! Звідки у вас це чмо з'явилось!?
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29.07.2020 12:38 Ответить
+16
Во дожили. Зная наши "суды" никчемный ссыкун и алкаш ещё выиграет дело против защитников страны. Днище.
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29.07.2020 12:44 Ответить
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"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо - Цензор.НЕТ 169
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29.07.2020 12:29 Ответить
На каштан эту жирную сепарскую свинью!
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29.07.2020 12:29 Ответить
Оно, *****, каштан поламает. Лучше ему лом вставить, пусть дебилятко на солнышке порезвиться
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29.07.2020 12:34 Ответить
"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо - Цензор.НЕТ 6396

....
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29.07.2020 12:36 Ответить
Цей обісцяний жирний пітар повинен забились в нору і не відсвічувати взагалі! Звідки у вас це чмо з'явилось!?
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29.07.2020 12:38 Ответить
щмаркля з помийки витягнув
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29.07.2020 20:27 Ответить
Это было "неосторожное обращение" с Сивохой, которое носило "бессистемный характер". За что судить?
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29.07.2020 12:39 Ответить
Во дожили. Зная наши "суды" никчемный ссыкун и алкаш ещё выиграет дело против защитников страны. Днище.
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29.07.2020 12:44 Ответить
не любому ,а кожному сепару і малоросу!
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29.07.2020 12:59 Ответить
Честное слово,ватник-не понимаю таких как ты. На страну напал враг. А ты сочувствуешь тем,кто предлагает с этим врагом мириться. Дичь и абсурд.
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29.07.2020 17:28 Ответить
ЗЕ призначить його до Мінську.
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29.07.2020 12:47 Ответить
"Захист України - не злочин": под Печерским судом прошла акция в поддержку ветеранов в деле по иску Сивохо - Цензор.НЕТ 1406
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29.07.2020 12:50 Ответить
А для Зеленского и его банды защита Украины- это злочин, потому что не об Украине они мечтают, а о "вяликой России".
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29.07.2020 12:49 Ответить
На это жирное чмо закон всемирного тяготения действует сильнее чем на нормальных людей, поэтому если и искать виновных в его падении, то главным будет он сам и его страсть к чревоугодию.
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29.07.2020 12:50 Ответить
Корпоративные привычки не пропьёшь...
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29.07.2020 13:13 Ответить
Ви зробили це разом - Азов, Нацдружини та Зеленський з слугою народу!!!! Хуже не будет, какая разница УРА!!!
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29.07.2020 13:10 Ответить
перелік неповний. Там ще й така сволота, самодроч, юдька з грицькою... які нині також хай піднімають на тих "вместе".
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29.07.2020 13:21 Ответить
где же вы Робингуды? пора очищать Украину от зеленой мрази!!!
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29.07.2020 13:14 Ответить
сивоха-жирное, тупое животное !!!
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29.07.2020 14:03 Ответить
Это мешок с говном никто пальцем не тронул, пришлось бы противогаз одеть, а ентиукраинцу бужанскому давно пора рыло начистить.
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29.07.2020 14:21 Ответить
Жирна сива свяня має позиватися до своїх - "ДНР". Виходить, що мало впав.
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29.07.2020 14:33 Ответить
Затрахали ви вже своїм судаком (на судака схожий) Сивохою, Портновим, Жванією... Хочь одна заява чі то в суд, чі то в СБУ, поліцію від Бузини поступила????
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29.07.2020 15:00 Ответить
Затрахали ви вже своїм судаком (на судака схожий) Сивохою, Портновим, Жванією... Хочь одна заява чі то в суд, чі то в СБУ, поліцію від Бузини поступила????
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29.07.2020 15:02 Ответить
іпаний стид.. обісцяна жирна потвора подає позов на тих, хто його, жирнючу падлюку, захищав.. Це якась перевернута реальність.
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29.07.2020 16:35 Ответить
Тих падлюк яки піднімають свої брудні кацапськи лапи на ветеранів, треба просто лінчувати! Не давати спокійно жити а ні дня! Продажні жидівськи тварюки та хохлокацапи вже зовсім знахабніли! І що таке буде продовжуватися далі ?
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29.07.2020 18:56 Ответить
Эту потвору защищает Мервячукча и состряпал иск.
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29.07.2020 22:22 Ответить
 
 