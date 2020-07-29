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Новости Фото Силовики
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Полицейские Донетчины разоблачили группу сутенеров: час "сервиса" приносил более 2000 гривен. ФОТОрепортаж

Полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой организовали в Константиновке бизнес по предоставлению платных сексуальных услуг.

Сутенерскую группировку разоблачили сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и детективы следственного управления полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации ГУ НП. Организатора задержали при силовой поддержке спецподразделения КОРД совместно с оперативниками Константиновского отделения полиции.

Полицейские установили, что 49-летний житель Константиновки вербовал женщин для занятия проституцией, обеспечивал их доставку к мужчинам и помещения для предоставления интимных услуг (квартира или баня). На злоумышленника работали трое помощников, которые выполняли функции водителей.

За услуги клиенты рассчитывались заранее. Тариф составлял более 2000 гривен в час, в сумму была включена оплата аренды квартиры и трансфер. Из этих средств девушки получали 500 гривен.

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"Для персонала действовала система штрафов. Если девушка пыталась прекратить свою деятельность, ее заставляли остаться с помощью шантажа и угроз. Участники группы придерживались строгой конспирации, а общались исключительно с помощью специального шифра. В результате серии оперативных и следственных действий сотрудники полиции задокументировали противоправную деятельность сутенеров. У фигурантов проведено 8 обысков. Правоохранители изъяли доказательства незаконного секс-бизнеса, в частности визитки, мобильные телефоны, а также деньги - 28600 гривен, 1550 евро и 5000 долларов США, полученные преступным путем. Лидера группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении мужчине и его сообщникам о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщают в полиции.

Отмечается, что также изъяты банковские карты, паспорта завербованных девушек и пистолет с патронами к нему.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

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Полицейские Донетчины разоблачили группу сутенеров: час сервиса приносил более 2000 гривен 01
Полицейские Донетчины разоблачили группу сутенеров: час сервиса приносил более 2000 гривен 02
Полицейские Донетчины разоблачили группу сутенеров: час сервиса приносил более 2000 гривен 03
Полицейские Донетчины разоблачили группу сутенеров: час сервиса приносил более 2000 гривен 04

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Полицейские Донетчины разоблачили группу сутенеров: час сервиса приносил более 2000 гривен 05

Автор: 

Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) проституция (325) силовики (2799) торговля людьми (274) Донецкая область (9978)


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Топ комментарии
+2
Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. Может быть, там помогут.
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29.07.2020 12:46 Ответить
+2
Заставляли угрозами зарабатывать 500 грн в час!!
А они хотели работать кассирами и дворниками, и получать в месяц как проституткой за один день.
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29.07.2020 13:22 Ответить
+2
Тема сисек не раскрыта.........
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29.07.2020 13:24 Ответить
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Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. Может быть, там помогут.
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29.07.2020 12:46 Ответить
"Достойные" продолжатели дела бывшего, разбежавшегося как крысы, и перешедшего на сторону террористов Донецкого облуправления милиции
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29.07.2020 12:47 Ответить
Всё правильно коррупцию нужно узаконить как узаконили игральный бизнес,а за прости проституцию нужно наказывать как за измену Родины.
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29.07.2020 12:52 Ответить
Заставляли угрозами зарабатывать 500 грн в час!!
А они хотели работать кассирами и дворниками, и получать в месяц как проституткой за один день.
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29.07.2020 13:22 Ответить
Кстати, если узаконить проституцию, то не будет сутенёров - самая мерзкая уголовная сволочь.
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29.07.2020 13:22 Ответить
а если узаконить наркотики то не будет наркодилеров и исчезнет наркомафия.
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29.07.2020 13:32 Ответить
а если выбрать Зеленского президентом - то учителя будут получать 4000 долларов
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29.07.2020 19:03 Ответить
Тема сисек не раскрыта.........
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29.07.2020 13:24 Ответить
500 в час! Девушки, работайте без посредников.
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29.07.2020 13:33 Ответить
не складно знайти, що пропонують по Констянтинівці - це вам не Київ. отже має бути 300-500; 500-800, 1200. Але 2000? Елітний "масаж"? В районому центрі?
от в цифру 500 - повірю
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29.07.2020 13:52 Ответить
2 000 х 24 = 48 000 за добу
336 000 за тиждень
1 440 000 за місяць
17 280 000 за рік
і ето только с одной дєвушкі
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29.07.2020 14:46 Ответить
шановний! дівчата - не автомати і працюють змінами і не весь час. До того ж я навів реальну цифру в 500 грн.
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29.07.2020 14:51 Ответить
життя - найкращий анекдот!
звернув увагу на пост
невірно прочитавши
Поліцейські Донеччини викрали групу сутенерів
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29.07.2020 15:05 Ответить
https://news.borschagovka.info/goncharov-ruslan-video Руслан Гончаров Святошин Борщагівка видео

https://news.borschagovka.info/goncharov-ruslan-video
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31.07.2020 14:54 Ответить
 
 