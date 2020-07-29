Полицейские Донетчины разоблачили группу сутенеров: час "сервиса" приносил более 2000 гривен. ФОТОрепортаж

Полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой организовали в Константиновке бизнес по предоставлению платных сексуальных услуг.

Сутенерскую группировку разоблачили сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и детективы следственного управления полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации ГУ НП. Организатора задержали при силовой поддержке спецподразделения КОРД совместно с оперативниками Константиновского отделения полиции.

Полицейские установили, что 49-летний житель Константиновки вербовал женщин для занятия проституцией, обеспечивал их доставку к мужчинам и помещения для предоставления интимных услуг (квартира или баня). На злоумышленника работали трое помощников, которые выполняли функции водителей.

За услуги клиенты рассчитывались заранее. Тариф составлял более 2000 гривен в час, в сумму была включена оплата аренды квартиры и трансфер. Из этих средств девушки получали 500 гривен.

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"Для персонала действовала система штрафов. Если девушка пыталась прекратить свою деятельность, ее заставляли остаться с помощью шантажа и угроз. Участники группы придерживались строгой конспирации, а общались исключительно с помощью специального шифра. В результате серии оперативных и следственных действий сотрудники полиции задокументировали противоправную деятельность сутенеров. У фигурантов проведено 8 обысков. Правоохранители изъяли доказательства незаконного секс-бизнеса, в частности визитки, мобильные телефоны, а также деньги - 28600 гривен, 1550 евро и 5000 долларов США, полученные преступным путем. Лидера группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении мужчине и его сообщникам о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщают в полиции.

Отмечается, что также изъяты банковские карты, паспорта завербованных девушек и пистолет с патронами к нему.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

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