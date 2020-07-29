В эфире телеканала кума Путина Медведчука глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси. ФОТО

В эфире телеканала 112, который принадлежит куму Путина Медведчуку, глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с поздравлением Кирилла называлась "Сказание о Крещении Руси" длилась более 10 минут.

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