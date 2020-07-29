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В эфире телеканала кума Путина Медведчука глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси. ФОТО

В эфире телеканала 112, который принадлежит куму Путина Медведчуку, глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с поздравлением Кирилла называлась "Сказание о Крещении Руси" длилась более 10 минут.

В эфире телеканала кума Путина Медведчука глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси 01

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Автор: 

Кирилл (1083) РПЦ (747)


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Топ комментарии
+33
В эфире телеканала кума Путина Медведчука глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси - Цензор.НЕТ 2285
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29.07.2020 13:19 Ответить
+30
Ну и где наши проверяльщики ТВ ? Где СБУ? Где Рада? Где этот подонок Зеля? Куму агрессора все можно в Украине?
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29.07.2020 13:22 Ответить
+22
В эфире телеканала кума Путина Медведчука глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси - Цензор.НЕТ 5677
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29.07.2020 13:20 Ответить
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Медведчук не только кум Путина, но и кум Порошенки. Зря что ли мародер сделал Медведчука медиа- и просто олигархом, вернул его в политику. А как врал, что без Медведчука в Минске никуда. Оказывается, можно. Зеленский его выкинул, но обмены идут, зрада
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29.07.2020 16:08 Ответить
Кто такой Зеленский?
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29.07.2020 16:53 Ответить
А-а,понял...Это тот президент,который разговаривал с каким-то психом 7 минут...
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29.07.2020 17:03 Ответить
Это тот президент, который спас 19 человек. Для порохошавок это зрада
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29.07.2020 21:59 Ответить
А ты шавка кремлевская?
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30.07.2020 19:00 Ответить
Ну так Порошенко дьяк РПЦ
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29.07.2020 16:15 Ответить
На дьякона треба вчитися. Де він навчався?
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29.07.2020 17:16 Ответить
Водочно-табачный олигарх, агент ФСБ по кличке "Михайлов", то что знает что говорит, верте ему, зрители кремлевской помойки канала 112, ему нужна ваша тупость, покорность, ну и денежки. Аминь http://www.compromat.ru/page_23895.htm
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29.07.2020 17:44 Ответить
Гореть в огне Пуйлу и всем его подпуйловникам, особенно местным вылизывателем дупы мерзкого старика кабаева типа ушастого урода медведчука. Гундяя ему в зад...
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29.07.2020 17:47 Ответить
Ну мы же помним, при ком Медведчук вернулся в большую политику, стал медиа- и просто олигархом. При своем куме Порошенке
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29.07.2020 22:00 Ответить
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