В эфире телеканала кума Путина Медведчука глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси. ФОТО
В эфире телеканала 112, который принадлежит куму Путина Медведчуку, глава РПЦ Кирилл поздравил украинцев с Днем крещения Руси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с поздравлением Кирилла называлась "Сказание о Крещении Руси" длилась более 10 минут.
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