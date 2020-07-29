Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 июля, в Запорожье состоялось прощание с умершим в результате избиения 29-летним Олегом Черевко (позывной Смерть), участником АТО / ООС, старшим солдатом, военнослужащим зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

В прощании, кроме родных и друзей погибшего, приняли участие местные ветераны боевых действий на Донбассе, волонтеры, бойцы Нацгвардии и подразделения полка "Азов".Также на церемонии присутствовали представители Запорожского областного совета и государственной администрации.











Олег Черевко находился на фронте с 2015 года, воевал в составе разных подразделений ВСУ и Нацгвардии, с начала 2018-го проходил службу в "Азове". Прошел бои за Широкино (2015), Авдеевка (2017), на Светлодарской дуге (2019). Также занимался модернизацией зенитных установок и обучал побратимов.

У него осталась жена.

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Напомним, что боец ​​батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.