РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12220 посетителей онлайн
Новости Фото
13 142 21

Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 июля, в Запорожье состоялось прощание с умершим в результате избиения 29-летним Олегом Черевко (позывной Смерть), участником АТО / ООС, старшим солдатом, военнослужащим зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

В прощании, кроме родных и друзей погибшего, приняли участие местные ветераны боевых действий на Донбассе, волонтеры, бойцы Нацгвардии и подразделения полка "Азов".Также на церемонии присутствовали представители Запорожского областного совета и государственной администрации.

Бойца Азова Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь 01
Бойца Азова Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь 02
Бойца Азова Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь 03
Бойца Азова Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь 04
Бойца Азова Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь 05

Бойца Азова Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь 06

Олег Черевко находился на фронте с 2015 года, воевал в составе разных подразделений ВСУ и Нацгвардии, с начала 2018-го проходил службу в "Азове". Прошел бои за Широкино (2015), Авдеевка (2017), на Светлодарской дуге (2019). Также занимался модернизацией зенитных установок и обучал побратимов.

У него осталась жена.

Читайте также: Суд отменил залог и отправил в СИЗО подозреваемого в нанесении смертельных травм бойцу "Азова" Черевко

Напомним, что боец ​​батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

Запорожье (2679) похороны (1534) Азов (801) Ян Осока (1501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+50
Гуртуйтесь, хлопці, бо ворог всередині країни сильний та підступний.
Царство Небесне загиблому.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:22 Ответить
+41
Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь - Цензор.НЕТ 2262
показать весь комментарий
29.07.2020 15:21 Ответить
+26
Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь - Цензор.НЕТ 6343
показать весь комментарий
29.07.2020 15:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь - Цензор.НЕТ 2262
показать весь комментарий
29.07.2020 15:21 Ответить
Гуртуйтесь, хлопці, бо ворог всередині країни сильний та підступний.
Царство Небесне загиблому.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:22 Ответить
Бойца "Азова" Олега Черевко, избитого до смерти в Запорожье, проводили в последний путь - Цензор.НЕТ 6343
показать весь комментарий
29.07.2020 15:23 Ответить
почему та тварь, еще жива.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:38 Ответить
Бо сидить в мусарні .
показать весь комментарий
29.07.2020 15:40 Ответить
А сидит ли? Была ж новость, что его выпустили домой под заставу 40 тыс грн. Наверняка же внес и свалил в северную нигерию.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:43 Ответить
Хто б йому дав звалити? Пішов би вслід за маріупольським терористом. А той зауважую кровником не був. Так, ворог України. Апеляція залишила під вартою без можливості внесення застави.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:56 Ответить
Той рецидивіст-бандюкан повинен здохнути від повороту голови на 360 градусів
показать весь комментарий
29.07.2020 16:35 Ответить
впевнений - на його ж прохання .
показать весь комментарий
29.07.2020 17:53 Ответить
Земля пухом воїну .Ех відходять найкращі .
показать весь комментарий
29.07.2020 15:41 Ответить
Тітушня та інша бичарня -то є союзники влади. А герої - то є об'єкт, якого влада боїться, бо є чого боятися, адже рило в пуху.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:43 Ответить
Цікаво коли будуть закопувати Артурчика, хоч з десяток його корєшей прийдуть цю тварь провести? А те що Артурчику лишилось жити недовго він думаю сам розуміє. Недаремно сцикло в суді сиділо в касці і бронежилеті.
показать весь комментарий
29.07.2020 15:54 Ответить
Спочивай з миром, синку...
Бійця "Азова" Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь - Цензор.НЕТ 5258
показать весь комментарий
29.07.2020 16:30 Ответить
А що каже Білецький?
показать весь комментарий
29.07.2020 17:18 Ответить
Ничего не говорит. Мишки закончились.

Бійця "Азова" Олега Черевка, побитого до смерті в Запоріжжі, провели в останню путь - Цензор.НЕТ 2128
показать весь комментарий
29.07.2020 20:52 Ответить
Избиратели Зеленского убивают патриотов и защитников Украины.
показать весь комментарий
29.07.2020 17:27 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3693054930721814&id=100000520317799&__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-Ik-rLO_ZG0THlnhV0ZBuW2lM&__tn__=%2CO%2CP-R
показать весь комментарий
29.07.2020 17:36 Ответить
понаражали гибонов тупорылых которые руками машут а вголове 2 извилины..
показать весь комментарий
29.07.2020 17:37 Ответить
Хоронить мы хорошо научились Теперь бы научиться мстить ублюдкам а не под телекамеры флешмобы устраивать
показать весь комментарий
30.07.2020 12:47 Ответить
 
 