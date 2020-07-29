Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников. ФОТОрепортаж

В Мекке начался хадж - ежегодное паломничество мусульман. Из-за пандемии коронавируса участвовать в нем могут только 1000 жителей Саудовской Аравии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АР.

Две трети участвующих в хадже - представители 160 различных национальностей, которые обычно были бы представлены в Мекке во время паломничества. Еще треть - саудовские сотрудники службы безопасности и медперсонал.

Паломникам разрешено перемещаться небольшими группами по 20 человек.

Во время первых обрядов хаджа мусульмане обходят Каабу (метафорический дом Бога в исламе) против часовой стрелки семь раз, читая молитвы, затем идут между двумя холмами, где, как считается, бежала жена Ибрагима, Агарь, в поисках воды для своего умирающего сына, прежде чем Бог создал существующий до сих пор колодец Замзам.

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В этом году паломники смогут пить воду из этого колодца, разлитую исключительно в бутылки. Камни для изгнания зла, которые обычно собирают паломники маршрутам хаджа, будут стерилизованы и также заранее упакованы.

Паломников также обеспечили индивидуальными молитвенными ковриками и специальной одеждой. Им были предоставлены зонтики для защиты от солнца, полотенца, мыло, дезинфицирующие средства и другие предметы первой необходимости.

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