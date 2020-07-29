Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников. ФОТОрепортаж
В Мекке начался хадж - ежегодное паломничество мусульман. Из-за пандемии коронавируса участвовать в нем могут только 1000 жителей Саудовской Аравии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АР.
Две трети участвующих в хадже - представители 160 различных национальностей, которые обычно были бы представлены в Мекке во время паломничества. Еще треть - саудовские сотрудники службы безопасности и медперсонал.
Паломникам разрешено перемещаться небольшими группами по 20 человек.
Во время первых обрядов хаджа мусульмане обходят Каабу (метафорический дом Бога в исламе) против часовой стрелки семь раз, читая молитвы, затем идут между двумя холмами, где, как считается, бежала жена Ибрагима, Агарь, в поисках воды для своего умирающего сына, прежде чем Бог создал существующий до сих пор колодец Замзам.
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В этом году паломники смогут пить воду из этого колодца, разлитую исключительно в бутылки. Камни для изгнания зла, которые обычно собирают паломники маршрутам хаджа, будут стерилизованы и также заранее упакованы.
Паломников также обеспечили индивидуальными молитвенными ковриками и специальной одеждой. Им были предоставлены зонтики для защиты от солнца, полотенца, мыло, дезинфицирующие средства и другие предметы первой необходимости.
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Мы ж побоимся их обидеть и послать нахер в этом году.
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Д///ИХАД
@tvjihad
·https://twitter.com/tvjihad/status/1288520488030019595 3 ч
Хадж в этом году выглядит, как какое-то ширковское массовое представление в Китае или КНДР.
Харам в таком участвовать.
А каждый, кто всё же поучаствовал - кафир