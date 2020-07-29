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Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников. ФОТОрепортаж

В Мекке начался хадж - ежегодное паломничество мусульман. Из-за пандемии коронавируса участвовать в нем могут только 1000 жителей Саудовской Аравии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АР.

Две трети участвующих в хадже - представители 160 различных национальностей, которые обычно были бы представлены в Мекке во время паломничества. Еще треть - саудовские сотрудники службы безопасности и медперсонал.

Паломникам разрешено перемещаться небольшими группами по 20 человек.

Во время первых обрядов хаджа мусульмане обходят Каабу (метафорический дом Бога в исламе) против часовой стрелки семь раз, читая молитвы, затем идут между двумя холмами, где, как считается, бежала жена Ибрагима, Агарь, в поисках воды для своего умирающего сына, прежде чем Бог создал существующий до сих пор колодец Замзам.

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В этом году паломники смогут пить воду из этого колодца, разлитую исключительно в бутылки. Камни для изгнания зла, которые обычно собирают паломники маршрутам хаджа, будут стерилизованы и также заранее упакованы.

Паломников также обеспечили индивидуальными молитвенными ковриками и специальной одеждой. Им были предоставлены зонтики для защиты от солнца, полотенца, мыло, дезинфицирующие средства и другие предметы первой необходимости.

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Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 01
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 02
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 03
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 04
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 05
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 06
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 07
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 08
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 09
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 10
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 11
Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников 12

Автор: 

ислам (143) карантин (16729) Мекка (8) паломничество (67) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
вокруг метеорита кругами ходят, камнепоклонники
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29.07.2020 23:00 Ответить
+3
почему в этом году? всегда - побоимся их обидеть и послать нахер
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29.07.2020 23:02 Ответить
+2
им запретили, но они уже едут обходными путями, покупают на черном рынке вид на жительство в Украине
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29.07.2020 23:02 Ответить
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Зато у нас в Умань сейчас безконтрольно вломятся десятки тысяч пейсатых Зелиных братьев.
Мы ж побоимся их обидеть и послать нахер в этом году.
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29.07.2020 22:53 Ответить
почему в этом году? всегда - побоимся их обидеть и послать нахер
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29.07.2020 23:02 Ответить
им запретили, но они уже едут обходными путями, покупают на черном рынке вид на жительство в Украине
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29.07.2020 23:02 Ответить
Они тебя нахер посылают в каждом году.
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30.07.2020 01:10 Ответить
О, Гандонюк , вылез..
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30.07.2020 08:51 Ответить
вокруг метеорита кругами ходят, камнепоклонники
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29.07.2020 23:00 Ответить


https://twitter.com/tvjihad
https://twitter.com/tvjihad

Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников - Цензор.НЕТ 9891 Д///ИХАД

@tvjihad

·https://twitter.com/tvjihad/status/1288520488030019595 3 ч

Хадж в этом году выглядит, как какое-то ширковское массовое представление в Китае или КНДР.
Харам в таком участвовать.
А каждый, кто всё же поучаствовал - кафир

Хадж в условиях COVID-19: в Мекку пустили только 1000 паломников - Цензор.НЕТ 9406
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29.07.2020 23:07 Ответить
Они так же управляемые массонами как и безбожники!
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29.07.2020 23:13 Ответить
Хадж в умовах COVID-19: в Мекку пустили тільки 1000 паломників - Цензор.НЕТ 4404
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29.07.2020 23:33 Ответить
А як же щорічна давка з сотнями загиблих в ім'я впавшого метеорита?
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30.07.2020 09:54 Ответить
 
 