Разоблачена схема поставок товаров военного назначения украинского производства в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконной поставки в РФ товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Для документирования схемы в июле Служба безопасности Украины провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения.
Благодаря дополнительно полученной информации оперативники и следователи СБУ установили, что частные предприниматели-организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства.
Также задокументировано, что в страну-агрессор участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.
По данным следствия, организатор противоправной сделки - заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ.
Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенных в составе организованной преступной группы, сообщается организатору и трем фигурантам уголовного производства - чиновникам частных компаний-поставщиков.
Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины.
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Зебилы понавыбирали коллаборантов.
Есть такие предприятия в Украине, продукция которых никому кроме бывших рос. смежников не нужна. Или закрываться, или таскать в чемодане тиристоры через границу.
Эти железки производятся с 70-х годов, и Украина их и не заказывает у своих собственных предприятий, и не дает никаких путей для перепрофилирования. Просто запретили экспорт в рашку - и все. Хоть разгоняйте последних инженеров-пенсионеров и цепляйте баннер "аренда".
А это, пожалуй, последние остатки того, что можно назвать "точным приборостроением" в стране
Или та сторона запретила?
А потом разбегутся по заграницам.