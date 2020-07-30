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Разоблачена схема поставок товаров военного назначения украинского производства в РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые организовали механизм незаконной поставки в РФ товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Для документирования схемы в июле Служба безопасности Украины провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения.

Благодаря дополнительно полученной информации оперативники и следователи СБУ установили, что частные предприниматели-организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства.

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Также задокументировано, что в страну-агрессор участники группы передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

По данным следствия, организатор противоправной сделки - заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения российской армии и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ.

Сейчас о подозрении в совершении покушения на контрабанду и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенных в составе организованной преступной группы, сообщается организатору и трем фигурантам уголовного производства - чиновникам частных компаний-поставщиков.

Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачена схема поставок товаров военного назначения украинского производства в РФ, - СБУ 01
Разоблачена схема поставок товаров военного назначения украинского производства в РФ, - СБУ 02
Разоблачена схема поставок товаров военного назначения украинского производства в РФ, - СБУ 03

Автор: 

контрабанда (2410) оборона (5234) россия (96169) СБУ (20038)


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Топ комментарии
+12
Преса активіси антикорупціонери нацжони... і вся каралєвская конніца і вся каралєвская рать піднімуть вой про баригу наживающуюся на вайнє...правда нє?
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30.07.2020 10:31 Ответить
+12
Сколько предателей на нашей земле Так и хочется таких сразу в расход,без суда и следствия.
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30.07.2020 10:32 Ответить
+10
Кому війна,а кому - мати рідна...
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30.07.2020 10:29 Ответить
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Кому війна,а кому - мати рідна...
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30.07.2020 10:29 Ответить
Преса активіси антикорупціонери нацжони... і вся каралєвская конніца і вся каралєвская рать піднімуть вой про баригу наживающуюся на вайнє...правда нє?
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30.07.2020 10:31 Ответить
Свинарчуки технику восстанавливали, а эти врагу армию помогают строить во всех отраслях ВПК на сотни млн.$.
Зебилы понавыбирали коллаборантов.
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30.07.2020 10:59 Ответить
Сколько предателей на нашей земле Так и хочется таких сразу в расход,без суда и следствия.
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30.07.2020 10:32 Ответить
В другой раз могут на тебя указать, мол предатель. И без суда и следствия в расход... проходили уже.
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30.07.2020 10:49 Ответить
передайте товарищу сталину . что это чудовищная ошибка
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30.07.2020 10:52 Ответить
Ну так ,а что Вы хотели 300 лет под москальским игом
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30.07.2020 12:08 Ответить
Да ладно, небось опять приборостроителей щипают.
Есть такие предприятия в Украине, продукция которых никому кроме бывших рос. смежников не нужна. Или закрываться, или таскать в чемодане тиристоры через границу.
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30.07.2020 10:33 Ответить
Я потому и пишу, что примерно понимаю о чем речь.

Эти железки производятся с 70-х годов, и Украина их и не заказывает у своих собственных предприятий, и не дает никаких путей для перепрофилирования. Просто запретили экспорт в рашку - и все. Хоть разгоняйте последних инженеров-пенсионеров и цепляйте баннер "аренда".

А это, пожалуй, последние остатки того, что можно назвать "точным приборостроением" в стране
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30.07.2020 11:24 Ответить
я також мав досвід роботи "в ящику". Нічого, кому потрібно, перепрофілюються, якщо захочуть. "Ящик" на якому працював - перепрофілювався на виготовлення комплектації столів для німців (по кооперації), в т.ч. більярдних.
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30.07.2020 11:39 Ответить
Набор для сборки бильярдного стола

Викрито схему поставок товарів військового призначення українського виробництва в РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1942

Викрито схему поставок товарів військового призначення українського виробництва в РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9156
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30.07.2020 11:54 Ответить
Так может лучше их закрыть чем снабжать Расию, нет?
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30.07.2020 12:29 Ответить
Хоть бы одно предприятие назвали, а так я это воспринимаю фейком от СБУ.
Или та сторона запретила?
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30.07.2020 10:33 Ответить
Да не ,сейчас к тебе выехал курьер с делами, доказательствами,уликами,свидетелями,потерпевшими и результатами экспертиз. Твое мнение очень и очень важно сбушникам.
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30.07.2020 10:50 Ответить
Почти весь действующий Укроборонпром.
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30.07.2020 11:01 Ответить
жалко, что Грановских повесили.
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30.07.2020 10:43 Ответить
Може правда, а може й ні. А може, як вже було сотні разів, фСБ(у)шники намагаються рейдернути успішне приватне підприємство на користь когось із влади. Як от в свій час рейдернули підприємства по постачанню дизельного пального на користь Мертвечука у часи Хетьмана Мальдівсько-Іловайського.
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30.07.2020 10:46 Ответить
https://censor.net/news/3210881/gendirektor_ukroboronproma_abromavichus_soobschil_o_vozmojnoyi_smene_doljnosti
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30.07.2020 11:11 Ответить
І більше ми про це нічого не почуємо - наслідків не буде.
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30.07.2020 10:49 Ответить
Почуєте.
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30.07.2020 11:06 Ответить
С чего это? За такие мелкие дела нацжены с нацкорусом не берутся...
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30.07.2020 11:21 Ответить
Хозяин указал слугам куда идти и с кем торговать: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Слуги приказ хозяина поняли: "У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. / Коломойский начал импортировать электроэнергию из России / Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Бизнес Пинчука, Коломойского и Боголюбова косвенно причастен к финансированию террористов "Л/ДНР 08.04.20 /"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу"/ Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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30.07.2020 10:52 Ответить
Участники схемы растрелены на месте, без подобной кульминации данного события, само событие=никакого события.
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30.07.2020 10:57 Ответить
Лучше дайте квалификацию действиям властей, которые не заказывают и не покупают продукцию отечественных предприятий - электронщиков. А кроме рос. смежников для их древних ящиков она никому и даром не нужна.
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30.07.2020 11:16 Ответить
якщо та електроніка і нафік нікому не потрібна... навіть вітчизняному Укроборонпрому... Ну, просто: зовсім не потрібна, через купу причин, в т.ч. через те, що морально застаріла!
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30.07.2020 11:41 Ответить
Давно уже говорится, что ВСЮ торговлю с агрессором надо запретить полностью, а то абсурд получается: вроде и воюем, но торгуем с удовольствием.
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30.07.2020 12:05 Ответить
Сколько из-за них погибло наших солдат а они почему-то еще живы о них статьи пишут вместо того что тихо уничтожить .Зеленский возьми под свой контроль уничтожение предателей вместо подъема ржавой баржи.
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30.07.2020 12:15 Ответить
С кого начинать? С Порошенка?
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30.07.2020 12:28 Ответить
Так, пошёл фекал...
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30.07.2020 12:30 Ответить
Ну барига клятий--наживається на війні. Тепер відгадайте хто це.?
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30.07.2020 12:34 Ответить
Судить по закону военного времени!!!
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30.07.2020 12:37 Ответить
А какой то зеленый *****-ол совсем недавно пиз-ел что мы ничего не поставляем!!!
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30.07.2020 12:50 Ответить
Они для этого и захватили власть, чтоб пиз-ть и воровать, уничтожая Украину и патриотов.
А потом разбегутся по заграницам.
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30.07.2020 13:49 Ответить
Эти зеленые суки скоро и джавелины в рашку перепродадут.
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30.07.2020 13:47 Ответить
Избиратели ОПЗЖ
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30.07.2020 16:34 Ответить
 
 