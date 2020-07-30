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Новости Фото ДТП
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Патрульные полицейские по дороге на вызов попали в ДТП в Одессе, трое пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе полицейский автомобиль по дороге на вызов о попытке самоубийства попал в ДТП, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы в Facebook.

"Сегодня, около 6 часов утра, полицейские получили сообщение о попытке самоубийства. По словам очевидцев, женщина хотела прыгнуть с крыши здания. Экипаж патрульных сразу выехал на место происшествия. Служебный автомобиль следовал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. На перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина произошло столкновение Renault Trafic и служебного автомобиля полицейских ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель Renault Trafic и полицейские, которые находились в Toyota Prius, получили телесные повреждения.

Патрульные полицейские по дороге на вызов попали в ДТП в Одессе, трое пострадавших 01

"Информируем, что на отработку вызова о попытке самоубийства сразу был направлен другой экипаж патрульной полиции, который совместно с сотрудниками ГСЧС спас женщину", - добавили в полиции.

Патрульные полицейские по дороге на вызов попали в ДТП в Одессе, трое пострадавших 02

Как сообщает издание "Думская", пострадавшие парень и девушка из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса получили черепно-мозговые травмы. У девушки и водителя микроавтобуса также переломы ребер. Кроме того, у девушки, вероятно, травма спины. Троих пострадавших госпитализировали.

Патрульные полицейские по дороге на вызов попали в ДТП в Одессе, трое пострадавших 03
Патрульные полицейские по дороге на вызов попали в ДТП в Одессе, трое пострадавших 04
Патрульные полицейские по дороге на вызов попали в ДТП в Одессе, трое пострадавших 05
Патрульные полицейские по дороге на вызов попали в ДТП в Одессе, трое пострадавших 06
Фото: с сайта Думская

Патрульные полицейские по дороге на вызов попали в ДТП в Одессе, трое пострадавших 07

ДТП (7685) Одесса (7921) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+6
так есть же
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 1445
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30.07.2020 12:21 Ответить
+5
Треба поліцаям підвищити платню бо не вистачає на ремонт примусів.
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30.07.2020 12:06 Ответить
+5
Потрібно створити поліцайський лісапетний батальйон.
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30.07.2020 12:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Треба поліцаям підвищити платню бо не вистачає на ремонт примусів.
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30.07.2020 12:06 Ответить
Потрібно створити поліцайський лісапетний батальйон.
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30.07.2020 12:11 Ответить
так есть же
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 1445
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30.07.2020 12:21 Ответить
а вот, кстати, одесская
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 6058
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30.07.2020 12:23 Ответить
Такой велик дороже приуса в теперешнем их состоянии.
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30.07.2020 13:12 Ответить
Патрульні поліцейські дорогою на виклик потрапили у ДТП в Одесі, троє постраждалих - Цензор.НЕТ 9579
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30.07.2020 12:29 Ответить
Німці? Більше схоже по задумці на :"войско польське моторизоване, вшистци на роверах ".
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30.07.2020 12:47 Ответить
Форма Вермахту.
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30.07.2020 12:51 Ответить
На велосипедах теж треба вміти їздити. На пріусі, при увімкнутому маячку, не відключаються гальма і можливість маневрувати. Не мєнти, а катастрофа на колесах
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30.07.2020 12:42 Ответить
или на таврии пересесть, дешево и сердито.
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30.07.2020 13:13 Ответить
Тепер водій Рено ще й поліціянтам машину ремонтувати буде... Точніше, його страхова. Ще й тілесні ушкодження... Влетів, так влетів!
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30.07.2020 12:11 Ответить
срочно пересадите этих идиотов на таврии
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30.07.2020 12:14 Ответить
А в штатах водилы тоже игнорируют полицию с мигалками?
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30.07.2020 12:31 Ответить
не поверишь чувак но бывает и похуже
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30.07.2020 12:46 Ответить
Неужели пересаживают на Ситроены 1956 года?
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30.07.2020 12:51 Ответить
чувак в штатах на примусах только пенсионеры ездят
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30.07.2020 17:59 Ответить
Лаври Чип и Дейла попали другому экипажу на гужевой подвеске
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30.07.2020 12:14 Ответить
наша служба и опасна и трудна........
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30.07.2020 12:17 Ответить
хорошие примусы, но скоро будут ходить пешком, я смотрел свалку этих авто, зрелище страшное и все было куплено за гос бабки и разбито в хлам.
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30.07.2020 12:23 Ответить
та не. то за международные деньги из экологического фонда.
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30.07.2020 12:29 Ответить
Мусоров нужно на ослов и велосипеды пересадить. Уже все приусы перебили. Еще они будут кого то учить ездить
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30.07.2020 12:26 Ответить
Хотелось бы посмотреть, как ты будешь встречать экипаж полиции на велико-осле, когда тебя начнут выкидывать из авто или бандюки начнут ломиться в твою квартиру......
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30.07.2020 12:29 Ответить
Хочу тебя обрадовать.на звонки полиция не отвечает,пошел мой товарищ к ним,
документы,почему без маски и мы вас сейчас оштрафуем. Так он еле смылся от туда.
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30.07.2020 13:48 Ответить
1. Водители быкуют и не пропускают авто со спецсигналом!
2. Характер полученных травм наводит на мысль, что ремни безопасности не использовались!
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30.07.2020 12:26 Ответить
Чергові аваківськи недоноски, подонки, шакали у вигляді патрульної полюції знишкодили Приус. Все лайно, непотріб суспільства зосереджено в цієї ганебної установі під назвою патрульна полюція..
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30.07.2020 12:30 Ответить
Как сообщает издание "https://dumskaya.net/news/masshtabnoe-dtp-na-prospekte-shevchenko-avtomobi-121422/ Думская ", пострадавшие парень и девушка из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса получили черепно-мозговые травмы, копы парень и девушка а водитель микроавтобуса кто?
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30.07.2020 12:31 Ответить
Судя по фото, женщина на крыше и то с меньшим усердием хотела расстаться с жизнью.
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30.07.2020 12:39 Ответить
Человек на бусике выехал на доставку воды в надежде что в 6.00 еще пустые улицы, в результате 3 пострадавших, может с спецсигналами нужно соблюдать элементарную безопасность, груженый бусик если ехал на зеленый мог элементарно не успеть оттормозится, а копы при проезде перекрестка что не должны убедиться в безопасности, пешеход мог по переходу переходить.
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30.07.2020 13:03 Ответить
полицейских пионэров надо минимум год учить ездить... они когда едут медленно, то еще ничего, но как только разгоняются до 60-ти, у них перед глазами возникают фильмы приключений с погонями и они, не имея навыков вождения, постоянно путают педаль газа и педаль тормоза... хотя тормоза - для дураков...
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30.07.2020 14:36 Ответить
выплочивать будут машину 40 лет...
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30.07.2020 14:53 Ответить
Наша полиция нас бережет!
Или нет ...
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30.07.2020 16:06 Ответить
 
 