Патрульные полицейские по дороге на вызов попали в ДТП в Одессе, трое пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе полицейский автомобиль по дороге на вызов о попытке самоубийства попал в ДТП, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы в Facebook.

"Сегодня, около 6 часов утра, полицейские получили сообщение о попытке самоубийства. По словам очевидцев, женщина хотела прыгнуть с крыши здания. Экипаж патрульных сразу выехал на место происшествия. Служебный автомобиль следовал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. На перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина произошло столкновение Renault Trafic и служебного автомобиля полицейских ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель Renault Trafic и полицейские, которые находились в Toyota Prius, получили телесные повреждения.

"Информируем, что на отработку вызова о попытке самоубийства сразу был направлен другой экипаж патрульной полиции, который совместно с сотрудниками ГСЧС спас женщину", - добавили в полиции.

Как сообщает издание "Думская", пострадавшие парень и девушка из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса получили черепно-мозговые травмы. У девушки и водителя микроавтобуса также переломы ребер. Кроме того, у девушки, вероятно, травма спины. Троих пострадавших госпитализировали.









Фото: с сайта Думская