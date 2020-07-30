Вырубка 1 363 деревьев под Киевом нанесла ущерб на сумму свыше 11 млн, открыто уголовное производство. ДОКУМЕНТ

По факту вырубки леса в районе села Круглик Киево-Святошинского района открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инициатором заявления об уничтожении деревьев стала общественный деятель Алла Ландар, которая сначала обратилась в полицию, но из-за отсутствия какой-либо реакции со стороны правоохранительных органов обращение было подано в Государственную экологическую инспекцию Украины.

Инспекция выявила ряд фактов преступных вырубок не просто леса, а вековых деревьев ценных пород. Категория их защиты - рекреационно-оздоровительные леса. Зафиксирован ущерб государству на общую сумму 11 млн 684 тыс. 768,15 грн. Срублено 1363 дерева пород дуб, сосна, клен, тополь. И это только в течение восьми месяцев 2019 года и только в кварталах Боярской лесной опытной станции Плесецкого лесничества.

21.07.2020 года в Чабановский ОП Киево-Святошинского р-на поступило постановление Киево-Святошинского райсуда Киевской области № 369/7981/20 от 13.07.2020 о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 246 УК Украины. Ведется расследование.





Между тем, по словам Ландар, "в числе мер по спасению природоохранной зоны Киевщины, я подготовила обращение к председателю Киевской областной государственной администрации Василию Володину с просьбой взять это дело на личный контроль из-за дерзкой вырубки леса, инициировать обращение к министру внутренних дел с требованием обеспечить полноценное расследование, а также немедленно отстранить от занимаемых должностей руководителей Боярской лесной опытной станции".

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Напомним, 25 апреля народные депутаты 241 голосом поддержали законопроект о криминальной ответственности за незаконную рубку и контрабанду леса.