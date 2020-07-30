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Вырубка 1 363 деревьев под Киевом нанесла ущерб на сумму свыше 11 млн, открыто уголовное производство. ДОКУМЕНТ

Вырубка 1 363 деревьев под Киевом нанесла ущерб на сумму свыше 11 млн, открыто уголовное производство. ДОКУМЕНТ

По факту вырубки леса в районе села Круглик Киево-Святошинского района открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инициатором заявления об уничтожении деревьев стала общественный деятель Алла Ландар, которая сначала обратилась в полицию, но из-за отсутствия какой-либо реакции со стороны правоохранительных органов обращение было подано в Государственную экологическую инспекцию Украины.

Инспекция выявила ряд фактов преступных вырубок не просто леса, а вековых деревьев ценных пород. Категория их защиты - рекреационно-оздоровительные леса. Зафиксирован ущерб государству на общую сумму 11 млн 684 тыс. 768,15 грн. Срублено 1363 дерева пород дуб, сосна, клен, тополь. И это только в течение восьми месяцев 2019 года и только в кварталах Боярской лесной опытной станции Плесецкого лесничества.

21.07.2020 года в Чабановский ОП Киево-Святошинского р-на поступило постановление Киево-Святошинского райсуда Киевской области № 369/7981/20 от 13.07.2020 о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 246 УК Украины. Ведется расследование.

Вырубка 1 363 деревьев под Киевом нанесла ущерб на сумму свыше 11 млн, открыто уголовное производство 01Вырубка 1 363 деревьев под Киевом нанесла ущерб на сумму свыше 11 млн, открыто уголовное производство 02Вырубка 1 363 деревьев под Киевом нанесла ущерб на сумму свыше 11 млн, открыто уголовное производство 03Вырубка 1 363 деревьев под Киевом нанесла ущерб на сумму свыше 11 млн, открыто уголовное производство 04
Вырубка 1 363 деревьев под Киевом нанесла ущерб на сумму свыше 11 млн, открыто уголовное производство 05

Между тем, по словам Ландар, "в числе мер по спасению природоохранной зоны Киевщины, я подготовила обращение к председателю Киевской областной государственной администрации Василию Володину с просьбой взять это дело на личный контроль из-за дерзкой вырубки леса, инициировать обращение к министру внутренних дел с требованием обеспечить полноценное расследование, а также немедленно отстранить от занимаемых должностей руководителей Боярской лесной опытной станции".

Смотрите также: СБУ задокументировала масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. О подозрении сообщено 21 человеку. ФОТОрепортаж

Напомним, 25 апреля народные депутаты 241 голосом поддержали законопроект о криминальной ответственности за незаконную рубку и контрабанду леса.

вырубка (161) Госэкоинспекция (148) Киевская область (4194) лес (632)


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Топ комментарии
+4
А на местах вырубки построят себе "мазанки" бедные шкуродеры народа.
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30.07.2020 12:05 Ответить
+3
А менты в доле
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30.07.2020 12:03 Ответить
+3
Типа - эти "лесорубы" срубили в одну секунду и типа "сами себе хозяева"? Для кого эти сказки???
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30.07.2020 12:05 Ответить
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А менты в доле
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30.07.2020 12:03 Ответить
Штраф за одно дерево минимум 10000 гр более 10 деревьев уголовная статья начинается лет с 5 тогда возможно перестанут рубить.
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30.07.2020 13:55 Ответить
Типа - эти "лесорубы" срубили в одну секунду и типа "сами себе хозяева"? Для кого эти сказки???
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30.07.2020 12:05 Ответить
А на местах вырубки построят себе "мазанки" бедные шкуродеры народа.
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30.07.2020 12:05 Ответить
Ничего страшного, волонтеры за свои деньги высадят новый лес.
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30.07.2020 12:08 Ответить
Не успеют, там уже домики-мазанки. Ведь вырубки, это уже не лесная зона и можно строиться.
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30.07.2020 12:12 Ответить
Так еще лучше. У нас же дефицит жилья в стране.
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30.07.2020 13:09 Ответить
Виноватым будет топор
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30.07.2020 12:23 Ответить
Поддатый лесник, отмахиваясь от комаров, топором вырубил 40 гектар леса.
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30.07.2020 12:26 Ответить
Знаменитая Боярка через 100 лет - еще один Павка Корчагин!!!
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30.07.2020 12:53 Ответить
Яким дебілом треба бути щоб зрозуміти що без лісів в Україні буде пустеля і піщані бурі ?
Але ж цих п.дарків це не колише - вони думають жити в Швейцарії де багато лісів і озер
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30.07.2020 13:04 Ответить
А в туалеті шановний чим користується? Може в нього меблі в будинку відсутні? Чи в будинку відсутні взагалі деревяні конструкції... Ліс в усіх країнах рубають і Україна далеко не серед перших . Наразі дії "по збереженню" лісів приносять більше шкоди, ніж вирубка. Дерева (сосна) , як і люди, хворіють і їх потрібно локалізувати. Ліс без догляду просто згине. Дерева старіше 120 років вже не є цінною деревиною... Наразі в ліспогоспах гори деревини просто гниють....
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30.07.2020 15:52 Ответить
це треба ще додуматься щоб таку херню написати
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30.07.2020 18:00 Ответить
Лес утешался той мыслью, что из него сделают гроб для дровосека...
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30.07.2020 13:04 Ответить
Полиция не отреагировало, да потому, что там вся шобла киевская в доле, а быдлячий народ наблюдает индиферентно, ему пох.й.
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30.07.2020 13:07 Ответить
Мало Рюкзакову рюкзаков
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30.07.2020 16:30 Ответить
Интересно выходит : ловят бандюка на месте преступления - и на картинке лицо замыливают , и максимум погоняло скажут - а тут активистка и ФИО, и адрес домашний и расписание рабочего дня - прямо подсказка для благодарных.......
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30.07.2020 17:00 Ответить
Почему то только у Аллы Ландар на данное время есть реальное желание бороться с паразитами общества. Почему компетентным органам не интересно?!?
Алла, респект
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30.07.2020 20:30 Ответить
Эти борцы за свои услуги немалый прайс выставляют!
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31.07.2020 13:56 Ответить
Государственная экологическая инспекция Украины по всей видимости не очень довольна, что активисты, в частности Алла Ландар, лезут , по их мнению, не в свои дела.
Алла, поддерживаю, и желаю удачи в этом нелёгком деле
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30.07.2020 21:08 Ответить
Активистка дешового пиара хочет))
Вот все тупые вокруг и средь бела дня пришли лес рубать...
Такая заказуха сплошь и рядом, погуглите, чем заканчиваются такие пуки активистов и проверок - ничем! Прежде, чем "скаржитися", нужно матчасть выучить, чтобы потом глупой не выглядеть!
Скорее всего, панянка Алла Ландар, скрывает настоящий мотив... Или просто не называет своих заказчиков!
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31.07.2020 13:23 Ответить
 
 