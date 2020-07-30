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Правоохранители задержали на Волыни "умельца", который переделывал и продавал оружие клиентам со всей страны, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Житель одного из районов Волынской области осуществил незаконное вмешательство в более чем 100 единиц огнестрельного оружия. Клиентами фигуранта были жители со всей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Волынской области.

Как отметили в ведомстве, документировали злоумышленника в течение нескольких месяцев. За это время оперативники установили его сообщников, кто и откуда делает заказ у нарушителя, как налажена система его противоправной деятельности.

29 июля полицейские должным образом задокументировали очередной факт вмешательства в заводскую конструкцию нарезного оружия.

После этого сотрудники управления уголовного розыска вместе со следователями следственного управления и ротой полиции особого назначения ГУНП в Волынской области провели обыски по месту жительства фигуранта и непосредственно в его мастерской.

Правоохранители задержали на Волыни умельца, который переделывал и продавал оружие клиентам со всей страны, - полиция 01

Во время обыска обнаружили заготовки и детали к огнестрельному оружию, "глушители" (как готовые, так и детали к ним), более 80 патронов различных калибров к нарезному оружию, уже переработанное и готовое к отправке оружие. В общем было обнаружено и изъято три единицы нарезного оружия и одно гладкоствольное ружье с признаками переделывания.

Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия в Украине

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об объявлении подозрения по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Такие действия наказываются лишением свободы от 3 до 7 лет.

Правоохранители задержали на Волыни умельца, который переделывал и продавал оружие клиентам со всей страны, - полиция 02
Правоохранители задержали на Волыни умельца, который переделывал и продавал оружие клиентам со всей страны, - полиция 03
Правоохранители задержали на Волыни умельца, который переделывал и продавал оружие клиентам со всей страны, - полиция 04
Правоохранители задержали на Волыни умельца, который переделывал и продавал оружие клиентам со всей страны, - полиция 05
Правоохранители задержали на Волыни умельца, который переделывал и продавал оружие клиентам со всей страны, - полиция 06
Фото: сайт полиции

оружие (10263) Нацполиция (16560) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Волынская область (1006)


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Топ комментарии
+26
С каких пор изготовление и продажа саундмодераторов, переодевание в новую тапковскую ложу СКС, установка планок пикатинни и ласточкиных хвостов стало уголовным преступлением?
Совсем мусора уже долбанулись?
Где там вмешательство в заводскую конструкцию?
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30.07.2020 13:27 Ответить
+24
"Переработка" гладкоствольного ружья - це у мусоров имеется в виду то, шо он туда глушитель прикрутил?
Шо тут, интересно, незаконного?
Это никак не является внесением изменений в конструкцию оружия (шо попадает под статью).
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30.07.2020 13:24 Ответить
+19
Ну и определить умельца в оружейную мастерскую Минобороны или СБУ, дать нормальное оборудование, инструменты и достойную зарплату. "Сажать" такого самородка-Кулибина -это бесхозяйственность (как минимум), а скорее - вредительство. Таланты надо поощрять и беречь. А криминальные связи его - обрубить.
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30.07.2020 13:28 Ответить
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"Переработка" гладкоствольного ружья - це у мусоров имеется в виду то, шо он туда глушитель прикрутил?
Шо тут, интересно, незаконного?
Это никак не является внесением изменений в конструкцию оружия (шо попадает под статью).
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30.07.2020 13:24 Ответить
Реально человек просто глушители делал)
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30.07.2020 13:56 Ответить
Может он с полуавтомата - пятизарядки сделал охотничий пулемёт ?😜
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30.07.2020 16:31 Ответить
Ага, и насыпал в патроны урановую бронебойную картечь и ампулы с КОВИД-19.
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31.07.2020 09:26 Ответить
Золотые руки , - сантехником спился бы , а так посадят , а может и нет. Но применение нужно найти другое.
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30.07.2020 13:25 Ответить
С каких пор изготовление и продажа саундмодераторов, переодевание в новую тапковскую ложу СКС, установка планок пикатинни и ласточкиных хвостов стало уголовным преступлением?
Совсем мусора уже долбанулись?
Где там вмешательство в заводскую конструкцию?
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30.07.2020 13:27 Ответить
Тут от эксперта всё зависеть будет.
Если даст заключение, шо установка ПБС и планки - это вмешательство в конструкцию, или, например, "ремонт" - то светит ему тогда железно 263-я статья.
Оспаривать такую экспертизу можно и нужно, но это займёт много лет и денег.
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30.07.2020 14:17 Ответить
Гениальный украинский изобретатель Яков Устинович Рощепей (1879 -1958) родился в селе Осовец на Черниговщине. Он первым в мире разработал принципиальную систему автоматической винтовки.
Хотя еще до начала Первой мировой войны оружие было готово к серийному выпуску, автор получил серебряную медаль и денежную премию, но на вооружение армии винтовка Рощепея так и не поступила - директор Сестрорецкого завода посчитал недопустимым, чтобы выходец из простых крестьян был автором такого изобретения, оттягивал запуск изобретения в производство. Яков Устинович со своей стороны не пожелал разделить авторство с бездарным чиновником. Хотя наработки Рощепея использовали и при создании семизарядной винтовки Токарева, об авторе изобретений «забыли» до 1950 года, когда после нескольких публикаций в прессе ему назначили персональную пенсию. В 1958 году Яков Устинович скончался. Могила его была забыта. Лишь в 1989 году усилиями журналистов Бобровицкой районной газеты с помощью жителей села место погребения изобретателя нашли. Ученики щасновской школы привели ее в порядок, а Щасновский сельский совет, в который входит село Осовец, установил надмогильную плиту.»
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30.07.2020 13:28 Ответить
Правоохоронці затримали на Волині "умільця", який переробляв і продавав зброю клієнтам з усієї країни, - поліція - Цензор.НЕТ 1993

Автоматична гвинтівка Я.У.Рощепея. 1907 рік. Артилерійський музей С.- Петербурґ.
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30.07.2020 13:54 Ответить
Возьмите его на какой-нить оружейный завод лучше, он там хоть подтянет нероб как працювати треба.
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30.07.2020 13:28 Ответить
Ну и определить умельца в оружейную мастерскую Минобороны или СБУ, дать нормальное оборудование, инструменты и достойную зарплату. "Сажать" такого самородка-Кулибина -это бесхозяйственность (как минимум), а скорее - вредительство. Таланты надо поощрять и беречь. А криминальные связи его - обрубить.
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30.07.2020 13:28 Ответить
Раз шмаркля не думает защищать страну от российских террористов, то всем надо вооружаться самостоятельно за свои деньги.
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30.07.2020 13:29 Ответить
7 год войны! 5 лет войны было все спокойно, не типало?
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30.07.2020 16:16 Ответить


Ключевое слово здесь -Умелец !
Клиентами фигуранта были жители со всей страны.Источник: https://censor.net/p3210986

Людина працювала руками та головою , мала необхідні вміння . Робила людям добро та й собі сама заробляла на хліб !
А тут являються менти та кричать - це незаконно ....

Свободу Майстрам !
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30.07.2020 13:36 Ответить
А где же на видео сам умелец, с таким талантом и на свободе.
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30.07.2020 13:40 Ответить
Так, це не художнік - фальшивомонетник.
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30.07.2020 13:45 Ответить
Специально зарегистрировался ради этого коммента:

Дорогие редактор и автор статьи! Вы - говно, а не журналисты. В Украине НЕТ закона об оружии, а раз НЕТ закона регулирующего этот аспект жизни, значит НЕТ состава преступления. Слово "умелец" в кавычках - признак говноеда, а не журналиста, ибо замена ложа или резьба на стволе НЕ есть вмешательство, и уж никакое оно "не законное".
Оно то и понятно, что вам, "журналистам", мусора рты заткнули вписав в белый список по разрешительной на ношение спец.средств (резинострелы), то вы и рады как собаки служить легавым. Что же вы, господа, не пишете о том что на каждом углу стартовые продают, у которых меняют запаянный как раз таки "умельцы" которые продают школьникам и гопоте?
Почему вы не пишете о натуральных банд группах зарегистрированных как "охранные агенции", у которых тоже есть "зеленый свет" от мусоров на ношение резинострелов?
Почему вы не пишете о расплодившихся "журналистах" зарегистрированных на газеты-однодневки и о "дружинниках" которые так же таскают с собой резину?
Ваши хозяева прекрасно об этом осведомлены, да и вы тоже.
Где соблюдение конституционного права на защиту жизни и достоинства, и где гарантированное конституцией равноправие? Почему вы продвигаете мусорской нарратив, вместо того что бы прямо исполнять свои обязанности по освещению тотального нарушения конституционных прав своих сограждан?
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30.07.2020 13:53 Ответить
При всій повазі, але формально за вказаними статтями можливо притягнути до кримінальної відповідальності абсолютно будь-якого законного власника вогнепальної зброї (зміна ложа/обвісу/антабки, прицільних засобів та інший «тюнинг»). Тим більше, що приводом для його затримання скоріш за все стало як бажання вислужитися по показникам/розкриттям перед сабаковим, так і те, що він займався цим всім без будь-яких дозволів ( наприклад

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і *********** до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та ************ до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

https://my.gov.ua/info/service/online-91/2603/details)
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30.07.2020 14:14 Ответить
Про самостійне кустарне спорядження набоїв до гладкої чи нарізної тим більше і мови не йдеться еіяуоі взагалі !!! Це стовідсотковий склад злочину. Не має значення чи є у вас дозвіл на відповідну зброю і калібр, чи нема його...
Так, дійсно, до останнього часу на ці речі дозвільна закривала очі і дивилася на це все скрізь пальці. Але сабакав «дав наказ» от і рватимуть тепер собі і іншим дупи за «палочки» розкриттів...
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30.07.2020 14:18 Ответить
Єдине, що врятує цього «майстра» - гарний, обізнаний і досвідчений захисник/адвокат і якісна експертиза, яка не зможе довести, що його втручання у заводську конструкцію зброї значним чином вплинуло на його бойові якості та умови експлуатації ...
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30.07.2020 14:20 Ответить
"..для виконання під час провадження діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і *********** до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та ************ до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду (далі - зброя, ********** до неї);"

- де визначення слова "зброя"?
"Зброя це - холодна та вогнепальна зброя, атакож пневматична зброя.."
Масло масленное?
Нема закону який визначає поняття зброї та регулює її обіг - нема складу злочину.
У нас дозволене виготовлення та відкрите носіння лявуляторів?
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30.07.2020 14:26 Ответить
Це було посилання на необхідність наявності відповідної ліцензії , як майстра -зброяра. Відсутність ліцензії, за такої діяльності (уважно читайте фабулу ст.263-1 кк України) - це вже самостійний склад злочину !!!
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30.07.2020 20:47 Ответить
те ж саме стосується "*********" - в якому законі є визначення цього поняття?
"********* це *********, а зброя це зброя"?
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30.07.2020 14:31 Ответить
До чинного законодавства України , яке є обов'язковим для виконання усіма на території України , окрім Конституції України, відносяться наступні нормативно-правові акти: прийняті Верховною Радою - закони, постанови; кабінет міністрів - постанови ; президентом - укази/розпорядження; державними міністерствами та відомствами - накази/ розпорядження/ інструкції і т. п.
Таким чином, якщо вас турбує відсутність закону та дефініції у ньому перелічених вами предметів/пристроїв та засобів - на це якраз і існують накази та інструкції міністерств та відомств органів центральної виконавчої влади уряду-Кабміну України.
Не походьте на провокаторів із «євроблях та дорожнього контролю», бо експертиза у свому висновку, який стане підставою обвинувачення та обвинувального вироку у майбутньому , буде посилатися при її проведенні на діючи законні/ підзаконні нормативно правові акти, а не на ваші фантазії чи відсутність належної освіти
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30.07.2020 15:23 Ответить
Повчи суперфахівців, які вже півроку тримають Антоненка - Ріф Майстра.
Чи ти саме з них? «Я мілого узнаю по походкє»....
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30.07.2020 15:40 Ответить
Да я б з радістою, але ж вони «нєабучаємі»
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30.07.2020 20:24 Ответить
Добре, то ж в якому акті чи розпорядженні МВС ми можемо знайти дефініцію "вогнепальна" та "холодна" зброя, а також дефініцію "********* до" певного типу зброї?
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30.07.2020 15:45 Ответить
Ви у своєму правовому нігілізмі можете дійти до того, що на сході України наші захисники гинуть не від набоїв та застосування ворогом зброї, бо «нідє такова ні написана...»
Не гайте час, подайтесь до профільного вузу на юридичний і там будете в змозі втамувати свою спрагу до відсутніх у вас знань. Ще й вищу додаткову отримаєте. Стане по життю в нагоді. Знання ж не за спиною у торбі носити...
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30.07.2020 20:40 Ответить
Ну і звісно було б доречно вказати на конституційність такого закону чи підзаконного акту/розпорядження. Чому мусор, суддя, депутат, журналізд та бритоголовий спортік із корочкою приватної охоронної агенції де-факто мають більше прав та свобод аніж пересічний громадянин?
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30.07.2020 15:50 Ответить
Ці питання особисто до мене?! Чи -риторичні?
Якщо друге, то коротко: мудрий (хитровжарений) нарІт заслуговує саме на таке відношення від тих, кого він заради ковбаси по 2,20 і пломбіра «па пісіать» обрав замість майбутнього свого і своїх нащадків.
Якщо по першому: як щойно стану дупутантом чи міністерським клерком - одразу доповім вам у письмовій формі. А поки що - гугл і національне законодавство вам у поміч...
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30.07.2020 20:22 Ответить
Але пихатість - то не про мене:

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_1_43.pdf

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002320-99#Text

https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_2.8.html

https://**********.com/2015060965285/pravo/kriminalistichne_doslidzhennya_vognepalnoyi_zbroyi_sudova_balistika

https://rmpse.minjust.gov.ua/page/32

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385238-rada-zakripila-na-zakonodavcomu-rivni-ponatta-sportivna-zbroa.html
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30.07.2020 20:36 Ответить
млщный камент.люто плюсую
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30.07.2020 14:42 Ответить
а навіщо ти пишеш це дурналістам, пиши це поліцаям, суддям, прокурорам. Закона нема, а строки є, отака фігня, дебілізм.
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30.07.2020 15:41 Ответить
Статья - фуфломицин для лохов.
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30.07.2020 14:33 Ответить
вот каждый день задержуют..вопрос как они про это узнают мусора эти тупые--такой талант в землю зарыли..старан рабов
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30.07.2020 14:48 Ответить
Блин, у чувака золотые руки. Я бы его взял на госслужбу с повышенным окладом. Пусть стране пользу приносит.
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30.07.2020 14:51 Ответить
Я сам особисто користуюсь послугами такого майстра при придбанні нової зброї.Завжди щось пострібно підігнати,подправити,налаштувати під себе.Нічого кримінального в діях таких майстрів не бачу.
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30.07.2020 15:17 Ответить
Л -ЛІЦЕНЗІЯ
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30.07.2020 20:41 Ответить
Оставьте мужика в покое. Проверьте контакты. Если не на мафию местную работал, а просто бизнес, чтобы прожить - направьте в государственное дело золотые руки. Криминала тут пока не вижу.
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30.07.2020 16:19 Ответить
2000 грн, как доказательство! Уже виновен на фоне Свинарчуков! Слов нет.
Дайте ведомость зарплат тех, кто задержал этого умельца, чтобы сравнить их эффективность! Медведчук - вот главный враг Украины в Украине!
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30.07.2020 16:21 Ответить
Страна в которой правят бал тупые уроды мусора, обречена.
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30.07.2020 17:37 Ответить
Он же готовый оружейник, неординарный человек, дайте ему возможность работать в Укроборонпроме легально, таких самородков ценить надо, он будет делать оружие победы над неадекватными соседями-кацапами.
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30.07.2020 18:30 Ответить
Наградить, дать в аренду завод, пусть работает.
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30.07.2020 19:47 Ответить
 
 