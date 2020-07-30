Правоохранители задержали на Волыни "умельца", который переделывал и продавал оружие клиентам со всей страны, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Житель одного из районов Волынской области осуществил незаконное вмешательство в более чем 100 единиц огнестрельного оружия. Клиентами фигуранта были жители со всей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Волынской области.

Как отметили в ведомстве, документировали злоумышленника в течение нескольких месяцев. За это время оперативники установили его сообщников, кто и откуда делает заказ у нарушителя, как налажена система его противоправной деятельности.

29 июля полицейские должным образом задокументировали очередной факт вмешательства в заводскую конструкцию нарезного оружия.

После этого сотрудники управления уголовного розыска вместе со следователями следственного управления и ротой полиции особого назначения ГУНП в Волынской области провели обыски по месту жительства фигуранта и непосредственно в его мастерской.

Во время обыска обнаружили заготовки и детали к огнестрельному оружию, "глушители" (как готовые, так и детали к ним), более 80 патронов различных калибров к нарезному оружию, уже переработанное и готовое к отправке оружие. В общем было обнаружено и изъято три единицы нарезного оружия и одно гладкоствольное ружье с признаками переделывания.

Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД намерено усилить контроль за оборотом оружия в Украине

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об объявлении подозрения по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Такие действия наказываются лишением свободы от 3 до 7 лет.











Фото: сайт полиции