"Лексус" разорвало на части, 16-летняя девочка погибла, ее 13-летняя сестра впала в кому: Геращенко рассказал подробности жуткого ДТП на трассе Киев-Чоп. ВИДЕО+ФОТО
27 июля на дороге Киев - Чоп в районе города Броды произошло ужасное ДТП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"Водитель автомобиля "Лексус", 48 летний гражданин Франции, решил обогнать автомобиль "Нива", однако не справился с управлением, зацепил "Ниву", и выехал на встречную полосу движения где столкнулся с автопоездом "Рено".
От столкновения с сорокатонной фурой джип "Лексус" разорвало на две части.
На заднем сиденье "Лексуса" находились две девочки-сестры - 16 и 13 лет. Старшая сестра к сожалению погибла. Младшая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы", - написал он.
По словам Геращенко, медики Бродской ЦРБ оказали первую помощь, однако в районной больнице нет такого диагностического оборудования и нейрохирургов, чтобы продолжать оказывать ей помощь в достаточном объёме: "На помощь пришла авиация Службы по чрезвычайным ситуациям. Вертолет забрал в Киеве нейрохирурга и анестезиолога института Нейрохирургии имени Ромоданова, и за 1,5 часа перенес их во Львовскую область, чтобы они могли на месте оценить ситуацию и принять решение о перевозке девочки в Киев. В ходе консилиума было принято решение о том, что транспортировка в Киев целесообразна и оправдана, несмотря на риски".
Замминистра напомнил, что вертолет ГСЧС, оборудованный системой искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелейшем состоянии, перевез девочку в Киев, а патрульные полицейские за 9 минут сопроводили реанимобиль из аэропорта Жуляны в институт нейрохирургии.
Видео операции по транспортировке пациентки:
"Состояние девочки остается стабильно тяжелым, но врачи института нейрохирургии имени Ромоданова продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на ее спасение.
Водитель автомобиля "Лексус" получил ряд тяжелых травм, но его жизнь вне опасности. Мама девочек, которая сидела на переднем сиденье, чудом осталась жива и не получила серьезных телесных травм. Но душевная травма останется теперь навсегда...", - написал Геращенко.
"Я не знаю куда и зачем так спешил водитель "Лексуса", зачем ему было идти на неуверенный обгон, но знаю точно, что сэкономленные на трассе Киев-Чоп полчаса или час точно не стоит гибели одного и невыносимых страданий другого маленького человека.
Мы не можем поставить на каждой дороге видеокамеру или полицейского, чтоб заставить людей на каждом километре трассы думать о безопасности. Но может быть, эта страшная история и фотографии разорванного в клочья "Лексуса", показанные в СМИ, заставят водителей подумать в другой раз, о том как хрупка жизнь человека и вовремя отказаться от ненужного и непродуманного обгона, ценой которого будут человеческие судьбы", - добавил замминистра.
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скорее всего, этот "француз" - бывший украинец, из села выехал, а село из "француза" - нет!
понакупают битков, сваренных из кучи хлама, и рассказуют, как они схватили бога за бороду
А от медична- може покрити (в залежності від СК). Хоча є сумніви, що дітей страхували.
Интересно - нашу девочку везли бы так? Или только за французское бабло?
А там здається видно без жодного скла "Ниву" + ще мінімум водій фури має бути...
Источник: https://censor.net/p3211002
Но вы же можете поставить разделительный "отбойник" и сетку, как ставят на трассах в других странах мира, верно?
Ведь вы же - можете?
Но ведь вы не делаете.
Источник: https://censor.net/p3211002
Не можете вы, сволочи.
Почему в других странах могут?
https://www.youtube.com/watch?v=D6ZwfcBqmis How do flexible centre line barriers work? ("отбойник" из сетки))
Девочки не виноваты, что их папаня - идиот.
Но почему идиоты - вы, суги народа?
Почему не поставить "подвизные отбойники" по центру хотя бы такой трассы, как Киев-Чоп?
Ездил я там, никаких отбойников не видел.
Я утром подумал, что вертолётом в Киев доставили девочку из ... многодетной семьи.
Оказалось, из ... лексуса.
Киев - Броды это 430 км, какой вертолёт может пролететь за 1,5 часа? Там дорога в один ряд, как и огромное количество дорог в стране. Поэтому такие ситуации постоянно будут возникать. Потому что дорог нет. И камеры и полиция на каждом углу эту проблему не решат. Интересно, что Львов ближе, но единственный специалист был в Киеве, что тоже говорит о многом.
Пару дней назад я ехал этой дорогой и наблюдал огромное количество фур, днем, в 30-ти градусную жару. Это запрещено, но полиция не обращала на это внимания. А фуры ехали и 40 км в час и 110 км в час.
На кого повесят - на водителя фуры или водителя "Нивы"?
как то лизоблюдски однобокое освещение
(девочке дай Бог поправить здоровье)
Скотина.
я не понимаю как элитную тачку может разорвать ......это ж не москвич.. Я думаю что Москвич может даже и не разорвало бы... по крайней мере он точно не развил бы такой сумасшедшей скорости.
Тильки низе-енько, низенько.
А по этому случаю украинским нищебродам вертолет может прилететь в случае если в дтп попали родственники чиновников или депутатов. А так французский паспорт творит чудеса. Тем более нейрохирург в Киеве в институте сидит на месте рубает деньги за операцию и за каждое слово что скажет. Еще за спасибо будет летать. Угу, анекдот из жизни.