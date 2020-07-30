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Новости Фото ДТП
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"Лексус" разорвало на части, 16-летняя девочка погибла, ее 13-летняя сестра впала в кому: Геращенко рассказал подробности жуткого ДТП на трассе Киев-Чоп. ВИДЕО+ФОТО

27 июля на дороге Киев - Чоп в районе города Броды произошло ужасное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Водитель автомобиля "Лексус", 48 летний гражданин Франции, решил обогнать автомобиль "Нива", однако не справился с управлением, зацепил "Ниву", и выехал на встречную полосу движения где столкнулся с автопоездом "Рено".

От столкновения с сорокатонной фурой джип "Лексус" разорвало на две части.

На заднем сиденье "Лексуса" находились две девочки-сестры - 16 и 13 лет. Старшая сестра к сожалению погибла. Младшая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы", - написал он.

По словам Геращенко, медики Бродской ЦРБ оказали первую помощь, однако в районной больнице нет такого диагностического оборудования и нейрохирургов, чтобы продолжать оказывать ей помощь в достаточном объёме: "На помощь пришла авиация Службы по чрезвычайным ситуациям. Вертолет забрал в Киеве нейрохирурга и анестезиолога института Нейрохирургии имени Ромоданова, и за 1,5 часа перенес их во Львовскую область, чтобы они могли на месте оценить ситуацию и принять решение о перевозке девочки в Киев. В ходе консилиума было принято решение о том, что транспортировка в Киев целесообразна и оправдана, несмотря на риски".

Лексус разорвало на части, 16-летняя девочка погибла, ее 13-летняя сестра впала в кому: Геращенко рассказал подробности жуткого ДТП на трассе Киев-Чоп 01

Замминистра напомнил, что вертолет ГСЧС, оборудованный системой искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелейшем состоянии, перевез девочку в Киев, а патрульные полицейские за 9 минут сопроводили реанимобиль из аэропорта Жуляны в институт нейрохирургии.

Лексус разорвало на части, 16-летняя девочка погибла, ее 13-летняя сестра впала в кому: Геращенко рассказал подробности жуткого ДТП на трассе Киев-Чоп 02

Видео операции по транспортировке пациентки:

"Состояние девочки остается стабильно тяжелым, но врачи института нейрохирургии имени Ромоданова продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на ее спасение. 

Лексус разорвало на части, 16-летняя девочка погибла, ее 13-летняя сестра впала в кому: Геращенко рассказал подробности жуткого ДТП на трассе Киев-Чоп 03
Фото: Геращенко/Facebook

Водитель автомобиля "Лексус" получил ряд тяжелых травм, но его жизнь вне опасности. Мама девочек, которая сидела на переднем сиденье, чудом осталась жива и не получила серьезных телесных травм. Но душевная травма останется теперь навсегда...", - написал Геращенко.

"Я не знаю куда и зачем так спешил водитель "Лексуса", зачем ему было идти на неуверенный обгон, но знаю точно, что сэкономленные на трассе Киев-Чоп полчаса или час точно не стоит гибели одного и невыносимых страданий другого маленького человека.

Мы не можем поставить на каждой дороге видеокамеру или полицейского, чтоб заставить людей на каждом километре трассы думать о безопасности. Но может быть, эта страшная история и фотографии разорванного в клочья "Лексуса", показанные в СМИ, заставят водителей подумать в другой раз, о том как хрупка жизнь человека и вовремя отказаться от ненужного и непродуманного обгона, ценой которого будут человеческие судьбы", - добавил замминистра.

Лексус разорвало на части, 16-летняя девочка погибла, ее 13-летняя сестра впала в кому: Геращенко рассказал подробности жуткого ДТП на трассе Киев-Чоп 04
Лексус разорвало на части, 16-летняя девочка погибла, ее 13-летняя сестра впала в кому: Геращенко рассказал подробности жуткого ДТП на трассе Киев-Чоп 05

ДТП (7685) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+66
Девки 16 и 13 лет на лексусе....А я то думал утром,неужели вертолетом обычных смертных перевозят из города в город.А теперь ясно,почему вертолет повез пациента.Была бы из обычной семьи,то никто бы и не заморачивался,положили бы в палату с плесенью,как и всех остальных.Но тут семья не обычная....
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30.07.2020 14:29 Ответить
+40
Громадяни з Франції на Лексусі: тепер зрозуміло, чому гвинтокрил викликали з Києва. Якби були дівчата на Таврії чи Жигулях, так би і залишились в коридорі на каталці в райнній лікарні Бродах. Три дні полежала би без лікування і все...
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30.07.2020 14:34 Ответить
+29
5 дней назад у товарища случилась прободная язва,так 32 км. везли по бездорожью,он чуть кони не двинул.Привезли,выгрузили как мешок с картошкой и ждут денег,операцию не начинают.Он чудом не помер,его начальник денег привез и начали операцию.После операции лежал в общей палате с отпадающей створкой окна и плесенью,врачи относились к нему как к бомжу,заставляли покупать лекарства только в их аптеке (которые потом забирали и относили обратно в аптеку) и через 3 дня после операции его поставили перед фактом что его выписывают и нужно освободить койку.Он сейчас дома долечевается.Отакая у нас выборочная медицина - одних вертолетом возят,а другие только на Бога уповают
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30.07.2020 14:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вам тільки на волах їздити.
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30.07.2020 14:28 Ответить
Кому "Вам"? Французам?
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30.07.2020 15:07 Ответить
судя по фотам - лексус был сварен из 2х частей
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30.07.2020 15:18 Ответить
Не исключено что французкий франкенштейн. Не просто разорвать авто пополам.
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30.07.2020 15:52 Ответить
вряд ли французы будут заниматься подобной муйнёй!
скорее всего, этот "француз" - бывший украинец, из села выехал, а село из "француза" - нет!
понакупают битков, сваренных из кучи хлама, и рассказуют, как они схватили бога за бороду
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30.07.2020 16:05 Ответить
Девки 16 и 13 лет на лексусе....А я то думал утром,неужели вертолетом обычных смертных перевозят из города в город.А теперь ясно,почему вертолет повез пациента.Была бы из обычной семьи,то никто бы и не заморачивался,положили бы в палату с плесенью,как и всех остальных.Но тут семья не обычная....
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30.07.2020 14:29 Ответить
Так і кримінальну справу проти водія не відкрито. Білим саїбам з Західної Європи можна все.
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30.07.2020 14:32 Ответить
Справу відкрито. Тільки ще не вирішили, хто винен? Мабудь обирають між водієм Рено та водієм Ниви, якщо він живим остався. На фото видно начебто обгорілу Ниву. Чи не з цего ДТП?
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30.07.2020 15:36 Ответить
Вряд ли в теме участвуют две "Нивы", слишком мала вероятность. Но как то странно за эту "Ниву" и её пассажиров слишком мало информации.
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31.07.2020 11:49 Ответить
Страховка покрывает, вероятно.
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30.07.2020 14:40 Ответить
У нас страховка трохи не така.
А от медична- може покрити (в залежності від СК). Хоча є сумніви, що дітей страхували.
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31.07.2020 08:36 Ответить
та там Лексус взагалі то далеко не новий вже...
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30.07.2020 14:41 Ответить
граждонин франции токо из под вафельной башни кофе макал в круссан и решил на встречку в укре.. поехать...
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30.07.2020 14:47 Ответить
Дети качественные.
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30.07.2020 14:53 Ответить
Но удар фурой тоже плохо держат...
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30.07.2020 15:00 Ответить
А что вас удивило в том, что пассажирами Лексуса могут быть дети владельца Лексуса 13 и 16 лет?
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30.07.2020 15:31 Ответить
Не діти. Діти - громадяни України, як і жінка в авто.
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30.07.2020 15:37 Ответить
а зачем их называть презрительно "девками", даже если медицина выборочная? вы пили с ними?
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30.07.2020 22:42 Ответить
Дівчатка, діти. Таких ******* рідні і називають принцесами. Що ви хотіли від збоченців ?
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31.07.2020 03:05 Ответить
Односмугові "автобани" на напрямках міжнародного значення - фундаментальна основа таких ДТП.
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30.07.2020 14:33 Ответить
Долбанутость - основа таких ДТП.
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30.07.2020 15:57 Ответить
Схоже француз не адаптувався до наших дорожніх умов. Вузькі дороги (навіть якщо і рівні), з ділянками із поганою видимістю, не завжди логічна і правильна розмітка, колони фур, які неможливо випередити тривалий час.
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30.07.2020 14:33 Ответить
В Європі ще більші колони фур, але ніхто не поспішає. Усі їдуть один за одним.
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30.07.2020 15:12 Ответить
так, але як правило, там вони їдуть по автобану, і випередити їх не складає проблеми.
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30.07.2020 15:14 Ответить
Вони їдуть як автобаном, так й національними дорогами. Дуже часто фури їдуть одна ха одною, легкові повзуть за ними. Ніхто не лізе га зустрічну смугу, так як треба буде перевищувати швидкість.
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30.07.2020 19:53 Ответить
Дорогі ширші ніж в деяких країнах ЄС.
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30.07.2020 18:50 Ответить
Ага , не адаптувався ))) у Франції максимальна швидкість 90 км/год , супермен вирішив погазувати хоч у нас )))
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30.07.2020 23:36 Ответить
Французских врачей надо вызывать через посольство.Аваков вертолёты под это дело заказывал.Вот и отмазка есть.
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30.07.2020 14:33 Ответить
Вот оно чо аж вертолётом в Киев везли - граждане Франции.
Интересно - нашу девочку везли бы так? Или только за французское бабло?
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30.07.2020 14:33 Ответить
Нічого особистого - однак чомусь інформація лише про людей з "Лексусу".
А там здається видно без жодного скла "Ниву" + ще мінімум водій фури має бути...
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30.07.2020 14:34 Ответить
Ну, ті двоє потенційні злочинці... Треба ж буде відкривати справу по ст. 286 п. 2 й на когось списувати труп...
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30.07.2020 15:05 Ответить
Громадяни з Франції на Лексусі: тепер зрозуміло, чому гвинтокрил викликали з Києва. Якби були дівчата на Таврії чи Жигулях, так би і залишились в коридорі на каталці в райнній лікарні Бродах. Три дні полежала би без лікування і все...
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30.07.2020 14:34 Ответить
Еще недавно в автомобилях был кое-какой металл, а сейчас их делают из картона и фольги.
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30.07.2020 14:36 Ответить
был бы там "металл" было бы 4 трупа. Три условно выживших в такой аварии это высокий процент выживаемости
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30.07.2020 15:26 Ответить
Бугага. Машина склепана из мусора, зато если ее переедет поезд больше шансов выжить.)
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31.07.2020 03:46 Ответить
Эксперт хренов. Туча разработчиков в ведущих мировых автоконцернах с применением сложнейших программных комплексов считает, как сделать так, чтобы сминаясь, металл поглощал энергию удара и спасал пассажиров, а ты, небось, до сих пор считаешь, что если сделать машину из бронелиста два сантиметра толщиной, то она будет самой безопасной? Дай я тебя разочарую, в БМП, попавшей под поезд, шансов выжить нет никаких. А казалось бы...
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31.07.2020 10:07 Ответить
Про дтп доповідає сам замміністр.
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30.07.2020 14:36 Ответить
Не міністр, а Антоніна - гаварящая голова
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30.07.2020 14:41 Ответить
https://censor.net/user/340723 Але ця голова займає дуже велику посаду.
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30.07.2020 14:43 Ответить
"Мы не можем поставить на каждой дороге видеокамеру или полицейского, чтоб заставить людей на каждом километре трассы думать о безопасности"
Источник: https://censor.net/p3211002

Но вы же можете поставить разделительный "отбойник" и сетку, как ставят на трассах в других странах мира, верно?
Ведь вы же - можете?
Но ведь вы не делаете.
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30.07.2020 14:39 Ответить
разделительные бордюры редко ставят на дорогах с движением в одну полосу в каждую сторону - что вы будете делать если машина перед вами сломается? Или будет ехать скорая, пожарники, полиция - можно прижаться к обочине, но это все увеличивает время реагирования спец.служб
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30.07.2020 15:41 Ответить
Про отбойники и сетки пишут только пешеходы, причем тупые, никогда не бывавшие в Европе.
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30.07.2020 15:59 Ответить
Гроші Великобританія виділить?
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30.07.2020 18:52 Ответить
На таких дорогах не ставят.
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30.07.2020 19:57 Ответить
5 дней назад у товарища случилась прободная язва,так 32 км. везли по бездорожью,он чуть кони не двинул.Привезли,выгрузили как мешок с картошкой и ждут денег,операцию не начинают.Он чудом не помер,его начальник денег привез и начали операцию.После операции лежал в общей палате с отпадающей створкой окна и плесенью,врачи относились к нему как к бомжу,заставляли покупать лекарства только в их аптеке (которые потом забирали и относили обратно в аптеку) и через 3 дня после операции его поставили перед фактом что его выписывают и нужно освободить койку.Он сейчас дома долечевается.Отакая у нас выборочная медицина - одних вертолетом возят,а другие только на Бога уповают
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30.07.2020 14:42 Ответить
Теперь поняли почему эвакуировали самолетом в Киев...ехала бы девочка с каким-то Васей на ланосе хрена с два что-то делали бы. Про самолет тогда даже никто бы и не подумал.
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30.07.2020 14:43 Ответить
я не понимаю как элитную тачку может разорвать ......это ж не москвич..
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30.07.2020 14:44 Ответить
фуры, *****, крепкие
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30.07.2020 14:48 Ответить
та чем она принципиально отличается? (в части крепости кузова конечно, так-то отличается) єто ж не рамник, а паркетник обічній
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30.07.2020 15:16 Ответить
Лексус похоже лопнул по швам кузовного ремонта
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30.07.2020 15:31 Ответить
возможно боковой удар об угол фуры, фура сработала как зубило и расколола лексус, если бы лоб в лоб то 20 подушек безопасности не сыграли бы ни какой роли.
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30.07.2020 15:55 Ответить
Больше всего что Лексус распил.
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31.07.2020 14:39 Ответить
"Мы не можем поставить на каждой дороге видеокамеру или полицейского, чтоб заставить людей на каждом километре трассы думать о безопасности"
Источник: https://censor.net/p3211002

Не можете вы, сволочи.
Почему в других странах могут?
https://www.youtube.com/watch?v=D6ZwfcBqmis How do flexible centre line barriers work? ("отбойник" из сетки))

Девочки не виноваты, что их папаня - идиот.
Но почему идиоты - вы, суги народа?
Почему не поставить "подвизные отбойники" по центру хотя бы такой трассы, как Киев-Чоп?
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30.07.2020 14:46 Ответить
на двухполосной и более дороге - при условии неограниченных финансов - без проблем, а на однополосной это явно сложней, ну и кроме того в Украине от качества дорожного покрытия наверное больше аварий чем от чего либо другого, и начинать надо именно с этого
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30.07.2020 15:45 Ответить
Дурачки уже из Австралии пишут?
Ездил я там, никаких отбойников не видел.
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30.07.2020 16:02 Ответить
странно шо у нивы колесы отпали сзади......
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30.07.2020 14:47 Ответить
Теперь всё встало на свои места.
Я утром подумал, что вертолётом в Киев доставили девочку из ... многодетной семьи.
Оказалось, из ... лексуса.
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30.07.2020 14:50 Ответить
Хорошо иностранцу - он и у себя дома иностранец...)
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30.07.2020 14:54 Ответить
Ужасная катастрофа. Но...
Киев - Броды это 430 км, какой вертолёт может пролететь за 1,5 часа? Там дорога в один ряд, как и огромное количество дорог в стране. Поэтому такие ситуации постоянно будут возникать. Потому что дорог нет. И камеры и полиция на каждом углу эту проблему не решат. Интересно, что Львов ближе, но единственный специалист был в Киеве, что тоже говорит о многом.
Пару дней назад я ехал этой дорогой и наблюдал огромное количество фур, днем, в 30-ти градусную жару. Это запрещено, но полиция не обращала на это внимания. А фуры ехали и 40 км в час и 110 км в час.
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30.07.2020 14:55 Ответить
лучше в кукурузе ройтесь получше...)
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30.07.2020 14:57 Ответить
срочно нужен Закон о запрете перевозить пассажиров на заднем сиденье.
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30.07.2020 14:57 Ответить
Статья 286 п.2 УКУ - от 3 до 8 лет....
На кого повесят - на водителя фуры или водителя "Нивы"?
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30.07.2020 14:58 Ответить
ну может на водителя лехуса. он же жив. посидит за то, что дочь невольно убил
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30.07.2020 15:17 Ответить
Может и на него, но для будущей отмазки прицепом надо ещё кого то, а выбор небольшой из тех кто выжил.
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30.07.2020 16:55 Ответить
а состояние людей (ну...по ходу второго сорта) в Ниве и фото обо что так разорвало Лексус ?
как то лизоблюдски однобокое освещение
(девочке дай Бог поправить здоровье)
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30.07.2020 15:01 Ответить
Ну, и французский паспорт у водилы тоже может быть вторым после украинского...
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30.07.2020 15:06 Ответить
У нас двойное гражданство простым смертным разрешено?
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30.07.2020 15:08 Ответить
Ну, дык за простым смертным авиацию бы не гоняли...
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30.07.2020 15:10 Ответить
А номера то на лохусе совсем не французские. Французские желтые, а тут белые.
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30.07.2020 15:07 Ответить
Да ладно, желтые там толи временные, толи старого образца - их во Франции очень мало
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30.07.2020 15:11 Ответить
Ниву, тварь, пошкрябал своим гавном.
Скотина.
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30.07.2020 15:14 Ответить
какие то выборочные перевозки пострадавших, кого вертолетом, а вот убитому гопотой азовцу зажали транспорт, "Не положено!"
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30.07.2020 15:16 Ответить
богатые тоже плачут
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30.07.2020 15:22 Ответить
Да а все вдруг подумали ,что всех так вдруг будут спасать! Понятно ,гражданин Франции ,нормальная страховка,Поэтому вертолет и Киев.А не морг Бродовской црб.
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30.07.2020 15:44 Ответить
увы, это весьма вероятно...
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30.07.2020 16:29 Ответить
он такой же гражданин франции, как я сын турецкого звездочета, ну може паспорт у него ихний и есть, а как вывезти деревню из Парижа? проще наоборот... не могу понять одного, вот мои земляки у себя быкуют на дорогах, а как в Европу заезжают, так вроде и дисциплинированые, не балуют, и наоборт... ты чё, парижанин!? с катушек слетел?! решил тоже побыковать, и как теперь жить то будет с этим?...
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30.07.2020 15:54 Ответить
Тебя видно делали после бояры.Расшифруй ,кацарылый фриц ,через плече.!
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30.07.2020 16:40 Ответить
кожного дня аварія... і смерть. просто жах
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30.07.2020 16:08 Ответить
Отправили с первого раза или несколько дублей снимали ?
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30.07.2020 16:34 Ответить
https://censor.net/user/71162
я не понимаю как элитную тачку может разорвать ......это ж не москвич.. Я думаю что Москвич может даже и не разорвало бы... по крайней мере он точно не развил бы такой сумасшедшей скорости.
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30.07.2020 17:53 Ответить
Да запросто. Lexus пошёл на обгон, скорость явно была за 100 км/ч. Фура могла запросто "топить" под 90км/ч. Занесло под фуру ровненько боком. Под задницу и срезало. У фуры кабина высокая. Лексусу сразу деформировало и крышу, и дно. Вся конструкция не выдержала такой нагрузки. Ведь, если не ошибаюсь, то это явно не "рамник".
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30.07.2020 20:03 Ответить
Тебе наверно лет мало и ты не видел что остаётся от легковушек и джипов столкнувшихся с фурами. Этот Лексус мог вообще на мелкие кусочки разлететься.
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30.07.2020 20:32 Ответить
так а с водителем НИВЫ и фуры шо?или тут настолько важный виновник аварии шо на остальных похер?
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30.07.2020 18:07 Ответить
Раненых пассажиров жигулей тоже вертолетами в лучшие клиники отправляют?
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30.07.2020 18:46 Ответить
Тоже.
Тильки низе-енько, низенько.
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30.07.2020 20:19 Ответить
Такая вот "международная" трасса "Киев-Чоп", особенно её участок во Львовской обл.
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30.07.2020 22:10 Ответить
Как ни прискорбно осознавать, но уровень понтов водителя растет пропорционально стоимости автомобиля.
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31.07.2020 05:47 Ответить
Езжу по ремонтируемой дороге. ,,Большая стройка,, выглядит иногда так. По человеку в жилетке с обеих сторон круглосуточно перекрывающие движение на участке и сидящие в своих мобилках. Чудака на катке катающегося и пару человек неспешно прохаживающихся. После проезда затора накопившаяся толпа машин начинает в зависимости от размера пиписьки водителя играть в шашки в обгонах. И фуры легковушки обганяют по встречке и все на свете

А по этому случаю украинским нищебродам вертолет может прилететь в случае если в дтп попали родственники чиновников или депутатов. А так французский паспорт творит чудеса. Тем более нейрохирург в Киеве в институте сидит на месте рубает деньги за операцию и за каждое слово что скажет. Еще за спасибо будет летать. Угу, анекдот из жизни.
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31.07.2020 08:42 Ответить
Фура небось с места аварии своим ходом уехала?
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31.07.2020 10:11 Ответить
А если бы папаша не на Лексусе ездил, а на Дэо - вертолёт бы прислали?
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31.07.2020 10:38 Ответить
 
 