"Лексус" разорвало на части, 16-летняя девочка погибла, ее 13-летняя сестра впала в кому: Геращенко рассказал подробности жуткого ДТП на трассе Киев-Чоп. ВИДЕО+ФОТО

27 июля на дороге Киев - Чоп в районе города Броды произошло ужасное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Водитель автомобиля "Лексус", 48 летний гражданин Франции, решил обогнать автомобиль "Нива", однако не справился с управлением, зацепил "Ниву", и выехал на встречную полосу движения где столкнулся с автопоездом "Рено".

От столкновения с сорокатонной фурой джип "Лексус" разорвало на две части.

На заднем сиденье "Лексуса" находились две девочки-сестры - 16 и 13 лет. Старшая сестра к сожалению погибла. Младшая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы", - написал он.

По словам Геращенко, медики Бродской ЦРБ оказали первую помощь, однако в районной больнице нет такого диагностического оборудования и нейрохирургов, чтобы продолжать оказывать ей помощь в достаточном объёме: "На помощь пришла авиация Службы по чрезвычайным ситуациям. Вертолет забрал в Киеве нейрохирурга и анестезиолога института Нейрохирургии имени Ромоданова, и за 1,5 часа перенес их во Львовскую область, чтобы они могли на месте оценить ситуацию и принять решение о перевозке девочки в Киев. В ходе консилиума было принято решение о том, что транспортировка в Киев целесообразна и оправдана, несмотря на риски".

Замминистра напомнил, что вертолет ГСЧС, оборудованный системой искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелейшем состоянии, перевез девочку в Киев, а патрульные полицейские за 9 минут сопроводили реанимобиль из аэропорта Жуляны в институт нейрохирургии.

Видео операции по транспортировке пациентки:

"Состояние девочки остается стабильно тяжелым, но врачи института нейрохирургии имени Ромоданова продолжают бороться за ее жизнь и есть надежда на ее спасение.



Фото: Геращенко/Facebook

Водитель автомобиля "Лексус" получил ряд тяжелых травм, но его жизнь вне опасности. Мама девочек, которая сидела на переднем сиденье, чудом осталась жива и не получила серьезных телесных травм. Но душевная травма останется теперь навсегда...", - написал Геращенко.

"Я не знаю куда и зачем так спешил водитель "Лексуса", зачем ему было идти на неуверенный обгон, но знаю точно, что сэкономленные на трассе Киев-Чоп полчаса или час точно не стоит гибели одного и невыносимых страданий другого маленького человека.

Мы не можем поставить на каждой дороге видеокамеру или полицейского, чтоб заставить людей на каждом километре трассы думать о безопасности. Но может быть, эта страшная история и фотографии разорванного в клочья "Лексуса", показанные в СМИ, заставят водителей подумать в другой раз, о том как хрупка жизнь человека и вовремя отказаться от ненужного и непродуманного обгона, ценой которого будут человеческие судьбы", - добавил замминистра.



