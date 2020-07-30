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Суд в Киеве отклонил апелляцию на арест подозреваемого в создании "разведуправления ДНР" Кунавина. ФОТО (обновлено)

Суд в Киеве отклонил апелляцию на арест подозреваемого в создании

Киевский апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на решение Шевченковского райсуда о взятии под стражу подозреваемого в создании террористической организации Андрея Кунавина, которого СБУ называет внештатным сотрудником Главного разведуправления России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание проходило в открытом режиме, но в связи с карантинными ограничениями журналистов не допустили в зал заседания, и предложили просмотр трансляции заседания под залом заседаний.

Защитник по делу - Александр Корнага.

Председательствующий судья - Татьяна Фрич.

В результате судья принял решение отклонить апелляцию защиты обвиняемого.

Суд в Киеве отклонил апелляцию на арест подозреваемого в создании разведуправления ДНР Кунавина 01

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СБУ задержала Кунавина 7 июля. Спецслужба тогда сообщила, что "гражданин К." на протяжении 2014-2020 годов был куратором руководителей "ДНР" от Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

"В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведовательного управления ДНР" и других подразделений этой террористической организации", - заявили в СБУ.

В Офисе генпрокурора сообщали, что Кунавин, как руководитель агентурной сети, отдавал приказы для совершения ряда терактов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории.

Мужчину задержали в рамках уголовного производства о сбитом над Донбассом в 2014 году лайнере "Малайзийских авиалиний". По данным следствия, руководители и представители "разведуправления ДНР" имеют непосредственное отношение к атаке на рейс MH17, в результате которой погибли 298 человек.

Киев (25673) суд (25140) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Кунавин (5)


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Головне, щоб його не обміняли. Він повинен відповідати в Гаазі за свої злочини.
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30.07.2020 14:46 Ответить
Участника в сбитии самолета он поменял, а тут тем более поменяет!!!
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30.07.2020 15:41 Ответить
полное ДНО
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30.07.2020 14:52 Ответить
Зеля пойме і відпустить. Вони однієі крові.
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30.07.2020 15:13 Ответить
Відпустити, дати пиріжків і підйомні! Малорос малоросу око не виколе!
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30.07.2020 15:33 Ответить
Или доказательства на него от СБУ невнятные или СУДы у нас полное дно. А скорее и то и другое. Как волонтеров и добровольцев при том и другом, так сажают незамедлительно!!!! Так на мысль и приходит, что во время революции гідності этих шакалов надо было не бросать в урны, а что-то намного по жестче!!!!! (Думаю все понимают что нужно было делать)
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30.07.2020 15:39 Ответить
Суд у Києві відхилив апеляцію на арешт засновника "розвідуправління ДНР" Кунавіна - Цензор.НЕТ 9257
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30.07.2020 15:44 Ответить
 
 