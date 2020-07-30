Суд в Киеве отклонил апелляцию на арест подозреваемого в создании "разведуправления ДНР" Кунавина. ФОТО (обновлено)
Киевский апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на решение Шевченковского райсуда о взятии под стражу подозреваемого в создании террористической организации Андрея Кунавина, которого СБУ называет внештатным сотрудником Главного разведуправления России.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Заседание проходило в открытом режиме, но в связи с карантинными ограничениями журналистов не допустили в зал заседания, и предложили просмотр трансляции заседания под залом заседаний.
Защитник по делу - Александр Корнага.
Председательствующий судья - Татьяна Фрич.
В результате судья принял решение отклонить апелляцию защиты обвиняемого.
СБУ задержала Кунавина 7 июля. Спецслужба тогда сообщила, что "гражданин К." на протяжении 2014-2020 годов был куратором руководителей "ДНР" от Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.
"В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведовательного управления ДНР" и других подразделений этой террористической организации", - заявили в СБУ.
В Офисе генпрокурора сообщали, что Кунавин, как руководитель агентурной сети, отдавал приказы для совершения ряда терактов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории.
Мужчину задержали в рамках уголовного производства о сбитом над Донбассом в 2014 году лайнере "Малайзийских авиалиний". По данным следствия, руководители и представители "разведуправления ДНР" имеют непосредственное отношение к атаке на рейс MH17, в результате которой погибли 298 человек.
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