Суд в Киеве отклонил апелляцию на арест подозреваемого в создании "разведуправления ДНР" Кунавина. ФОТО (обновлено)

Киевский апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на решение Шевченковского райсуда о взятии под стражу подозреваемого в создании террористической организации Андрея Кунавина, которого СБУ называет внештатным сотрудником Главного разведуправления России.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.



Заседание проходило в открытом режиме, но в связи с карантинными ограничениями журналистов не допустили в зал заседания, и предложили просмотр трансляции заседания под залом заседаний.



Защитник по делу - Александр Корнага.



Председательствующий судья - Татьяна Фрич.

В результате судья принял решение отклонить апелляцию защиты обвиняемого.

Читайте также: Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики

СБУ задержала Кунавина 7 июля. Спецслужба тогда сообщила, что "гражданин К." на протяжении 2014-2020 годов был куратором руководителей "ДНР" от Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

"В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведовательного управления ДНР" и других подразделений этой террористической организации", - заявили в СБУ.

В Офисе генпрокурора сообщали, что Кунавин, как руководитель агентурной сети, отдавал приказы для совершения ряда терактов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории.

Мужчину задержали в рамках уголовного производства о сбитом над Донбассом в 2014 году лайнере "Малайзийских авиалиний". По данным следствия, руководители и представители "разведуправления ДНР" имеют непосредственное отношение к атаке на рейс MH17, в результате которой погибли 298 человек.