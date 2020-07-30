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Женщина вымогала 4 млн грн за влияние на чиновников АМКУ: ее задержали при получении части суммы. ФОТО

Правоохранители задержали женщину при получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, лицо требовало 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. За "вознаграждение" обещало вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства", - говорится в сообщении.

При получении 600 тыс. грн - первой части неправомерной выгоды подозреваемая задержана. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Женщина вымогала 4 млн грн за влияние на чиновников АМКУ: ее задержали при получении части суммы 01
Женщина вымогала 4 млн грн за влияние на чиновников АМКУ: ее задержали при получении части суммы 02
Женщина вымогала 4 млн грн за влияние на чиновников АМКУ: ее задержали при получении части суммы 03

взятка (6185) Антимонопольный комитет (483) Офис Генпрокурора (2497)


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Топ комментарии
+4
баба да
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30.07.2020 15:09 Ответить
+1
Тюю...А що , дурні таки і велися??!
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30.07.2020 15:06 Ответить
+1
АМК это структура которая всегда стригло бабло себе и тому кто их туда поставил , никогда не путало свой карман с карманом страны
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30.07.2020 15:14 Ответить
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Тюю...А що , дурні таки і велися??!
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30.07.2020 15:06 Ответить
я давно говорю - всех, у кого морда в квадратик - нужно арестовать!
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30.07.2020 15:15 Ответить
А-ха-ха )))
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30.07.2020 15:55 Ответить
баба да
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30.07.2020 15:09 Ответить
...жирная п...да....
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30.07.2020 15:14 Ответить
АМК это структура которая всегда стригло бабло себе и тому кто их туда поставил , никогда не путало свой карман с карманом страны
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30.07.2020 15:14 Ответить
Думаю, что прослушка, да и конкуренты подставили
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30.07.2020 15:29 Ответить
вимагала 4 млн грн. сидячі на такому стільці і в такому кабінеті? та цій клуші ціна 100 гривень в базарний день....
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30.07.2020 16:06 Ответить
Женщина... В кабаке... Получает за услуги 4 миллиона.... Почему фото замазано?
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30.07.2020 16:38 Ответить
Вона пропонувала свої послуги, ******* нуждающимся в решении вопроса! и почему акцент на ней а не на нуждающихся жуликах, или как вариант на хапугах из озвученной конторы прессующей честных негоциантов
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30.07.2020 16:41 Ответить
Ну как обычно женщину в кутузку не надолго, 4 млн в вещьдоки которые крысы съедят, а нужденным расскажу через кого деньги в АКМУ заносить
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30.07.2020 16:48 Ответить
Тётка копит на пластику всего тела, а там бабулеса надо немеряно.
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31.07.2020 16:02 Ответить
 
 