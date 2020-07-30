Женщина вымогала 4 млн грн за влияние на чиновников АМКУ: ее задержали при получении части суммы. ФОТО
Правоохранители задержали женщину при получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Об этом сообщает в четверг пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, лицо требовало 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. За "вознаграждение" обещало вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства", - говорится в сообщении.
При получении 600 тыс. грн - первой части неправомерной выгоды подозреваемая задержана. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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