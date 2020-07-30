Водитель грузовика наехал на двух пешеходов в Николаевской области, оба погибли на месте, - полиция. ФОТОрепортаж
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Кривоозерском районе, в котором погибли двое пешеходов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области в Facebook.
"Сегодня, 30 июля, около 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Киев - Одесса", вблизи пгт Кривое Озеро 47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
"Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г.. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 0 (63) 426 23 32, 102", - говорится в сообщении полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(жаль молодых людей, совсем еще молодых - 26 и 30... навсегда)
Водилы фур не мажоры на лексусах..., не водилы маршруток оборзевшие, и не колхозное быдло на тракторе....
Там работают профи...но профи с учетом условий труда в нашей стране вынуждены работать в ущерб возможностям своего организма...
Скорее всего недосып....жара исключается, там кондишин (это не совковый камаз)...
естественно виновен водила, а не хозяин...ведь хозяин же ангел божий который думает и заботится о своих слугах...
Люди находились на территории АЗС. Так чья вина? Засандалить водиле по самые..... Развели тут, каторжный труд, недосып, хозяева тираны. Такие *удаки с перегрузом уничтожили все дороги в Украине, бо хозяин приказал. Так не садись за руль. А если хозяин прикажет в****ать бутылку водяры и ехать. Всегда есть выбор, а людям жизни не вернешь.