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Новости Фото ДТП
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Водитель грузовика наехал на двух пешеходов в Николаевской области, оба погибли на месте, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Кривоозерском районе, в котором погибли двое пешеходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области в Facebook.

"Сегодня, 30 июля, около 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Киев - Одесса", вблизи пгт Кривое Озеро 47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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"Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г.. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 0 (63) 426 23 32, 102", - говорится в сообщении полиции.

Водитель грузовика наехал на двух пешеходов в Николаевской области, оба погибли на месте, - полиция 01
Водитель грузовика наехал на двух пешеходов в Николаевской области, оба погибли на месте, - полиция 02
Водитель грузовика наехал на двух пешеходов в Николаевской области, оба погибли на месте, - полиция 03
Фото: Нацполиция /Facebook

Водитель грузовика наехал на двух пешеходов в Николаевской области, оба погибли на месте, - полиция 04

ДТП (7685) Николаевская область (2145) смерть (9250)


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Топ комментарии
+10
ничего не понятно...но просто капец какой-то !!!
(жаль молодых людей, совсем еще молодых - 26 и 30... навсегда)
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30.07.2020 15:13 Ответить
+4
Уснул скорей всего
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30.07.2020 15:06 Ответить
+4
тебя за ******...
Водилы фур не мажоры на лексусах..., не водилы маршруток оборзевшие, и не колхозное быдло на тракторе....
Там работают профи...но профи с учетом условий труда в нашей стране вынуждены работать в ущерб возможностям своего организма...
Скорее всего недосып....жара исключается, там кондишин (это не совковый камаз)...
естественно виновен водила, а не хозяин...ведь хозяин же ангел божий который думает и заботится о своих слугах...
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30.07.2020 15:32 Ответить
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Уснул скорей всего
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30.07.2020 15:06 Ответить
ничего не понятно...но просто капец какой-то !!!
(жаль молодых людей, совсем еще молодых - 26 и 30... навсегда)
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30.07.2020 15:13 Ответить
тебя за ******...
Водилы фур не мажоры на лексусах..., не водилы маршруток оборзевшие, и не колхозное быдло на тракторе....
Там работают профи...но профи с учетом условий труда в нашей стране вынуждены работать в ущерб возможностям своего организма...
Скорее всего недосып....жара исключается, там кондишин (это не совковый камаз)...
естественно виновен водила, а не хозяин...ведь хозяин же ангел божий который думает и заботится о своих слугах...
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30.07.2020 15:32 Ответить
Там причин багато могло бути - і кондей зламаний, і заснув, і брав вправо, причіпом мотульнуло і т.д.
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30.07.2020 15:54 Ответить
И как раньше в совке водилы на колхидах ездили из Астрахани в Куляб через Каракум а потом по горным серпантинам...и без всяких кондишинов...в кабине вонь, жара, жратва и вода такая, что все сиденье можно обдристать в дороге...Но перевозили грузы...
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30.07.2020 16:06 Ответить
І їздили, і ДТП були - від цього нікуди не дінешся.
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30.07.2020 16:19 Ответить
Двадцать тон груза и двадцать тон тягач просто люди не понимают как тяжело затормозить вовремя, перебегают перед самым носом.
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30.07.2020 16:36 Ответить
https://censor.net/news/3211032/voditel_volkswagen_sbil_jenschinu_na_peshehodnom_perehode_na_ulitse_sholomaleyihema_v_kieve_video_kamer..они не перебегали, а шли по обочине...скорее всего спиной к потоку...но там даже еси и лицом идти не спрячешься..мешает отбойник...
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30.07.2020 16:40 Ответить
Ага, профи. Разве что через одного. Постоянно вижу, как каждый второй прёт, наезжая левым колесом на осевую, а иногда вообще до полметра на встречку вылазит.
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31.07.2020 00:06 Ответить
Вертолёт не понадобился.
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30.07.2020 15:19 Ответить
За две жизни 5-10 лет? ****** совсем!
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30.07.2020 15:36 Ответить
Двадцати тонный тягач и в нем оцинковки в бухтах тон двадцать, очень сложно затормозить, виноваты все.
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30.07.2020 16:38 Ответить
Можливо, що "сидів" на телефоні.
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30.07.2020 17:51 Ответить
....с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС.

Люди находились на территории АЗС. Так чья вина? Засандалить водиле по самые..... Развели тут, каторжный труд, недосып, хозяева тираны. Такие *удаки с перегрузом уничтожили все дороги в Украине, бо хозяин приказал. Так не садись за руль. А если хозяин прикажет в****ать бутылку водяры и ехать. Всегда есть выбор, а людям жизни не вернешь.
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31.07.2020 06:06 Ответить
 
 