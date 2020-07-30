Водитель грузовика наехал на двух пешеходов в Николаевской области, оба погибли на месте, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Кривоозерском районе, в котором погибли двое пешеходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области в Facebook.

"Сегодня, 30 июля, около 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Киев - Одесса", вблизи пгт Кривое Озеро 47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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"Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г.. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 0 (63) 426 23 32, 102", - говорится в сообщении полиции.







Фото: Нацполиция /Facebook