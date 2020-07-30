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Вооруженного мужчину, стрелявшего из ружья и ранившего своего отца, задержали на Херсонщине, - МВД. ФОТОрепортаж

В поселке Велетенское Белозерского района (Херсонщина) вооруженный мужчина в неадекватном состоянии стрелял из ружья во дворе собственного дома. Ранение в ногу получил отец стрелка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию обратилась жительница села и сообщила, что во дворе соседа слышны звуки выстрелов. 

По прибытии на место сотрудники полиции установили, что там находились родители 31-летнего стрелка, которые пытались уговорить сына бросить ружье. В результате мужчина начал стрелять и ранил отца в ногу, а сам закрылся в доме. Пострадавшего госпитализировали в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мать злоумышленника сообщила правоохранителям, что сын недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно, был агрессивным. Они обратились за помощью и мужчина должен был пройти обследование.

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Злоумышленник отказывался выходить из дома и отдать оружие. Полицейские оценили степень опасности и решили задействовать переговорщиков Управления уголовного розыска, бойцов роты полиции особого назначения и спецподразделения КОРД для проведения полицейской операции.

Правоохранители оцепили территорию для обеспечения безопасности граждан и недопущения посторонних, а жителей окрестных домов эвакуировали. После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего он был задержан бойцами КОРДа. 

Отмечается, что спецоперация прошла без единого выстрела со стороны работников полиции, сам стрелок не пострадал. У него изъяли зарегистрированное гладкоствольное ружье.

Мужчина задержан. Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины и ч.4 ст.296 "Хулиганство" УК Украины. Ему может грозить до 15 лет заключения.

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Вооруженного мужчину, стрелявшего из ружья и ранившего своего отца, задержали на Херсонщине, - МВД 01
Вооруженного мужчину, стрелявшего из ружья и ранившего своего отца, задержали на Херсонщине, - МВД 02
Вооруженного мужчину, стрелявшего из ружья и ранившего своего отца, задержали на Херсонщине, - МВД 03

Автор: 

МВД (9326) стрельба (3267) Херсонская область (4890)


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Мать злоумышленника сообщила правоохранителям, что сын недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно, был агрессивным. Источник: https://censor.net/p3211018
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В росії чи Криму працював?
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30.07.2020 15:25 Ответить
ну это же НЕ "системные обстрелы"?!
надо простить и отпустить!
...
p.s.: и ружо не забудьте ему отдать.
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30.07.2020 15:26 Ответить
https://www.facebook.com/groups/619757525165575/wp/741693436643825/
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30.07.2020 16:06 Ответить
31 год, а ума как у ракушки. Дурбецело обдолбленное...
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30.07.2020 16:12 Ответить
А кого он убил раз открыли дело по статье убийство?
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30.07.2020 16:14 Ответить
 
 