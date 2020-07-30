Вооруженного мужчину, стрелявшего из ружья и ранившего своего отца, задержали на Херсонщине, - МВД. ФОТОрепортаж

В поселке Велетенское Белозерского района (Херсонщина) вооруженный мужчина в неадекватном состоянии стрелял из ружья во дворе собственного дома. Ранение в ногу получил отец стрелка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию обратилась жительница села и сообщила, что во дворе соседа слышны звуки выстрелов.

По прибытии на место сотрудники полиции установили, что там находились родители 31-летнего стрелка, которые пытались уговорить сына бросить ружье. В результате мужчина начал стрелять и ранил отца в ногу, а сам закрылся в доме. Пострадавшего госпитализировали в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мать злоумышленника сообщила правоохранителям, что сын недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно, был агрессивным. Они обратились за помощью и мужчина должен был пройти обследование.

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Злоумышленник отказывался выходить из дома и отдать оружие. Полицейские оценили степень опасности и решили задействовать переговорщиков Управления уголовного розыска, бойцов роты полиции особого назначения и спецподразделения КОРД для проведения полицейской операции.

Правоохранители оцепили территорию для обеспечения безопасности граждан и недопущения посторонних, а жителей окрестных домов эвакуировали. После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего он был задержан бойцами КОРДа.

Отмечается, что спецоперация прошла без единого выстрела со стороны работников полиции, сам стрелок не пострадал. У него изъяли зарегистрированное гладкоствольное ружье.

Мужчина задержан. Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины и ч.4 ст.296 "Хулиганство" УК Украины. Ему может грозить до 15 лет заключения.

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