"Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария. ВИДЕО+ФОТО

Представители украинских патриотических организаций подготовили обращение в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием снять с регистрации политические партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария".

Об этом на пресс-конференции, которая состоялась в Киеве сегодня, сообщил руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпуса".

"Служба безопасности Украины и Министерство юстиции должны уже начать процесс расследования и, как следствие, ликвидации кремлевских проектов. Также есть соответствующее обращение в Окружной суд. В стране сложилась критическая ситуация. Седьмой год война, которую начала РФ. Поэтому считаем чрезвычайно важным и просто обязательным процессом борьбу с пятой кремлевской колонной внутри Украины. Под ней мы понимаем пророссийские политические силы, которые действуют в Украине. Такие, как "ОПЗЖ", "Партии Шария" и им подобные. Эти политические силы являются диверсантами Российской Федерации на территории Украины", - заявил Максим Жорин.

По словам участников мероприятия, для запрета в Украине пророссийских партий "ОПЗЖ" и "Партии Шария" в настоящее время ведется активная работа по линии СБУ и Минюста. Структуры начали расследование о нарушении вышеуказанными политическими силами статьи 5 и 21 Закона "О политических партиях в Украине".

По словам правозащитницы Ольги Касьян, которая также приняла участие в сегодняшней пресс-конференции, деятельность "ОПЗЖ" и "Партии Шария" не направлена ​​на защиту национальных интересов Украины.

"От "ОПЗЖ" в Верховной Раде были зарегистрированы законодательные инициативы, которые нарушают как с моральной, так и с юридической точки зрения права граждан Украины. Участников Майдана предлагают приравнять с теми, кто разгонял Майдан, то есть с представителями органов внутренних дел. Приравнять в выплатах, социальных гарантиях как и для умерших участников Революции Достоинства", - отметила она.

Касьян также отметила, что среди представителей партии ОПЗЖ есть народные депутаты, которые голосовали за скандальные законы 16 января. Это Фельдман, Шуфрич, Иоффе, Дунаев, Борт.

Напомним, 2 июля в Киеве прошел многотысячный марш протеста патриотических сил против пророссийских партий в Украине. Тогда участники акции передали официальные обращения в Службу безопасности Украины и в Министерство юстиции, в которых требовали начать проверку "ватных" партий на соответствие украинскому законодательству.