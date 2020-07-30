"Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария. ВИДЕО+ФОТО
Представители украинских патриотических организаций подготовили обращение в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием снять с регистрации политические партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария".
Об этом на пресс-конференции, которая состоялась в Киеве сегодня, сообщил руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпуса".
"Служба безопасности Украины и Министерство юстиции должны уже начать процесс расследования и, как следствие, ликвидации кремлевских проектов. Также есть соответствующее обращение в Окружной суд. В стране сложилась критическая ситуация. Седьмой год война, которую начала РФ. Поэтому считаем чрезвычайно важным и просто обязательным процессом борьбу с пятой кремлевской колонной внутри Украины. Под ней мы понимаем пророссийские политические силы, которые действуют в Украине. Такие, как "ОПЗЖ", "Партии Шария" и им подобные. Эти политические силы являются диверсантами Российской Федерации на территории Украины", - заявил Максим Жорин.
По словам участников мероприятия, для запрета в Украине пророссийских партий "ОПЗЖ" и "Партии Шария" в настоящее время ведется активная работа по линии СБУ и Минюста. Структуры начали расследование о нарушении вышеуказанными политическими силами статьи 5 и 21 Закона "О политических партиях в Украине".
По словам правозащитницы Ольги Касьян, которая также приняла участие в сегодняшней пресс-конференции, деятельность "ОПЗЖ" и "Партии Шария" не направлена на защиту национальных интересов Украины.
"От "ОПЗЖ" в Верховной Раде были зарегистрированы законодательные инициативы, которые нарушают как с моральной, так и с юридической точки зрения права граждан Украины. Участников Майдана предлагают приравнять с теми, кто разгонял Майдан, то есть с представителями органов внутренних дел. Приравнять в выплатах, социальных гарантиях как и для умерших участников Революции Достоинства", - отметила она.
Касьян также отметила, что среди представителей партии ОПЗЖ есть народные депутаты, которые голосовали за скандальные законы 16 января. Это Фельдман, Шуфрич, Иоффе, Дунаев, Борт.
Напомним, 2 июля в Киеве прошел многотысячный марш протеста патриотических сил против пророссийских партий в Украине. Тогда участники акции передали официальные обращения в Службу безопасности Украины и в Министерство юстиции, в которых требовали начать проверку "ватных" партий на соответствие украинскому законодательству.
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шмарій то вофкін друг
на пензії ще, баюн?! Бо ми тут дєвачкі молодиє!) В мєропріятіі по развєшуванню зєльоних *уйловскіх гнід усєгда готові!)
Требуют по-другому...
"Если группа, более 50 человек назвавшая себя патриотами, чего то требует - это требование должны выполнять все и беспрекословно, включая Президента и Конституционный суд."
Предназначены "подать голос" когда под угрозу попадают бизнес-интересы Арсена Борисовича, а именно: доходы от транспорта наркотиков.
Видать, совместные бизнесочки приносят хороший доход. Что же это за бизнесочки такие ?
Ах ну да ! В Северодонецке установлена военно-гражданская администрация !
Слава объединению "Азот" и его главному продукту: метамфетаминам !
Ё-ма-ё!
Их деятельность четко направлена ПРОТИВ национальных интересов!
я не знаю іншої країни, яка б робила таке. І вибірці якої обирали би депутатів які б робили таке.