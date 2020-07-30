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"Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария. ВИДЕО+ФОТО

Представители украинских патриотических организаций подготовили обращение в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием снять с регистрации политические партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария".

Об этом на пресс-конференции, которая состоялась в Киеве сегодня, сообщил руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпуса".

"Служба безопасности Украины и Министерство юстиции должны уже начать процесс расследования и, как следствие, ликвидации кремлевских проектов. Также есть соответствующее обращение в Окружной суд. В стране сложилась критическая ситуация. Седьмой год война, которую начала РФ. Поэтому считаем чрезвычайно важным и просто обязательным процессом борьбу с пятой кремлевской колонной внутри Украины. Под ней мы понимаем пророссийские политические силы, которые действуют в Украине. Такие, как "ОПЗЖ", "Партии Шария" и им подобные. Эти политические силы являются диверсантами Российской Федерации на территории Украины", - заявил Максим Жорин.

Нацкорпус требует от Минюста отменить регистрацию ОПЗЖ и Партии Шария 01

По словам участников мероприятия, для запрета в Украине пророссийских партий "ОПЗЖ" и "Партии Шария" в настоящее время ведется активная работа по линии СБУ и Минюста. Структуры начали расследование о нарушении вышеуказанными политическими силами статьи 5 и 21 Закона "О политических партиях в Украине".

По словам правозащитницы Ольги Касьян, которая также приняла участие в сегодняшней пресс-конференции, деятельность "ОПЗЖ" и "Партии Шария" не направлена ​​на защиту национальных интересов Украины.

"От "ОПЗЖ" в Верховной Раде были зарегистрированы законодательные инициативы, которые нарушают как с моральной, так и с юридической точки зрения права граждан Украины. Участников Майдана предлагают приравнять с теми, кто разгонял Майдан, то есть с представителями органов внутренних дел. Приравнять в выплатах, социальных гарантиях как и для умерших участников Революции Достоинства", - отметила она.

Нацкорпус требует от Минюста отменить регистрацию ОПЗЖ и Партии Шария 02

Касьян также отметила, что среди представителей партии ОПЗЖ есть народные депутаты, которые голосовали за скандальные законы 16 января. Это Фельдман, Шуфрич, Иоффе, Дунаев, Борт.

Напомним, 2 июля в Киеве прошел многотысячный марш протеста патриотических сил против пророссийских партий в Украине. Тогда участники акции передали официальные обращения в Службу безопасности Украины и в Министерство юстиции, в которых требовали начать проверку "ватных" партий на соответствие украинскому законодательству.

Национальный корпус (393) Шарий Анатолий (228) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+20
зелені ганчирки пресують лише патріотів.
шмарій то вофкін друг
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30.07.2020 15:48 Ответить
+14
"Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария - Цензор.НЕТ 5432
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30.07.2020 16:00 Ответить
+13
Партію суга наріда вважати сєпарською.
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30.07.2020 15:49 Ответить
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зелені ганчирки пресують лише патріотів.
шмарій то вофкін друг
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30.07.2020 15:48 Ответить
Це тобі нарошені розповіли?
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30.07.2020 15:54 Ответить
ні. новини.
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30.07.2020 15:57 Ответить
Дай вгадаю- на пʼятому каналі! Ще й поярков розповідав!))) Звісно вірю!)))
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30.07.2020 15:59 Ответить
Шо там знову Зеля "не винен робити?"
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30.07.2020 16:00 Ответить
. З нашого боку парєбріка обходять щось, наприклад те що смердить. А те, що з твого боку парєбріка "обходить", з нашого кажуть "стосується".
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30.07.2020 16:35 Ответить
https://censor.net/user/451550 - пояркову веры больше чем зеленскому и шарию.
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30.07.2020 16:04 Ответить
А що робить офіс кума Путіна в центрі Києва? Ксюня, тобі вже пора на пенсію, ти тут офіційно працевлаштована?
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30.07.2020 16:00 Ответить
Ну то й пішло, й підірвало охфіс свого кума *уйла в центрі Києва! А ти шо, нє

на пензії ще, баюн?! Бо ми тут дєвачкі молодиє!) В мєропріятіі по развєшуванню зєльоних *уйловскіх гнід усєгда готові!)
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30.07.2020 16:55 Ответить
Партію суга наріда вважати сєпарською.
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30.07.2020 15:49 Ответить
Молодець, тримай!

"Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария - Цензор.НЕТ 7786
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30.07.2020 15:56 Ответить
Ням ням!
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30.07.2020 20:36 Ответить
Могу СБУ фотку Медведчука с путиным в кремле выслать. Где-то на Цензоре есть. Жесткий дефицит доказательств в органах.
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30.07.2020 15:50 Ответить
Высылай туда и совместные фото Пороха и Пу. А также записи их милых бесед.
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30.07.2020 17:28 Ответить
И все.

Требуют по-другому...
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30.07.2020 15:50 Ответить
Как ни горько но, Зеленский не допустит скандала с "той стороной" запрета предателей Украины и слуг параши не будет.
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30.07.2020 15:51 Ответить
Ворогам Украіни не місце а Украіні. Ім імх місце на гіляці.
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30.07.2020 15:58 Ответить
Ну наконец то что-то с места сдвинулось,или это очередные ЗЕ,всех обнадежат и дорвавшись к корыту сразу все похерят
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30.07.2020 15:59 Ответить
Выкинуть уродов из страны, сколько можно терпеть?
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30.07.2020 15:59 Ответить
"Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария - Цензор.НЕТ 5432
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30.07.2020 16:00 Ответить
Скільки не кажи слово "цукор", солодше від того не стане.
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30.07.2020 15:59 Ответить
Пора принять закон:
"Если группа, более 50 человек назвавшая себя патриотами, чего то требует - это требование должны выполнять все и беспрекословно, включая Президента и Конституционный суд."
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30.07.2020 16:03 Ответить
Ні, треба прийняти закон, що якщо лідер партії взагалі не говорить державною мовою, як толік, то таку партію треба розпустити!
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30.07.2020 16:32 Ответить
Навпаки,зібрати до купи і спалити.
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30.07.2020 17:05 Ответить
В принципе, я за ликвидацию и посадку пятой колонны путлера, но я должен знать, кого представляет нацкорпум, какую полит силу, вы силовой блок, или партия, или вы аваковский силовой корпус, это надо знать, чтобы поддерживать, или нет.
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30.07.2020 16:20 Ответить
Нацкорпус - цепные пёсики Авакова.
Предназначены "подать голос" когда под угрозу попадают бизнес-интересы Арсена Борисовича, а именно: доходы от транспорта наркотиков.
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30.07.2020 16:37 Ответить
Да, вот только у аваакяна и петушария есть бизнес интересы. Об этом есть куча расследований
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30.07.2020 17:05 Ответить
Кого б они не представляли, запретить пятую колонну правильно. Иначе вот это опже и прочие предатели типа ани же хорошие и желают нам дабра будет преследовать и угнетать Украину бесконечно.
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30.07.2020 16:51 Ответить
Зеленая шмаркля больше боится кадырова чем нацкорпус шмарий и дальше будет овладевать пивными мозгами зебилов.
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30.07.2020 16:28 Ответить
Ого. Аваков поднимает авторитет ЗаЖоПников.
Видать, совместные бизнесочки приносят хороший доход. Что же это за бизнесочки такие ?

Ах ну да ! В Северодонецке установлена военно-гражданская администрация !

Слава объединению "Азот" и его главному продукту: метамфетаминам !
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30.07.2020 16:35 Ответить
Тихой сапой опежздолы хотят слить Украину путлеру.
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30.07.2020 16:53 Ответить
Меня так смешат эти адепты петушария. Бородатый чувак из какого-то сортира вещает в ютуб информационное дерьмо за которое ему заплатили (кремль, мертведчук, каломойша и др), а зрители канала - жрут это говно, да еще и готовы голосовать за его партию. Собственно поэтому сторонники петушария - безмозглые говноеды.
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30.07.2020 17:00 Ответить
По словам правозащитницы, их деятельность не направлена "на защиту национальных интересов Украины".
Ё-ма-ё!
Их деятельность четко направлена ПРОТИВ национальных интересов!
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30.07.2020 17:55 Ответить
І до того ж щеполучає гроші із казни країни, яку він люто ненавидить.
я не знаю іншої країни, яка б робила таке. І вибірці якої обирали би депутатів які б робили таке.
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30.07.2020 18:00 Ответить
"ОПЗЖ" - ОПухоль Злокачественная Жуткая - лечению не подлежит, только удаление и немедленно!
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30.07.2020 19:29 Ответить
опзж и шарий регистрировались в 2016-2018.
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31.07.2020 02:26 Ответить
Дано пора - как поётся в песне: Разгромили атаманов разогнали воевод.
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31.07.2020 06:36 Ответить
 
 