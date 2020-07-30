Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко. ДОКУМЕНТ
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время визита в Николаев назвал расположенный в центре города МАФ "уродливой конструкцией" и пообещал его разбить. После этого областное управление СБУ запросило у горсовета документы на землю под МАФом в рамках "контрразведывательной деятельности".
Об этом написал в Фейсбуке журналист Анатолий Чубаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал запрос управления СБУ в Николаевской области главе горсовет Александру Сенкевичу с просьбой предоставить документы на земельный участок на перекрестке улиц Пограничная и Садовая.
"Я когда увидел это письмо, сначала подумал, что на этом месте под землей какой-то секретный бункер, спецсвязь, современное оружие, мега важный коллектор… Но, как оказалось, под ларьком ничего нет. Только земля", - написал журналист.
Этот МАФ Арахамия назвал незаконным и пообещал разбить
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Выяснилось, что речь на этом месте был расположен МАФ, который Арахамия неделю назад назвал "уродливой конструкцией" и пообещал разбить, если собственник его сам не снесет. Собственник после этого демонтрировал контструкцию.
После слов Арахамии собственник сам демонтировал МАФ
"Письмо Герсака (главы управления СБУ. - Ред.) Сенкевичу тоже датировано 24 июля. Совпадение? Возможно. Спустя три дня все тот же Давид Арахамия дал комментарий "НикВестям", что МАФ сносят. А в комментариях в ФБ отметил, что "собственник отреагировал на предложение, от которого невозможно отказаться)". Предложение от СБУ?", - пишет Чубаченко.
Журналист предполагает, что, получив от горсовета данные собственника МАФа, сотрудники СБУ пришли к нему с "предложением, от которого он не смог отказаться".
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"Уверен, что для того, чтобы снести МАФ, достаточно заявления главы фракции пропрезидентской партии без различных предложений от СБУ. Не буду отбрасывать вариант, что данное письмо и дальнейшее развитие событий – это просто желание начальника СБУ "быть полезным"", - пишет Чубаченко.
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-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
За столько лет , ничего не изменилось.
30 Июля 15:27 0
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П'яний депутат "Слуги народу" хамив та провокував людей на бійку у Залізному Порту (Відео)
На узбережжі Чорного моря в селищі Залізний Порт стався конфлікт між херсонцем та нардепом з фракції "Слуга народу" Андрієм Одарченко. П'яний депутат, судячи з всього вирішив, що йому все дозволено спровокував місцевого жителя та отримав у пику.
Відомо, що нардеп відмовився проходити медичний огляд. Але поліція все одно почала розслідування за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження, звісно, не проти депутата, а проти людини який хамив слуга Зеленського.
Наверное потомственный запорожский козак.
"Велюр" почему этот козЕл не настаивает закрыть?
Собственник МАФа может и поймёт что-то. Хотя, вряд ли...
https://dumskaya.net/news/v-nikolaeve-ischezlo-podsolnechnoe-maslo-kotoroe-121372/ В Николаеве «исчезло» подсолнечное масло, которое с помпой арестовывали в апреле
афи з'їли!
Я дуже-дуже проти МАФів, але саме незаконних МАФів - тих, що перекривають прохід людям чи тих, які втулилися в зону метрополітену. І найбільше тих, хто продає бухло і особливо в радіусі 200 м від шкіл! Усе вищеперераховане заборонено законом. А бухло і сигарети треба взагалі заборонити продавати в кіосках, де навіть чек не видають!
Так от, цей МАФ не порушує жоден із цих пунктів і якщо є дозвіл, то він цілком має право там стояти. Мені він теж не подобається, але треба діяти ПО ЗАКОНУ!
Собственник после этого демонтрировал контструкцию. Источник: https://censor.net/p3211030
Власник САМ демонтував цю халабуду.
Розумієш наскільки вона "законна"? Ну хто б це власноруч зносив свою будку якби мав хоч найменшу змогу відстояти що він правий?
Повторюю: це була уродська незаконна халабуда, повз якої я проїзджаю 2-3 рази на день багато років, тож знаю про що кажу
Ось із такими кіосками треба боротися! І треба заборонити продавати бухло з кіосків (тим паче, що в будь-якому магазині пляшка пива чомусь дешевша раза в півтора, аніж ця ж сама пляшка в МАФі).
Еще год назад боролись с бабушками, торгующими семечками и укропом!
А с г**на, которому не понравился МАФ, нужно было взять 10000$ и сделать МАФ красивым.
"Свалила бы ты,чурка черножопая к себе на родину"
Точно. Тоді усе зрозуміло
это обезянье дно...