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Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко. ДОКУМЕНТ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время визита в Николаев назвал расположенный в центре города МАФ "уродливой конструкцией" и пообещал его разбить. После этого областное управление СБУ запросило у горсовета документы на землю под МАФом в рамках "контрразведывательной деятельности".

Об этом написал в Фейсбуке журналист Анатолий Чубаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал запрос управления СБУ в Николаевской области главе горсовет Александру Сенкевичу с просьбой предоставить документы на земельный участок на перекрестке улиц Пограничная и Садовая.

"Я когда увидел это письмо, сначала подумал, что на этом месте под землей какой-то секретный бункер, спецсвязь, современное оружие, мега важный коллектор… Но, как оказалось, под ларьком ничего нет. Только земля", - написал журналист.

Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко 01Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко 02

Этот МАФ Арахамия назвал незаконным и пообещал разбить

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Выяснилось, что речь на этом месте был расположен МАФ, который Арахамия неделю назад назвал "уродливой конструкцией" и пообещал разбить, если собственник его сам не снесет. Собственник после этого демонтрировал контструкцию.

Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко 03Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко 04

После слов Арахамии собственник сам демонтировал МАФ

"Письмо Герсака (главы управления СБУ. - Ред.) Сенкевичу тоже датировано 24 июля. Совпадение? Возможно. Спустя три дня все тот же Давид Арахамия дал комментарий "НикВестям", что МАФ сносят. А в комментариях в ФБ отметил, что "собственник отреагировал на предложение, от которого невозможно отказаться)". Предложение от СБУ?", - пишет Чубаченко.

Журналист предполагает, что, получив от горсовета данные собственника МАФа, сотрудники СБУ пришли к нему с "предложением, от которого он не смог отказаться".

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"Уверен, что для того, чтобы снести МАФ, достаточно заявления главы фракции пропрезидентской партии без различных предложений от СБУ. Не буду отбрасывать вариант, что данное письмо и дальнейшее развитие событий – это просто желание начальника СБУ "быть полезным"", - пишет Чубаченко.

Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко 05

Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко 06
Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко 07
Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко 08
Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко 09

Автор: 

Николаев (2161) произвол (37) СБУ (20038) МАФы (141) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+20
за роботу співробітників СБУ Арахамія сплатить із власної кишені, чи я із податків?
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30.07.2020 16:00 Ответить
+18
Мавпу Охерамію додому в Обхезію!
Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко - Цензор.НЕТ 2558
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30.07.2020 16:10 Ответить
+16
Бдять.
Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко - Цензор.НЕТ 1737

https://dumskaya.net/news/v-nikolaeve-ischezlo-podsolnechnoe-maslo-kotoroe-121372/ В Николаеве «исчезло» подсолнечное масло, которое с помпой арестовывали в апреле
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30.07.2020 16:17 Ответить
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за роботу співробітників СБУ Арахамія сплатить із власної кишені, чи я із податків?
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30.07.2020 16:00 Ответить
тот собственник мафов - поклонник слуг урода))
був.. раніше)
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30.07.2020 16:12 Ответить
Карма!
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30.07.2020 16:22 Ответить
-- Только что на этом месте стояла моя ладья! -- закричал одноглазый, осмотревшись. -- А теперь ее уже нет.
-- Нет, значит, и не было! -- грубовато сказал Остап.
-- Как же не было? Я ясно помню!
-- Конечно, не было.
-- Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
-- Выиграл.
-- Когда? На каком ходу?
-- Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
-- Паааззззвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.(c)
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30.07.2020 17:02 Ответить
сплатить за що саме, яку саме роботу?
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30.07.2020 16:45 Ответить
если это не дно - то по моему очень рядом - как так может быть ?
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30.07.2020 16:02 Ответить
У днища дна не бывает
Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко - Цензор.НЕТ 6715
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30.07.2020 16:12 Ответить
Пробито очередное дно
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30.07.2020 16:03 Ответить
давно пора все будки в Николаеве убрать.Не Николаев, а будкоград, изуродовали город, своими будками, пристройками , особенно в исторической части города,.Это же надо так не любить свой город.
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30.07.2020 16:03 Ответить
Почему только в Николаеве Чем столица хуже?
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30.07.2020 16:15 Ответить
А чому СБУ? Ви ще командувачу ВПС подзвоніть, нехай бомбордувальник скерує..
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30.07.2020 16:23 Ответить
ну это единственное что будет в его послужном списке.. клоуны... да они и похож даже гримировать не надо только нос красный поролоновый и все
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30.07.2020 16:04 Ответить
МАФу не понравился АраХамия и он попросил собственника ликвидировать нардепа.....
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30.07.2020 16:05 Ответить
Гайдур цей Арахамія 100 %. Ганьба Верховної Ради !
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30.07.2020 16:05 Ответить
Когда Арахамия проедет по пр. Маяковского в Киеве.??
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30.07.2020 16:05 Ответить
Данная Маф полностью перекрыла тротуар,А также обзор машинам.Его надо было разместить прямо посредине проезжей части?СБУ правильно сделало.Убрано на добровольной основе,иначе суды бы длились десятки лет.Гепа просто присылает коммунальщиков.Полгорода снёс и свои поставил в Харькове.
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30.07.2020 16:06 Ответить
На це є нацполіція і міська влада. Це не функція СБУ.
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30.07.2020 16:09 Ответить
А если эти будки Авакова??
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30.07.2020 16:18 Ответить
Тоді НАБУ
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30.07.2020 16:23 Ответить
СБУ має кацапських шпигунів ловити, а не з кіосками воювати. Ключове питання тут: чи був дозвіл у МАФа. Якщо був - то до дупи СБУ!
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30.07.2020 16:17 Ответить
проблемы с глазами? тротуар свободный
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30.07.2020 16:19 Ответить
Враньё. Не закрывал он там ни тротуар, не обзор. Работаю в двух остановках оттуда.
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30.07.2020 16:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cTfhquc7YFo

За столько лет , ничего не изменилось.
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30.07.2020 16:06 Ответить
В країні повно шпигунів та зрадників а СБУ муйнев мається. "Чего изволите хазяин." Перетворилась спецслужба в холуїв .
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30.07.2020 16:08 Ответить
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

30 Июля 15:27 0

0
П'яний депутат "Слуги народу" хамив та провокував людей на бійку у Залізному Порту (Відео)

На узбережжі Чорного моря в селищі Залізний Порт стався конфлікт між херсонцем та нардепом з фракції "Слуга народу" Андрієм Одарченко. П'яний депутат, судячи з всього вирішив, що йому все дозволено спровокував місцевого жителя та отримав у пику.
Відомо, що нардеп відмовився проходити медичний огляд. Але поліція все одно почала розслідування за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження, звісно, не проти депутата, а проти людини який хамив слуга Зеленського.
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30.07.2020 16:09 Ответить
Слуги тільки якого народу ? Збіговисько всякої швалі під логотипом "Зе-команди".
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30.07.2020 16:12 Ответить
Не українського народу...
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30.07.2020 16:17 Ответить
Моцно, мля..
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30.07.2020 16:09 Ответить
Мавпу Охерамію додому в Обхезію!
Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко - Цензор.НЕТ 2558
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30.07.2020 16:10 Ответить
Сориентируете меня где здесь обезьяна а где Арахмия?
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30.07.2020 23:01 Ответить
Оставьте МАФ в покое. Мне не нравиться Арахамия, займитесь им. Тем более есть за, что и почему.
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30.07.2020 16:10 Ответить
там самозахват без всяких доков. Весь тротуар перегородил, хотя там типа остановочный павильон. Собственник киоска тихонько много лет откашливал кому надо и его не трогали. Так что не бзди все в ажуре
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30.07.2020 16:52 Ответить
А мегрел ни какого самозахвата не осуществил? Например оно верещало, что продало свой бизнес за 100 000 000 долларов США, а где уплата налогов? К слову, он Браун или Арахамия?
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30.07.2020 18:36 Ответить
Езжу мимо этого киоска много лет по 2-3 раза в день. Тему киоска знаю. Реальная беспредельная куйня...Чубаченко,который тему раскручивает, работает(типа журналист) на сайте, который местный криминал держит, прокремлевская срань. Общался с ним лично- редкое мурло. За это я тоже знаю....поэтому МАФ и Чубаченко идут накуй....а за меграла ты пиши сколько хочешь, интернет все стерпит))
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30.07.2020 19:58 Ответить
А шо, АрахамИЯ не мегрел?
Наверное потомственный запорожский козак.
"Велюр" почему этот козЕл не настаивает закрыть?
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30.07.2020 20:28 Ответить
А за кого собственник голосовал?
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30.07.2020 16:11 Ответить
як й таксисти - за уздечку и слуг урода))
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30.07.2020 16:14 Ответить
Та скоріш з 73% "уставших от войни".
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30.07.2020 16:14 Ответить
Кстати, вопрос интересный, но ни к чему не обязывающий.
Собственник МАФа может и поймёт что-то. Хотя, вряд ли...
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30.07.2020 16:16 Ответить
А що за цяця ця арахамія, що СБУ керує? Звучить як назва хвороби - наприклад арахамія прямої кишки. Або арахамія крайньої плоті... Аж страшно. арахамія і до СБУ докотилася. Воно ж, бачите, МАФи - то пряма загроза безпеці України. Так скоро СБУ і сцикунів по підворотнях ловити почне - теж не хухри-мухри проблєма. Саме рівня СБУ..
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30.07.2020 16:13 Ответить
арахамия уздечки...
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30.07.2020 16:15 Ответить
прочитай уважно статтю. то не Арахамія керує, а Герсак підлизніти захтів.
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30.07.2020 16:54 Ответить
Маф действительно уродливый, но при чем тут сбу?
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30.07.2020 16:14 Ответить
Герсак хотел подлизнуть Арахамии. Все просто
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30.07.2020 16:54 Ответить
Получается что МАФ стоял не законно.
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30.07.2020 16:15 Ответить
Лейтенант СБУ Бакланов занят серьезными делами - МАФ кошмарит. Глава фракции Ара- хам "сосны" считает. Харант Зеля видосики снимает. "Замечательная" власть в Украине
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30.07.2020 16:15 Ответить
Бдять.
Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко - Цензор.НЕТ 1737

https://dumskaya.net/news/v-nikolaeve-ischezlo-podsolnechnoe-maslo-kotoroe-121372/ В Николаеве «исчезло» подсолнечное масло, которое с помпой арестовывали в апреле
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30.07.2020 16:17 Ответить
Мафи з'їли!
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30.07.2020 16:25 Ответить
ну, раз 2700 вагонів зерна - "з'їли миші", то цю олію - випили мухи.. ЗЕЛЕНІ
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30.07.2020 16:25 Ответить
Миколаївське СБУ бореться з МАФом, який не сподобався Арахамії, - журналіст Чубаченко - Цензор.НЕТ 6548
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30.07.2020 22:16 Ответить
Якщо у МАФа був дозвіл, то ніяке СБУ не указ! А якщо не було дозвола - то чому Арахамія в мерію не звернувся тоді, а в СБУ пішов???

Я дуже-дуже проти МАФів, але саме незаконних МАФів - тих, що перекривають прохід людям чи тих, які втулилися в зону метрополітену. І найбільше тих, хто продає бухло і особливо в радіусі 200 м від шкіл! Усе вищеперераховане заборонено законом. А бухло і сигарети треба взагалі заборонити продавати в кіосках, де навіть чек не видають!

Так от, цей МАФ не порушує жоден із цих пунктів і якщо є дозвіл, то він цілком має право там стояти. Мені він теж не подобається, але треба діяти ПО ЗАКОНУ!
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30.07.2020 16:22 Ответить
Ну просвіти, що я не так написав... У мене мама працювала в муніципальному органі Києва тоді, коли МАФів ще було мало у нас (при Омелі). То я трохи в темі!
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30.07.2020 16:53 Ответить
стосовно цього МАФа не в темі. Там самозахват. Перегородив увесь тротуар. Через цю ганебну будку навіть пішоходний перехід не вбачаються. Господар платив кому потрібно і спокійно стояв багато років. Так що тут Арахамії +
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30.07.2020 16:56 Ответить
Так я і написав - треба по закону діяти. Якщо МАФ незаконний, то треба зносити!
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30.07.2020 17:23 Ответить
читай уважно статтю, адже там написано:
Собственник после этого демонтрировал контструкцию. Источник: https://censor.net/p3211030
Власник САМ демонтував цю халабуду.

Розумієш наскільки вона "законна"? Ну хто б це власноруч зносив свою будку якби мав хоч найменшу змогу відстояти що він правий?
Повторюю: це була уродська незаконна халабуда, повз якої я проїзджаю 2-3 рази на день багато років, тож знаю про що кажу
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30.07.2020 20:03 Ответить
І так, подивіться, які МАФи масово зносили в Києві - якраз ті, що загороджували прохід, стояли в охоронній зоні метро та продавали бухло біля шкіл...

Ось із такими кіосками треба боротися! І треба заборонити продавати бухло з кіосків (тим паче, що в будь-якому магазині пляшка пива чомусь дешевша раза в півтора, аніж ця ж сама пляшка в МАФі).
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30.07.2020 16:24 Ответить
Сейчас собственник ничего не сделает с волчьими судами. А вот осенью, когда зелень будет волятся под ногами хламидия и сбу могут пострадать в законном порядке.
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30.07.2020 16:27 Ответить
Це говорить, що в країні відсутня демократія та виконання законів України.
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30.07.2020 16:28 Ответить
СБУ - растёт !!
Еще год назад боролись с бабушками, торгующими семечками и укропом!
А с г**на, которому не понравился МАФ, нужно было взять 10000$ и сделать МАФ красивым.
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30.07.2020 16:33 Ответить
Страшный позор твориться в Украине.Такого даже при рыгах не было
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30.07.2020 16:41 Ответить
При рыгах людей заставляли окна закалачивать когда овощ по дороге должен был проезжать, эти такие же. Майдану нужно было всех их стрелять, иначе с ними никак , но кто знал.
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30.07.2020 16:43 Ответить
Смешно читать комменты, ослепленных тупостью))) Посмотрите на фото МАФа! Это реальное говно которое много лет перегараживало тротуар и всем было пох**. Следует заметить, что Чубаченко прокацапская морда. Так что загонять не надо
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30.07.2020 16:48 Ответить
говно это арахамия и зеленский
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30.07.2020 19:26 Ответить
я тебе про незаконный киоск, который стоял много лет по беспределу, про кацапского глашатая, а ты мне о своём любимом....
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30.07.2020 19:51 Ответить
Еще такого гамна у нас не было. Отхерачить козла и все дела.
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30.07.2020 16:52 Ответить
Никогда не был нациолистом,но в данном случае....
"Свалила бы ты,чурка черножопая к себе на родину"
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30.07.2020 16:52 Ответить
ви хочете стати нацистом , а не націоналістом не плутайте абсолютно різні поняття.
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30.07.2020 19:05 Ответить
"Уродливую конструкцию" додик видит каждое утро в зеркале
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30.07.2020 17:05 Ответить
Ара геть охамєл.
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30.07.2020 17:07 Ответить
Чисто як на кацапії. Закон безсилий, коли озвучено хотєлку якогось ИХНЕГО СЯСЕСТВА - бо (с подобострастным придыханием) ОНЕ ДЕПУТАТ!
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30.07.2020 17:15 Ответить
Це той п*дарас, що хотів "воду в Крим" подавати ...
Точно. Тоді усе зрозуміло
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30.07.2020 17:19 Ответить
"ЩО ДО МОЖЛИВИХ ФАКТІВ"
это обезянье дно...
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30.07.2020 17:30 Ответить
СБУ перетворюється в подібну до КВІР організацію, що бодяжить в Ірані. Тепер і у нас буде свій Корпус вартових зелених коллаборантів, основною задачею буде глушити дисидентів і опозицію. Не даремно влаштували в нетрях СБУ і ОПУ серіал з Луцьким "терористом" з явними психічними розладами, щоб гайки закрутити всім патріотам і просто розумнішим за зелену саранчу. Хабад бачить, що чесно він вже не виграє, бо виборці підітруть сідниці цими "Слугами уродів" і вирішив всіх загнати в стійло тоталітаризму.
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30.07.2020 18:15 Ответить
абхазский отброс арахамия и его шэф зегнида нагибают лохов
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30.07.2020 19:26 Ответить
Зеленський тиж з народу. Ти забув як ти в 90-х за 2 копійки приїжджав в Херсон в ДКТ і "херню поров", але всім весело. Ти заробляв як міг, а зараз, ти тільки вдумайся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! через СБУ МАФИ пресуєш. Да твою діяльність в 90-х перевірити, на концерти які я ходив, то ти "хер" податки сплачував. Ти, людина чи як?. Спрямуй накінець діяльність цього МОНСТРА СБУ не на громадян України, а на захист ДЕРЖАВИ УКРАЇНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.07.2020 21:30 Ответить
 
 