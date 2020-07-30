Николаевское СБУ борется с МАФом, который не понравился Арахамии, - журналист Чубаченко. ДОКУМЕНТ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время визита в Николаев назвал расположенный в центре города МАФ "уродливой конструкцией" и пообещал его разбить. После этого областное управление СБУ запросило у горсовета документы на землю под МАФом в рамках "контрразведывательной деятельности".

Об этом написал в Фейсбуке журналист Анатолий Чубаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал запрос управления СБУ в Николаевской области главе горсовет Александру Сенкевичу с просьбой предоставить документы на земельный участок на перекрестке улиц Пограничная и Садовая.

"Я когда увидел это письмо, сначала подумал, что на этом месте под землей какой-то секретный бункер, спецсвязь, современное оружие, мега важный коллектор… Но, как оказалось, под ларьком ничего нет. Только земля", - написал журналист.

Этот МАФ Арахамия назвал незаконным и пообещал разбить

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Выяснилось, что речь на этом месте был расположен МАФ, который Арахамия неделю назад назвал "уродливой конструкцией" и пообещал разбить, если собственник его сам не снесет. Собственник после этого демонтрировал контструкцию.

После слов Арахамии собственник сам демонтировал МАФ

"Письмо Герсака (главы управления СБУ. - Ред.) Сенкевичу тоже датировано 24 июля. Совпадение? Возможно. Спустя три дня все тот же Давид Арахамия дал комментарий "НикВестям", что МАФ сносят. А в комментариях в ФБ отметил, что "собственник отреагировал на предложение, от которого невозможно отказаться)". Предложение от СБУ?", - пишет Чубаченко.

Журналист предполагает, что, получив от горсовета данные собственника МАФа, сотрудники СБУ пришли к нему с "предложением, от которого он не смог отказаться".

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"Уверен, что для того, чтобы снести МАФ, достаточно заявления главы фракции пропрезидентской партии без различных предложений от СБУ. Не буду отбрасывать вариант, что данное письмо и дальнейшее развитие событий – это просто желание начальника СБУ "быть полезным"", - пишет Чубаченко.







