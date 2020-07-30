Убийство на Полтавщине было инсценировкой, мужчину "заказал" криминальный авторитет, который сегодня был задержан, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Установлено, что мотивом стал передел сфер влияния в преступном мире. За "проделанную работу" "киллер" должен был получить 50 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники Департамента стратегических расследований в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство гражданина Украины. За убийство человека злоумышленник обещал заплатить 50 тыс. долларов США. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет.

Сегодня, 30 июля, полицейские при силовой поддержке спецподразделения ДСР задержали организатора "на горячем" - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тыс. долларов США. Ранее был задокументирован факт передачи еще 5тысяч долларов США. Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Предотвращение убийства стало возможным в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

Вчера, 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел мужчины в салоне автомобиля "Mercedes-Benz S-Class". Информация была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления.

Как только правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия - заказчика задержали.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса"





