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Убийство на Полтавщине было инсценировкой, мужчину "заказал" криминальный авторитет, который сегодня был задержан, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Установлено, что мотивом стал передел сфер влияния в преступном мире. За "проделанную работу" "киллер" должен был получить 50 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники Департамента стратегических расследований в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство гражданина Украины. За убийство человека злоумышленник обещал заплатить 50 тыс. долларов США. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет.

Сегодня, 30 июля, полицейские при силовой поддержке спецподразделения ДСР задержали организатора "на горячем" - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тыс. долларов США. Ранее был задокументирован факт передачи еще 5тысяч долларов США. Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Предотвращение убийства стало возможным в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

Вчера, 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел мужчины в салоне автомобиля "Mercedes-Benz S-Class". Информация была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления.

Как только правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия - заказчика задержали.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Убийство на Полтавщине было инсценировкой, мужчину заказал криминальный авторитет, который сегодня был задержан, - Нацполиция 01
Убийство на Полтавщине было инсценировкой, мужчину заказал криминальный авторитет, который сегодня был задержан, - Нацполиция 02
Убийство на Полтавщине было инсценировкой, мужчину заказал криминальный авторитет, который сегодня был задержан, - Нацполиция 03

Автор: 

заказное убийство (163) Нацполиция (16560) инсценировка (2)


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Топ комментарии
+14
"Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет."

нормально так мусора себе занятие нашли: защитить одного бандюка от другого.
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30.07.2020 17:33 Ответить
+8
А "терорист" Скрипник до сих пор прячется в кукурузе?😁😁😁
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30.07.2020 17:19 Ответить
+8
Це теж була геніальна спецоперація?
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30.07.2020 17:21 Ответить
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- Ведь интеллигентный-то из всех трех я один, так что условие соблюдено! » На дальнейшие сетования хозяина Бендер рассудительно молвил: «Майн Готт, дорогой Васисуалий! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда! » И Лоханкин сразу успокоился, выпросив у Остапа двадцать рублей.(с)
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30.07.2020 17:18 Ответить
Убийство на Полтавщине было инсценировкой, мужчину "заказал" криминальный авторитет, который сегодня был задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7092
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30.07.2020 17:18 Ответить
А дньги хоть оставили исполнителю? Поработал человек.
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30.07.2020 17:54 Ответить
А "терорист" Скрипник до сих пор прячется в кукурузе?😁😁😁
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30.07.2020 17:19 Ответить
Це теж була геніальна спецоперація?
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30.07.2020 17:21 Ответить
Так сказали ж, что он, хитрый, сам себя убил и закопал в неизвестном месте.
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30.07.2020 17:23 Ответить
а потім згадав що забув, виліз і передсмертну записку написав?
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30.07.2020 17:24 Ответить
Менты все бабченковщиной занимаются.
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30.07.2020 17:20 Ответить
Що поробиш, так легше задокументувати замовне вбивство і зібрати доказову базу.
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30.07.2020 17:22 Ответить
Зато в мире становится чище.
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30.07.2020 17:55 Ответить
Где же чище. Криминальный авторитет остался живой
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31.07.2020 09:47 Ответить
Народ, а что это за спецподразделение ДСР? Это бывший Сокол? А КОРД тогда где в этой схеме?
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30.07.2020 17:23 Ответить
А правильнее было дать завалить одного, а остальных - при задержании.
Но у нас рюкзачные мусора не с народом, а с баблом...
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30.07.2020 17:28 Ответить
А може все ж передумаєте? Убили, так убили. А то так наобіцяли, що ще одного бандита замочили, і тут на тобі...
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30.07.2020 17:28 Ответить
"Установлено, что мотивом стал передел сфер влияния в преступном мире.
За "проделанную работу" "киллер" должен был получить 50 тыс. долларов США."

Источник: https://censor.net/p3211058

Какой суммой отблагодарил аваковцев спасенный ними представитель одной из сфер преступного мира?
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30.07.2020 17:28 Ответить
"Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет."

нормально так мусора себе занятие нашли: защитить одного бандюка от другого.
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30.07.2020 17:33 Ответить
етож наши люди
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30.07.2020 17:44 Ответить
Тоесть я правильно понял, что выживший криминальный авторитет непотерял свои сферы влияния а расширил и продолжит свою нелегкую трудовую деятельность? Читер
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30.07.2020 17:34 Ответить
А люди так обрадовались, что ликвидирован очередной бандюк
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30.07.2020 17:35 Ответить
Бабки в казну или по карманам????
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30.07.2020 17:36 Ответить
Шкода, що одним бандюком менше не стало (
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30.07.2020 17:39 Ответить
т.е. копчики крышуют своих, при разделе сфер влияния ))))
абалдеть... как все слажено и налажено ))))
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30.07.2020 17:47 Ответить
Кримінальний авторитет замовив кримінального авторитета !
Але замовлений знав,до кого звернутись по захист .Сapo di tutti capi Don Arsen всім допоможе.
Вбивство на Полтавщині було інсценуванням, чоловіка "замовив" кримінальний авторитет, якого сьогодні затримали, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4171
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30.07.2020 17:51 Ответить
Охренеть, авторитеты уже бегают в контору.
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30.07.2020 17:53 Ответить
Не в контору , а к Дону Рюкзакону.
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30.07.2020 18:35 Ответить
а як тепер почувається відомий в кримінальному світі авторитет із Горловки за співпрацю з поліцією? Зав'язав?
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30.07.2020 17:55 Ответить
Сміх тай годі.Сабакян знает ,что один бандит заказал другого и его спасает.Да пусть они поубивают друг друга.
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30.07.2020 18:02 Ответить
Преступник пришел в полицию и говорит: у меня есть в моем злочинном свите враги, защитите!
Полиция - под козырек
Не критиканства ради, юмора для
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30.07.2020 18:07 Ответить
лучше бы менты пристрелили обоих криминальных авторитетов..
кстати, Закон "О криминальных авторитетах" 25,06, 2020 подписан Зеленским, а аппарат Верховной Рады вот уже более месяца не публикует данный закон в официальной прессе..
видимо по чьей-то просьбе..
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30.07.2020 18:14 Ответить
Кто же режет курицу, которая несет в карман золотые яйца... Смышной ты...
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30.07.2020 18:52 Ответить
Информация о задержании заказчика убийства оказалась инсценировкой.Ее целью было создание с помощью СМИ ложного впечатления об успешной работе полиции...
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30.07.2020 18:28 Ответить
Той випадок, коли жалієш, що це було інсценування(
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30.07.2020 18:36 Ответить
А нельзя было и авторитета повязать и другого бандюгана грохнуть?
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30.07.2020 18:43 Ответить
МВС решило перехватить лавры у 95-го квартала.
Сразу был какой-то диссонанс глядя на фото:
1. Так кучно пули положить даже в тире нужно очень уметь и постараться, а не на скорости минимум 130, который киевская трасса там позволяет.
2. Убитый водитель во время движения загонит машину в кювет, и даже перевернет. А на фото прям классическая парковка на обочине.
Выводы таковы:
Киллер, заказчик и "убитый" встретились за дружеским столом по поводу успешного снятия фильма у Геращенки или у самого Зевса всех внутренних проблем Украины...
"Сваты" запереживали - могут терять аудиторию и рекламодателей.
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30.07.2020 18:51 Ответить
Менти подільники донецьких уркаганів, які за сприяння зеленої влади, фактично вже підім'яли під себе кримінальний бізнес всієї країни.
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30.07.2020 18:51 Ответить
"Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет"

Зря инсценировали. Нужно было, чтобы одного бандита убили, а второго - уже взять за свершенное убийство и срок побольше был бы. Итого -2 бандита = профит.
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30.07.2020 21:11 Ответить
Якийсь ідіотизм. З огляду на кримінальну пордяку "жертви" логічніше було б дати змогу кілеру виконати "роботу", а вже потім затримати і кілера, і замовника. І позбулися б трьох, а не двох виродків.
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30.07.2020 21:20 Ответить
спасли одного бандита от другого. это хорошая новость, или плохая?
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31.07.2020 01:19 Ответить
Читая подобные "статьи", часто вспоминаешь книгу "Урфин Джюс и его деревянные солдаты"
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07.09.2020 19:47 Ответить
 
 