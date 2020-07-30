Убийство на Полтавщине было инсценировкой, мужчину "заказал" криминальный авторитет, который сегодня был задержан, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Установлено, что мотивом стал передел сфер влияния в преступном мире. За "проделанную работу" "киллер" должен был получить 50 тыс. долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Работники Департамента стратегических расследований в ходе спецоперации предотвратили заказное убийство гражданина Украины. За убийство человека злоумышленник обещал заплатить 50 тыс. долларов США. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство - криминальный авторитет.
Сегодня, 30 июля, полицейские при силовой поддержке спецподразделения ДСР задержали организатора "на горячем" - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тыс. долларов США. Ранее был задокументирован факт передачи еще 5тысяч долларов США. Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.
Предотвращение убийства стало возможным в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.
Вчера, 29 июля, около 16 часов на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован расстрел мужчины в салоне автомобиля "Mercedes-Benz S-Class". Информация была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления.
Как только правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия - заказчика задержали.
Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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Но у нас рюкзачные мусора не с народом, а с баблом...
За "проделанную работу" "киллер" должен был получить 50 тыс. долларов США."
Источник: https://censor.net/p3211058
Какой суммой отблагодарил аваковцев спасенный ними представитель одной из сфер преступного мира?
нормально так мусора себе занятие нашли: защитить одного бандюка от другого.
абалдеть... как все слажено и налажено ))))
Але замовлений знав,до кого звернутись по захист .Сapo di tutti capi Don Arsen всім допоможе.
Полиция - под козырек
Не критиканства ради, юмора для
кстати, Закон "О криминальных авторитетах" 25,06, 2020 подписан Зеленским, а аппарат Верховной Рады вот уже более месяца не публикует данный закон в официальной прессе..
видимо по чьей-то просьбе..
Сразу был какой-то диссонанс глядя на фото:
1. Так кучно пули положить даже в тире нужно очень уметь и постараться, а не на скорости минимум 130, который киевская трасса там позволяет.
2. Убитый водитель во время движения загонит машину в кювет, и даже перевернет. А на фото прям классическая парковка на обочине.
Выводы таковы:
Киллер, заказчик и "убитый" встретились за дружеским столом по поводу успешного снятия фильма у Геращенки или у самого Зевса всех внутренних проблем Украины...
"Сваты" запереживали - могут терять аудиторию и рекламодателей.
Зря инсценировали. Нужно было, чтобы одного бандита убили, а второго - уже взять за свершенное убийство и срок побольше был бы. Итого -2 бандита = профит.