Следователь ГБР, полицейский и их сообщник вымогали в Полтаве $80 тыс.: всех задержали с поличным. ФОТОрепортаж

80 тысяч долларов США требовали за активизацию расследования следователь территориального управления ГБР в Полтаве, оперуполномоченный Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и их сообщник. При получении части суммы их задержали (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, следователь ГБР, работник внутренней безопасности полиции и их сообщник требовали у гражданина 80 000 долларов США за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по его обращению. Производство касается следователя Нацполиции, который осуществляет расследование в отношении заявителя.

Правоохранители и их сообщник задержаны с поличным при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 40 000 долларов США.

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