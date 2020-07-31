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Следователь ГБР, полицейский и их сообщник вымогали в Полтаве $80 тыс.: всех задержали с поличным. ФОТОрепортаж

80 тысяч долларов США требовали за активизацию расследования следователь территориального управления ГБР в Полтаве, оперуполномоченный Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и их сообщник. При получении части суммы их задержали (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, следователь ГБР, работник внутренней безопасности полиции и их сообщник требовали у гражданина 80 000 долларов США за активизацию досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по его обращению. Производство касается следователя Нацполиции, который осуществляет расследование в отношении заявителя.

Правоохранители и их сообщник задержаны с поличным при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 40 000 долларов США.

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Следователь ГБР, полицейский и их сообщник вымогали в Полтаве $80 тыс.: всех задержали с поличным 01
Следователь ГБР, полицейский и их сообщник вымогали в Полтаве $80 тыс.: всех задержали с поличным 02
Следователь ГБР, полицейский и их сообщник вымогали в Полтаве $80 тыс.: всех задержали с поличным 03
Следователь ГБР, полицейский и их сообщник вымогали в Полтаве $80 тыс.: всех задержали с поличным 04
Следователь ГБР, полицейский и их сообщник вымогали в Полтаве $80 тыс.: всех задержали с поличным 05

вакцина (3815) взятка (6185) расследование (3049) ГБР (3049) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+9
Они как с цепи сорвались! Поняли, что времена Янука вернулись!
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31.07.2020 09:51 Ответить
+5
Так вот как Венедиктова себе на брильянты зарабатывает 😀😀😀
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31.07.2020 10:04 Ответить
+5
А времена Януковича для ментов никуда и не уходили, так их немножко попугали, погоняли, а потом через суды все вернулись на свои места и начали отбивать все что потратили на суды
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31.07.2020 10:07 Ответить
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зато кВаков самый лучший и незаменимый
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31.07.2020 09:44 Ответить
Так менты хужее или лучшее?
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31.07.2020 09:48 Ответить
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31.07.2020 10:22 Ответить
Они как с цепи сорвались! Поняли, что времена Янука вернулись!
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31.07.2020 09:51 Ответить
А времена Януковича для ментов никуда и не уходили, так их немножко попугали, погоняли, а потом через суды все вернулись на свои места и начали отбивать все что потратили на суды
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31.07.2020 10:07 Ответить
А кЫву даже в дЄпудятлы взяли
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31.07.2020 10:23 Ответить
Так вот как Венедиктова себе на брильянты зарабатывает 😀😀😀
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31.07.2020 10:04 Ответить
Їх просто мільйони.
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31.07.2020 10:13 Ответить
Я вже сто разів казав. Ці падли будуть стояти насмерть. Повинна бути тільки утилізація, тільки утилізація. Суд? Який суд? Вони знають Шо в суді можна порішати всі вАпроси. Бабла в них достатньо. А потім після суду вони знову будуть робити свою чорну справу. Тільки утилізація!
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31.07.2020 10:26 Ответить
повысьте им зарплату и они не будут требовать взятки
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31.07.2020 10:45 Ответить
Наплодили різну ********, тепер вона бігає одна за іншою, імітучи бурну діяльність
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31.07.2020 10:59 Ответить
киностудия МВД такая жадная , что не нанимает актеров для фильмов и не арендует для них помещения ..они оригиналы ..зачем все это делать когда есть здание МВД и сотрудники МВД для полноценного спектакля
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31.07.2020 11:29 Ответить
гбр задержало гбр и двб, неожиданный поворот.
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31.07.2020 11:32 Ответить
Люди втратили моральні орієнтири. Совісті у людей немає, а не грошей. Знову влаштовувати 37-й рік справі не допоможе.Потрібен справедливий непідкупний суд. Потрібні закони воєнного часу обов'язкові від президента країни і до останнього підворотного холуя.
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31.07.2020 11:33 Ответить
А ГБР и ДВР тоже оказывается взятки гребут лопатой! Впрочем посмотрите кто в тех ГБРах и ДВРах - вчерашние менты! Только более обнаглевшие от вседозволенности и безнаказанности!
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31.07.2020 12:20 Ответить
А ось і наслідки продажу посад слідчих ДБР за 20к почали вилазити...
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31.07.2020 14:08 Ответить
Аппетиты гунявых растут.
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31.07.2020 16:48 Ответить
дбр против дбр... ( опера следака..)) - кароче, им самим с собой уже работы хва..)))
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01.08.2020 00:03 Ответить
походу, скоро уже - все эти мент-структуры (сбу, мвд, гбр, напк, гурррр, набууууу) будут хватать исключительно друг друга, бо искоренили наххх всю астальную карррррупсию...)))
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01.08.2020 00:06 Ответить
 
 