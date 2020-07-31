Грузовик с пшеницей загорелся на ходу в Харьковской области, удалось спасти 12 тонн зерна, - ГСЧС. ФОТО
На Харьковщине во время движения загорелась кабина грузовика КАМАЗ, перевозившего пшеницу с поля на хлебоприемный пункт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Пожар произошел на полевой дороге между с. Вишневое и пгт. Савинцы Балаклейского района Житомирской области. Во время движения загорелась кабина грузовика КАМАЗ 2008 г.в., который вез с поля на хлебоприемный пункт зерно.
К месту происшествия было направлено отделение службы спасения из пгт. Савинцы на автоцистерне. На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена кабина грузовика. Площадь пожара составила около 6 кв.м. Еще до прибытия спасателей, водитель грузовика и другие водители самостоятельно пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но их попытки не дали результата.
В 19:22 сотрудники ГСЧС локализовали пожар, а в 19:40 полностью ликвидировали. Благодаря своевременному сообщению о пожаре и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на прицеп грузовика с зерном.
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Українські миші настільки суворі, що не тільки з'їли 2700 вагонів зерна у Держрезерві, але й запили їх олією на 60 000 000 грн. у Миколаєві.
Ох, і суворі ті ЗЕлені, чесні, "прастиє миші із народа"!🤣😃