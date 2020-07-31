РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9640 посетителей онлайн
Новости Фото
3 644 8

Грузовик с пшеницей загорелся на ходу в Харьковской области, удалось спасти 12 тонн зерна, - ГСЧС. ФОТО

На Харьковщине во время движения загорелась кабина грузовика КАМАЗ, перевозившего пшеницу с поля на хлебоприемный пункт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар произошел на полевой дороге между с. Вишневое и пгт. Савинцы Балаклейского района Житомирской области. Во время движения загорелась кабина грузовика КАМАЗ 2008 г.в., который вез с поля на хлебоприемный пункт зерно.

К месту происшествия было направлено отделение службы спасения из пгт. Савинцы на автоцистерне. На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена кабина грузовика. Площадь пожара составила около 6 кв.м. Еще до прибытия спасателей, водитель грузовика и другие водители самостоятельно пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но их попытки не дали результата.

В 19:22 сотрудники ГСЧС локализовали пожар, а в 19:40 полностью ликвидировали. Благодаря своевременному сообщению о пожаре и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на прицеп грузовика с зерном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 52 населенных пункта в пяти областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Грузовик с пшеницей загорелся на ходу в Харьковской области, удалось спасти 12 тонн зерна, - ГСЧС 01
Грузовик с пшеницей загорелся на ходу в Харьковской области, удалось спасти 12 тонн зерна, - ГСЧС 02

Автор: 

зерно (1070) пожар (5969) пшеница (61) Харьковщина (5577) ГСЧС (5018)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мыши голодными остануться...
показать весь комментарий
31.07.2020 10:40 Ответить
Мыши,сьевшие состав зерна из госрезерва ржут до икоты,прочитав эту новость.
показать весь комментарий
31.07.2020 10:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=J3vmum5wVgU&list=RDJ3vmum5wVgU&start_radio=1&t=112 Песенка Мышки: Еду Я Домой
показать весь комментарий
31.07.2020 10:59 Ответить
Сомневаюсь что после тушения из огнетушителей хоть часть зерна еще пригодно к пище.
показать весь комментарий
31.07.2020 10:45 Ответить
це не автівка це кацапський камаз
показать весь комментарий
31.07.2020 11:08 Ответить
Самовозгорание. Пшеница, хлопок, уголь имеют такое свойство.
показать весь комментарий
31.07.2020 11:20 Ответить
Редактору: "Балаклейского района ХАРЬКОВСКОЙ области"
показать весь комментарий
31.07.2020 11:29 Ответить
Блискавка!
Українські миші настільки суворі, що не тільки з'їли 2700 вагонів зерна у Держрезерві, але й запили їх олією на 60 000 000 грн. у Миколаєві.
Ох, і суворі ті ЗЕлені, чесні, "прастиє миші із народа"!🤣😃
показать весь комментарий
31.07.2020 11:32 Ответить
 
 