В центре Днепра выгорели пять торговых киосков на площади 100 кв м, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Пастера Центрального района города Днепр сгорели 5 киосков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 5:34 утра.

По прибытии к месту пожара сотрудники Службы спасения "101" установили, что пожар возник в пяти рядом расположенных металлических киосках.

Огнем повреждены пять металлических киосков с пищевой продукцией на общей площади 100 кв. метра.

Пожар локализован в 6:01 и ликвидирован в 6:15.

На месте пожара погибших и пострадавших нет.











Фото: пресс-служба ГСЧС