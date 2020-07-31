В центре Днепра выгорели пять торговых киосков на площади 100 кв м, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На улице Пастера Центрального района города Днепр сгорели 5 киосков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 5:34 утра.
По прибытии к месту пожара сотрудники Службы спасения "101" установили, что пожар возник в пяти рядом расположенных металлических киосках.
Огнем повреждены пять металлических киосков с пищевой продукцией на общей площади 100 кв. метра.
Пожар локализован в 6:01 и ликвидирован в 6:15.
На месте пожара погибших и пострадавших нет.
Топ комментарии
+9 Рома Маестро
показать весь комментарий31.07.2020 10:47 Ответить Ссылка
+5 sulima ivan
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+5 Україна ЮА
показать весь комментарий31.07.2020 11:51 Ответить Ссылка
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не горит же ничего...пока
За эти "магазины" загляните, там и бухают, и нужду справляют, и не только малую.