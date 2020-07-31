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В центре Днепра выгорели пять торговых киосков на площади 100 кв м, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Пастера Центрального района города Днепр сгорели 5 киосков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 5:34 утра.

По прибытии к месту пожара сотрудники Службы спасения "101" установили, что пожар возник в пяти рядом расположенных металлических киосках.

В центре Днепра выгорели пять торговых киосков на площади 100 кв м, - ГСЧС 01

Огнем повреждены пять металлических киосков с пищевой продукцией на общей площади 100 кв. метра.

Пожар локализован в 6:01 и ликвидирован в 6:15.

На месте пожара погибших и пострадавших нет.

В центре Днепра выгорели пять торговых киосков на площади 100 кв м, - ГСЧС 02
В центре Днепра выгорели пять торговых киосков на площади 100 кв м, - ГСЧС 03
В центре Днепра выгорели пять торговых киосков на площади 100 кв м, - ГСЧС 04
В центре Днепра выгорели пять торговых киосков на площади 100 кв м, - ГСЧС 05
В центре Днепра выгорели пять торговых киосков на площади 100 кв м, - ГСЧС 06
Фото: пресс-служба ГСЧС

Днепр (4442) пожар (5969) МАФы (141) ГСЧС (5018)


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Топ комментарии
+9
а что делают на пешеходном тротуре эти гныдныки??? снести их нахрен!!!
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31.07.2020 10:47 Ответить
+5
Продовжується варварське вирішення питань конкуренції. Середній бізнес перемогає у дрібного. Закінчиться тим, що в країні залишиться лише три бізнесмена-олігарха, а всі інші будуть на них працювати.
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31.07.2020 11:07 Ответить
+5
оці металеві жахіття, роздовбані мікроавтобуси замість красивих тролейбусів та автобусів, це наші реалії. І за ці, блін, "реалії" хтось весь час отримує гроші, а нам доводиться їздити у скотовозках, які перероблені з грузових мікроавтобусів на пасажирські, відвідувати ці потвортні металеві гробіки, замість нормальних невеличких магазинчиків.
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31.07.2020 11:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а что делают на пешеходном тротуре эти гныдныки??? снести их нахрен!!!
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31.07.2020 10:47 Ответить
охота Арахамии началась...
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31.07.2020 10:48 Ответить
Интересно узнать в чью пользу они сгорели...
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31.07.2020 10:51 Ответить
В пользу мэра. Филя - долевой во всех крупных трц.
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31.07.2020 11:38 Ответить
Накачанный ублюдок ©
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31.07.2020 11:43 Ответить
це Зеніт-Циклон-Днєпр стався неочікуваний спалах
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31.07.2020 10:59 Ответить
Рома ,снести ,? А если бы это были ваши киоски ,куча вложенного бабла ,и шо бы вы сказали , тоже снести , между прочим ,власть давала разрешение на установку этих киосков, в первую очередь надо спрашивать с Мерии Днепра 🙁
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31.07.2020 11:01 Ответить
мои бы не были, ибо я не такой наглый, а то, что они взятки кому-то заносили за незаконную установку этих "МАФов" на тротуаре, вынуждая пешеходов ходить по проезжей части - это проблемы этих торгашей...
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31.07.2020 11:15 Ответить
а фельдман возмущается, что на барабашова в планах автодорогу построить..
не горит же ничего...пока
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31.07.2020 11:02 Ответить
Продовжується варварське вирішення питань конкуренції. Середній бізнес перемогає у дрібного. Закінчиться тим, що в країні залишиться лише три бізнесмена-олігарха, а всі інші будуть на них працювати.
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31.07.2020 11:07 Ответить
зачем три....АДЫН
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31.07.2020 11:55 Ответить
Жаль что не в Киеве.
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31.07.2020 11:21 Ответить
коли вже це неподобство взагалі зникне з українських міст.. Потворні споруди, наче жебрацькі халупи стоять посеред міста !
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31.07.2020 11:48 Ответить
оці металеві жахіття, роздовбані мікроавтобуси замість красивих тролейбусів та автобусів, це наші реалії. І за ці, блін, "реалії" хтось весь час отримує гроші, а нам доводиться їздити у скотовозках, які перероблені з грузових мікроавтобусів на пасажирські, відвідувати ці потвортні металеві гробіки, замість нормальних невеличких магазинчиків.
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31.07.2020 11:51 Ответить
Ну, це далеко не центр - там вони періодично горять. Таким чином викурюють тих, хто не хоче, щоб на цьому місті будували великий торговий центр. Місце саме по собі гнидник. Історично - промислово-торгова зона
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31.07.2020 11:59 Ответить
Это такой центр? Ужас.
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31.07.2020 13:09 Ответить
Так ведь это привокзально-прибазарный квартал, а не Крещатик )
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31.07.2020 14:52 Ответить
клопятник еще тот
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31.07.2020 14:05 Ответить
Рядом строится новый ТРЦ, и гнидникам там не место.
За эти "магазины" загляните, там и бухают, и нужду справляют, и не только малую.
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31.07.2020 16:51 Ответить
и не только нужду опорожнения.
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31.07.2020 22:03 Ответить
А что скажет Филатов, какого иглесиаса на одной из центральных площадей стоит эта обоссаная халабуда времён горбачёвской перестройки и закрывает практически весь проход так что нужно промеж столбов лавировать?
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31.07.2020 22:01 Ответить
Филатов не при делах, Ваня-фонтан намутил, даже почтовый адрес тому клопятнику дали, Пастера 12н. Попробуй отбери теперь.
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01.08.2020 15:31 Ответить
филатов при делах что в суд не подаёт на снос незаконной застройки.
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01.08.2020 18:50 Ответить
 
 