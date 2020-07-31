Полиция в Кривом Роге задержала банду налетчиков, ограбивших на Закарпатье ювелирный магазин на 2 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Закарпатские полицейские в Кривом Роге задержали группу лиц за совершение разбойного нападения на ювелирный магазин.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники установили личности злоумышленников, которые в январе этого года "вынесли" из ювелирного магазина в Виноградове Закарпатской области драгоценные украшения на сумму около 2 миллионов гривен.
В ходе обработки собранной доказательной базы, полицейские установили, что к преступлению причастны 36- и 27-летний жители Кривого Рога.
Закарпатские полицейские, с привлечением бойцов спецподразделения КОРД, провели задержание действующих лиц. По месту их проживания в Кривом Роге проведены обыски, во время которых правоохранители изъяли доказательства причастности мужчин к совершенному преступлению.
Сейчас фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.
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А инструмент наверное в сырой кладовке хранили
Я аж завмерла !