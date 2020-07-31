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Полиция в Кривом Роге задержала банду налетчиков, ограбивших на Закарпатье ювелирный магазин на 2 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Закарпатские полицейские в Кривом Роге задержали группу лиц за совершение разбойного нападения на ювелирный магазин.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники установили личности злоумышленников, которые в январе этого года "вынесли" из ювелирного магазина в Виноградове Закарпатской области драгоценные украшения на сумму около 2 миллионов гривен.

В ходе обработки собранной доказательной базы, полицейские установили, что к преступлению причастны 36- и 27-летний жители Кривого Рога.

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Закарпатские полицейские, с привлечением бойцов спецподразделения КОРД, провели задержание действующих лиц. По месту их проживания в Кривом Роге проведены обыски, во время которых правоохранители изъяли доказательства причастности мужчин к совершенному преступлению.

Сейчас фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.

Полиция в Кривом Роге задержала банду налетчиков, ограбивших на Закарпатье ювелирный магазин на 2 млн 01
Полиция в Кривом Роге задержала банду налетчиков, ограбивших на Закарпатье ювелирный магазин на 2 млн 02
Полиция в Кривом Роге задержала банду налетчиков, ограбивших на Закарпатье ювелирный магазин на 2 млн 03
Полиция в Кривом Роге задержала банду налетчиков, ограбивших на Закарпатье ювелирный магазин на 2 млн 04

задержание (6690) ограбление (1369) Нацполиция (16562) ювелирные изделия (92) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+10
якби в нас була справжня поліція, вона б заарештувала банду з Кривого Рогу, яку очолює Зеленський
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31.07.2020 11:18 Ответить
+7
Що не лайно то із Кривого Рогу...
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31.07.2020 14:03 Ответить
+6
Местной полиции задержание не доверили!
Это всё, что надо знать про полицию Зе-Рога....
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31.07.2020 11:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
многострадальный кривой рог
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31.07.2020 11:14 Ответить
якби в нас була справжня поліція, вона б заарештувала банду з Кривого Рогу, яку очолює Зеленський
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31.07.2020 11:18 Ответить
Местной полиции задержание не доверили!
Это всё, что надо знать про полицию Зе-Рога....
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31.07.2020 11:23 Ответить
Герої, молодці закарпатські полісмени !
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31.07.2020 11:31 Ответить
Подельников Зеленского задержали, консультантов по общим вопросам , или конкурентов 🤔🤣😂
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31.07.2020 11:43 Ответить
Наверное на заработки в Европу ехали....
А инструмент наверное в сырой кладовке хранили
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31.07.2020 11:46 Ответить
При Януковиче донецкие беспредельности по всей стране, теперь криворожские. Совпадение?
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31.07.2020 12:51 Ответить
Що не лайно то із Кривого Рогу...
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31.07.2020 14:03 Ответить
95 квартал - ще ті гастролери!
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31.07.2020 14:49 Ответить
Моники Оманской подельники
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31.07.2020 15:33 Ответить
Боже, оце Аполлон на першій фотці !
Я аж завмерла !
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01.08.2020 03:17 Ответить
 
 