Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ "Новотроицкое". ФОТОрепортаж

Два десятка жителей оккупированных территорий вынуждены днями находиться на КПВВ "Новотроицкое" без возможности попасть домой. Некоторые живут прямо на автобусной остановке, которую называют "Караван".

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Так, люди приходят на остановку утром и ждут, чтобы их внесли в списки. Из удобств здесь только туалет и вода в бочках - мыться ходят на речку, или из бутылок, которые греют на солнце. Домой их не пускают оккупанты. Люди говорят, что причина в том, что в Донецке много людей в больницах, и им просто не будет где пройти обсервацию. Они ожидают увидеть свои фамилии в списках.

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Вечером можно пройти в палатки ГСЧС, но после проверки документов и температуры. В ночь на 31 июля там вынуждены были ночевать 18 человек - все они имеют прописку на оккупированной территории. Ночуют в одной палатке и женщины, и мужчины. Из-за того, что люди здесь уже некоторые третью неделю, у каждого есть своя кровать - постель меняют волонтеры, палатки обрабатывают сотрудники ГСЧС. Здесь можно получить горячий чай и горячую воду, чтобы заварить пищу быстрого приготовления. Представители гуманитарной миссии ООН ежедневно привозят людям пакет еды на каждого.













Наибольшее количество людей, которое ночевало на остановке - 40. Это были и дети, и пенсионеры. До того, как представители ГСЧС начали пускать людей на ночлег, им приходилось спать прямо на остановке на скамейке под дождем. Часть людей принимает монастырь по соседству, еще часть людей вынуждена периодически возвращаться к родственникам.