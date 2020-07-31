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Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ "Новотроицкое". ФОТОрепортаж

Два десятка жителей оккупированных территорий вынуждены днями находиться на КПВВ "Новотроицкое" без возможности попасть домой. Некоторые живут прямо на автобусной остановке, которую называют "Караван".

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Так, люди приходят на остановку утром и ждут, чтобы их внесли в списки. Из удобств здесь только туалет и вода в бочках - мыться ходят на речку, или из бутылок, которые греют на солнце. Домой их не пускают оккупанты. Люди говорят, что причина в том, что в Донецке много людей в больницах, и им просто не будет где пройти обсервацию. Они ожидают увидеть свои фамилии в списках.

Читайте также: Оккупанты могут не пропускать людей через КПВВ, - штаб ООС

Вечером можно пройти в палатки ГСЧС, но после проверки документов и температуры. В ночь на 31 июля там вынуждены были ночевать 18 человек - все они имеют прописку на оккупированной территории. Ночуют в одной палатке и женщины, и мужчины. Из-за того, что люди здесь уже некоторые третью неделю, у каждого есть своя кровать - постель меняют волонтеры, палатки обрабатывают сотрудники ГСЧС. Здесь можно получить горячий чай и горячую воду, чтобы заварить пищу быстрого приготовления. Представители гуманитарной миссии ООН ежедневно привозят людям пакет еды на каждого.

Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ Новотроицкое 01
Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ Новотроицкое 02
Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ Новотроицкое 03
Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ Новотроицкое 04
Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ Новотроицкое 05
Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ Новотроицкое 06

Наибольшее количество людей, которое ночевало на остановке - 40. Это были и дети, и пенсионеры. До того, как представители ГСЧС начали пускать людей на ночлег, им приходилось спать прямо на остановке на скамейке под дождем. Часть людей принимает монастырь по соседству, еще часть людей вынуждена периодически возвращаться к родственникам.

оккупация (10199) Донецкая область (9991) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+52
самое обидное, что придя домой, эти кормильцы будут рассказывать как укры над ними издевались, заставляя жить на остановке и ходить купаться в реку....
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31.07.2020 11:43 Ответить
+40
руцкий мир, *****!.. зато без биндер!
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31.07.2020 11:40 Ответить
+37
Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 3710
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31.07.2020 11:39 Ответить
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Оккупанты не пропускают десятки жителей ОРДО: люди живут на остановке возле КПВВ "Новотроицкое" - Цензор.НЕТ 3710
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31.07.2020 11:39 Ответить
Теж 6 років назад "зробили це разом".
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31.07.2020 12:05 Ответить
руцкий мир, *****!.. зато без биндер!
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31.07.2020 11:40 Ответить
Жесть какая-то.
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31.07.2020 11:41 Ответить
Ничего страшного!Это всего лиш проявления гнева Господнего!!! А Бог оказался милостив к ним...не стал насылать на них гиену огненную или потоп-а просто немножко их помариновал на солнце и в духоте!!!
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31.07.2020 12:39 Ответить
самое обидное, что придя домой, эти кормильцы будут рассказывать как укры над ними издевались, заставляя жить на остановке и ходить купаться в реку....
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31.07.2020 11:43 Ответить
Згадала сюжет із новин про міст який оркі зруйнували, там сиділи ось саме такі рузкіє женшчіни та казали: ми у молодості прієхалі із расєі, шоб вас, бидло, на ногі поставіть. Стройте нам мост, которий разрушилі, бо нам за пенсіями до вас треба ходити.

От саме для таких Янелох міст і збудував.
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31.07.2020 11:57 Ответить
А приезжали онЕ из таких лесных ип...ней... как раз на ноги ставить.
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31.07.2020 12:03 Ответить
а кацапосми репортаж потом снимут что жили на автобусной остановке, и каждый день приходил кровавый пастор и обращал их в баптизм в ледяной реке. половина утонула.
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31.07.2020 12:21 Ответить
Будут отдыхать и постараются забыть.
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31.07.2020 12:45 Ответить
И как вы думаете, кого они винят в этой ситуации? ....
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31.07.2020 11:43 Ответить
кого угодно только не себя
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31.07.2020 11:46 Ответить
А какого хрена мы должны о них заботится? Ну пусть в монастыре на паперти просят ит платят за ночлег!
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31.07.2020 11:44 Ответить
что-то не видно там сивохи, помогающего ментально близким ему землякам...
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31.07.2020 12:29 Ответить
Так они ж кричали "путин приди", " пусть хоть камни с неба но с Рашей", слали проклятие Украине и записали всех украинцев в "ХфасШисты"., мечтали о вхождении в РФ, российских аусвайсах, российской пенсии., коммунистических праздниках, памятниках и названий улиц. Бежали сломя голову и ковыляя из последних сил на "реХферендумы", " *******", " митинги и демонстрации".. Закидывали наших военнопленных.. И в тоже время нескончаемым потоком прутся на Украину за харчами, соц. выплатами, на работу, учебу, за загран паспортами. Да сидите там у себя и пользуйтесь всеми " благами" ваших "псевдо реПублик бандустанов"..
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31.07.2020 11:48 Ответить
А всё патамушта украина ( извините, что с маленькой буквы- это цитата) должна возить им пенсии дамой в свободный дамбас, но этава не делает. Эта гинацит!
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31.07.2020 11:48 Ответить
Я реально не понимаю ,ну нахера туда сюда шастать? Осталось бы уже в Украине ,на хера тот Лугандон задался?🤔🤔🙄🤦
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31.07.2020 11:50 Ответить
Победобесие, вечные очереди, двойная пенсия, халявная жратва - это рай для людей с совковым менталитетом.
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31.07.2020 11:58 Ответить
Услишті Бамбас!!!
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31.07.2020 11:50 Ответить
И что тут плохого?
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31.07.2020 11:51 Ответить
І мать їхню за ногу
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31.07.2020 12:00 Ответить
Вид на остановку сбоку

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 8178
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31.07.2020 12:00 Ответить
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31.07.2020 12:24 Ответить
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01.08.2020 06:39 Ответить
Правильно!!! Нечего этим фашистским прихвостням делать на Бамбаси!!!
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31.07.2020 12:07 Ответить
этих там нет случайно....

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 5183
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31.07.2020 12:19 Ответить
страдальцы, небось, с пониманием относятся к действиям оккупантов и втихаря клянут "праклятых биндеровцев".
"Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит" - это про них.
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31.07.2020 12:26 Ответить
На фото я не увидел голодных и исхудавших. Наоборот вижу жирных сепарок, живущих на две пенсии. За счет украинцев содержим эту прокацапскую клоаку.
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31.07.2020 12:59 Ответить
Десятки людей ночують на КПВВ. Де люди? Які люди? Не бачу.Бачу тільки лайно з серії "одиннарот" та "путенвведи".
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31.07.2020 12:59 Ответить
и что же не сидитсяэтой дыро-лугандонской шалупени в ордло?
как по мне, нех шастать туда сюда)))))
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31.07.2020 13:01 Ответить
А вот интересно - как они обвиняют в этом Украину?
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31.07.2020 13:09 Ответить
В затоке люди "отдыхают" в худших условиях еще и платят по 500-600 рубасов за сутки. А тут и кровать и кондер и кормят бесплатно. Еще и стопудов вайфай халявный. Курорт) Пусть на ноют. Единственное что колбаса в сумках протухнет. Не довезут а родной пампас тетки)
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31.07.2020 13:12 Ответить
кого я вижу на фото? вижу неосталинистов, которые с ненавистью относятся к любой власти в Украине, при этом, без малейшего зазрения совести они приезжают сюда порассказывать вате сказки о "великай стране с луччим в мире мароженым" , бесцаремонна палучить причитающуюся им "пазакону" пэнсию, набрать за "эти гривны" на кравчучки харошега украинскага тавара и с чувствам выполненнага долга вернутца в маладую перспехтивна развивающуюся "рецпублыку" кармить русню и впопучленцев...
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31.07.2020 13:13 Ответить
А что случилось? Почему они не идут домой?
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31.07.2020 13:23 Ответить
Надо закрыть все КПВВ на 25 лет.
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31.07.2020 13:25 Ответить
~~~~~Ежели по совести,а не по разговорам и слухам, то лучше установить ВЭБ-камеру(онлайн ) и....Пусть говорят все.........
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31.07.2020 13:31 Ответить
Какая ВЭБ-камера?С ней будет то же самое как и с этой ВЭБ-скамейкой в Станице Луганской
на следующий день после постройки моста для этих орков.Дикари,сэр.
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 4434
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31.07.2020 17:09 Ответить
У тёток ряхи - за день не обгадишь, не очень-то они голодают. И тележка рядом с плотно набитыми "чумаданами" - везут в сободный дамбас фашистскую колбасу.
Гнать их надо оттуда - потом с палаток не выселишь!
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31.07.2020 13:38 Ответить
а за чей счет банкет?
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31.07.2020 13:46 Ответить
За наш, конечно. Нет, чтоб своим помогать, этих уродов лугандонских привечаем. Нехрен шастать, сидите в своих недореспубликах.
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31.07.2020 15:01 Ответить
Хорошо живут кормильцы. Зачем их вообще сюда пускать, свой корм пусть жрут
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31.07.2020 15:30 Ответить
Сепарские обезьяны пропускают на неоккупированную территорию Украины только при наличии там прописки (липовой). Вот пусть и ночуют там где за деньги прописались.
А украинские власти должны проверить их «прописку».

На фото все морды пенсионного возраста. Поехали за пенсией.
У меня к этим .... НИКАКОЙ ЖАЛОСТИ.
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31.07.2020 17:23 Ответить
Так правильно! Вот оно - типичный образец висельников образца 2014 года.
ЭТО ИЗ-ЗА НИХ ГИБЛИ НА ФРОНТЕ НАШИ ДЕТИ!
НИКОГДА МЫ ЭТИМ МРАЗЯМ НЕ ПРОСТИМ НИ СМЕРТЕЙ НАШИХ РЕБЯТ, НИ ПРЕДАТЕЛЬСТВА НАШЕЙ РОДИНЫ!
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 297
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01.08.2020 06:20 Ответить
Ця бидлота заслужила на таке, але їм ще й допомагають волнтери, дуже шкодують їх, що ці люмпени безмозглі самі собі вибрали нову "родину" - ОРДЛО.
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31.07.2020 18:32 Ответить
Ну так пусть живут на остановке и дальше. Это же не мы, а они мычели "***** введи войска". А введильщикам по закону положено жить на остановке и на помойке как предателям Родины. Так им, предателям Родины, еще и кучерявые условия - постели бандеры стелят, кофеек бандеры предателям Родины наливают. Во фошисты чо творят, гады!
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 2612
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01.08.2020 06:15 Ответить
Вот оно - типичный образец висельников образца 2014 года.
ЭТО ИЗ-ЗА НИХ ГИБЛИ НА ФРОНТЕ НАШИ ДЕТИ!
НИКОГДА МЫ ЭТИМ МРАЗЯМ НЕ ПРОСТИМ НИ СМЕРТЕЙ НАШИХ РЕБЯТ, НИ ПРЕДАТЕЛЬСТВА НАШЕЙ РОДИНЫ!

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 9486
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01.08.2020 06:25 Ответить
Вот они - предатели Родины, теперь живущие на остановке:
Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 8977
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01.08.2020 06:27 Ответить
Вот они - предатели Родины, теперь живущие на остановке:

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 731
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01.08.2020 06:28 Ответить
Пусть им, предателям Родины, их Гирка-шизофреник поможет из Мацквы на диване:

Окупанти не пропускають десятки жителів ОРДО: люди живуть на зупинці біля КПВВ "Новотроїцьке" - Цензор.НЕТ 4971
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01.08.2020 06:32 Ответить
 
 