Полиция в Киеве разоблачила банду, член которой пытался ограбить обменник с помощью гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевские полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в серии разбойных нападений. В состав преступной группировки входило трое мужчин, один из которых находился в розыске. В течение 2019-2020 годов они совершали вооруженные разбойные нападения на столичные почтовые отделения и пункты обмена валюты. Задержанным грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Дарницкое управление полиции обратилась кассир пункта обмена валют и сообщила, что в финансовое учреждение на проспекте Николая Бажана зашел неизвестный и под угрозой применения гранаты пытался завладеть денежными средствами. После срабатывания сигнализации он скрылся с места происшествия и оставил гранату "Ф-1" в ящике для передачи денег, выдернув из нее чеку.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками территориального подразделения и столичного главка задержан мужчина по подозрению в совершении разбойного нападения.

"Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и подделку документов уроженец Донецкой области, который снимал в столице квартиру. Во время проведения первоочередных следственных действий он признался в совершении разбоя и сообщил, что по месту его проживания может находиться огнестрельное оружие и лица, причастные к другим вооруженным разбойным нападениям на территории Киева", - говорится в сообщении.













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"На месте мы задержали 28-летнего уроженца Донецкой области, который обоснованно подозревается в совершении двух разбойных нападений на почтовые отделения в Деснянском и Днепровском районах столицы, и 26-летнего мужчину без определенного места жительства в Киеве, который скрывался от органов предварительного расследования за совершение квартирной кражи в Шевченковском районе. Также мы изъяли пистолет типа "Шмайсер" с тремя магазинами и боевые патроны к нему. Кроме того, к вещественным доказательствам приобщили одежду, в которой сообщники совершали преступления", - сообщил начальник отдела криминальной полиции Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.

Задержанному за вооруженное разбойное нападение на пункт обмена валют следователи Дарницкого управления полиции объявили о подозрении в совершении двух уголовных преступлений и на время досудебного расследования он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Других фигурантов передали в территориальные подразделения полиции Деснянского и Шевченковского районов для проведения необходимых следственных действий, вручения сообщений о подозрении и избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.