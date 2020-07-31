Полиция в Киеве разоблачила банду, член которой пытался ограбить обменник с помощью гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Киевские полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в серии разбойных нападений. В состав преступной группировки входило трое мужчин, один из которых находился в розыске. В течение 2019-2020 годов они совершали вооруженные разбойные нападения на столичные почтовые отделения и пункты обмена валюты. Задержанным грозит до 12 лет заключения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Дарницкое управление полиции обратилась кассир пункта обмена валют и сообщила, что в финансовое учреждение на проспекте Николая Бажана зашел неизвестный и под угрозой применения гранаты пытался завладеть денежными средствами. После срабатывания сигнализации он скрылся с места происшествия и оставил гранату "Ф-1" в ящике для передачи денег, выдернув из нее чеку.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками территориального подразделения и столичного главка задержан мужчина по подозрению в совершении разбойного нападения.
"Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и подделку документов уроженец Донецкой области, который снимал в столице квартиру. Во время проведения первоочередных следственных действий он признался в совершении разбоя и сообщил, что по месту его проживания может находиться огнестрельное оружие и лица, причастные к другим вооруженным разбойным нападениям на территории Киева", - говорится в сообщении.
"На месте мы задержали 28-летнего уроженца Донецкой области, который обоснованно подозревается в совершении двух разбойных нападений на почтовые отделения в Деснянском и Днепровском районах столицы, и 26-летнего мужчину без определенного места жительства в Киеве, который скрывался от органов предварительного расследования за совершение квартирной кражи в Шевченковском районе. Также мы изъяли пистолет типа "Шмайсер" с тремя магазинами и боевые патроны к нему. Кроме того, к вещественным доказательствам приобщили одежду, в которой сообщники совершали преступления", - сообщил начальник отдела криминальной полиции Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.
Задержанному за вооруженное разбойное нападение на пункт обмена валют следователи Дарницкого управления полиции объявили о подозрении в совершении двух уголовных преступлений и на время досудебного расследования он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Других фигурантов передали в территориальные подразделения полиции Деснянского и Шевченковского районов для проведения необходимых следственных действий, вручения сообщений о подозрении и избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пограбування банку в Тифлісі у 1907 році, також відоме як Експропріація на Єреванській площіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D1%83_%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96_1907#cite_note-FOOTNOTEKun200375-1 [1] - це збройне пограбування, що було скоєно 26 червня 1907 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D1%83_%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96_1907#endnote_Note_1a [a] в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96 Тифлісі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Тифліської губернії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE Кавказького намісництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузія - столиця Грузії, Тбілісі).
Банківський вантаж був вкрадений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовиками , щоб фінансувати свою революційну діяльність. Грабіжники напали на інкасаторський диліжанс та поліцейських і військових, використовуючи бомби й кулемети, поки диліжанс перевозив гроші через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_(%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96) Єреванську площу (нині Площа Свободи) між поштою і Тіфліським відділенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Державного банку Російської Імперії .
В результаті теракту загинуло сорок і поранено п'ятдесят людей (за офіційними архівними документами). Грабіжники втекли із 341,000 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C рублів (еквівалент близько 3.86 млн у 2017 році).
Грабіж був організований деякими відомими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовиками . В їх числі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87 Володимир Ленін , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Йосип Сталін , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Литвинов ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Красін та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Богданов . Грабіж здійснили члени партії революціонерів на чолі зі Сталіним, який спочатку був соратником Тер-Петросяна (Камо). Така злочинна діяльність була заборонена на https://uk.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F 5-му з'їзді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F Російської Соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП), бо грабежі та вбивства викликали обурення в партії проти більшовиків (фракція РСДРП). В результаті Ленін і Сталін намагалися дистанціюватися від розбою. Події навколо інциденту і подібних пограбувань внесли розкол у ряди більшовицького керівництва. Проти Леніна виступили Богданов та Красін.
нахдомой... (с)
Проклятому гаду семь рубликов дал!😊
И ???
"Чи я сплю чи це я вже вмираю..." (с)
Джерело: https://censor.net/ua/p3211199