ГБР во Львове задержало замначальника полиции, вымогавшего $8 тыс. за переквалификацию убийства. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области следователями территориального управления ГБР во Львове, по материалам Управления СБУ в области, задержан заместитель начальника следственного отдела одного из территориальных подразделений Нацполиции, который требовал и получил 8 тыс. долл. США неправомерной выгоды (ч.3 ст .368 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, полицейский требовал взятку за переквалификацию преступления с умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, на убийство по неосторожности. Подполковника полиции задержали непосредственно при получении оговоренной суммы от брата подозреваемого.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении, ходатайство об избрании меры пресечения и отстранение от должности.
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