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ГБР во Львове задержало замначальника полиции, вымогавшего $8 тыс. за переквалификацию убийства. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области следователями территориального управления ГБР во Львове, по материалам Управления СБУ в области, задержан заместитель начальника следственного отдела одного из территориальных подразделений Нацполиции, который требовал и получил 8 тыс. долл. США неправомерной выгоды (ч.3 ст .368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, полицейский требовал взятку за переквалификацию преступления с умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, на убийство по неосторожности. Подполковника полиции задержали непосредственно при получении оговоренной суммы от брата подозреваемого.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении, ходатайство об избрании меры пресечения и отстранение от должности.

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ГБР во Львове задержало замначальника полиции, вымогавшего $8 тыс. за переквалификацию убийства 01
ГБР во Львове задержало замначальника полиции, вымогавшего $8 тыс. за переквалификацию убийства 02
ГБР во Львове задержало замначальника полиции, вымогавшего $8 тыс. за переквалификацию убийства 03

взятка (6185) Нацполиция (16562) Львовская область (2935)


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зате у Львові на кожному повороті церкви, різні, навіть московського патріархату! і всі *******, від малого до старого, дуже ретельно себе обхрестюють! от і цей топ-поліцай перед хабарем був у не одного "батюшки"-ті дозволили взяти (самі ж такі)
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31.07.2020 13:14 Ответить
якщо поліцай не в тюрмі то винне суспільство
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31.07.2020 13:15 Ответить
Во новый вид заробитчанина, и ездить ни куда не надо, стрижёт купоны на своём поле, и налог ***** не платит.
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31.07.2020 13:37 Ответить
Знаю случай, когда в советские 80-е кгб дало указание одному и горайотделов милиции закрыть дело на одного из граждан, за что менты (за отмазку) желали получить наварчик. Пришлось подчиниться чекистам и дело закрыть.
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31.07.2020 14:07 Ответить
 
 