Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне. ФОТОрепортаж
В Мариуполе на Аллее пограничников в Приморском парке при участии командования Объединенных сил, оперативно-войскового управления ГПСУ, Донецкого пограничного отряда, руководства города и силовых структур, ветеранов Госпогранслужбы, семей и побратимов зеленых беретов, павших в боях 2014-го, состоялось открытие доски памяти памяти погибшим пограничникам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Заместитель командующего ОС генерал-майор Богдан Бондарь поблагодарил за установку этого памятного знака, отметив, что такие монументы очень нужны: "Чтобы мы помнили всех, кто отдал жизнь за независимость Украины, за ее дальнейшее развитие. Пока мы помним о павших, они - вместе с нами".
Начальник Донецкого пограничного отряда полковник Олег Нероденко подчеркнул - личный состав отряда продолжает выполнять задачи в районе проведения операции Объединенных сил с памятью о павших побратимах.
Доску памяти зеленым беретам, отдавшим жизнь за родную землю, освятил военный капеллан пограничников отец Роман.
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