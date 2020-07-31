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Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне. ФОТОрепортаж

В Мариуполе на Аллее пограничников в Приморском парке при участии командования Объединенных сил, оперативно-войскового управления ГПСУ, Донецкого пограничного отряда, руководства города и силовых структур, ветеранов Госпогранслужбы, семей и побратимов зеленых беретов, павших в боях 2014-го, состоялось открытие доски памяти памяти погибшим пограничникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Заместитель командующего ОС генерал-майор Богдан Бондарь поблагодарил за установку этого памятного знака, отметив, что такие монументы очень нужны: "Чтобы мы помнили всех, кто отдал жизнь за независимость Украины, за ее дальнейшее развитие. Пока мы помним о павших, они - вместе с нами".

Начальник Донецкого пограничного отряда полковник Олег Нероденко подчеркнул - личный состав отряда продолжает выполнять задачи в районе проведения операции Объединенных сил с памятью о павших побратимах.

Доску памяти зеленым беретам, отдавшим жизнь за родную землю, освятил военный капеллан пограничников отец Роман.

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Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 01
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 02
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 03
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 04
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 05
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 06
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 07
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 08
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 09
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 10
Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 11

Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне 12

Мариуполь (5724) памятник (2243) пограничники (1583)


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Монумент павшим в войне с оккупантами РФ пограничникам открыли в Мариуполе: 12 портретов на холодном камне - Цензор.НЕТ 2774
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31.07.2020 13:53 Ответить
Молодцы Мариуполь достойно !
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31.07.2020 15:01 Ответить
Герої не вмирають!
Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені - Цензор.НЕТ 6734
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31.07.2020 15:46 Ответить
Героям Слава !
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31.07.2020 17:58 Ответить
 
 