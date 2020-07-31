Мужчина поджег поле в зоне ООС: его задержали и передали полиции. ФОТО

Гвардейцы батальона оперативного назначения имени генерал-майора Сергея Кульчицкого из состава операции Объединенных сил задержали мужчину при попытке поджога соломы.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ, передает Цензор.НЕТ.

30 июля во время патрулирования в районе ВОП гвардейцы на одной из проселочных дорог заметили автомобиль. Недалеко от него находился неизвестный мужчина, который с помощью спичек на разных участках поля осуществлял поджог соломы. Гвардейцы оперативно отреагировали на ситуацию, задержали мужчину, тем самым предотвратив масштабный пожар. Военнослужащие сразу вызвали наряд полиции.

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На место происшествия прибыл наряд сотрудников Нацполиции Донецкой области. Гвардейцы оперативного батальона имени Кульчицкого передали гражданина и его автомобиль полицейским.

Сейчас по этому факту проводятся следственные действия.