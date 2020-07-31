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Мужчина поджег поле в зоне ООС: его задержали и передали полиции. ФОТО

Гвардейцы батальона оперативного назначения имени генерал-майора Сергея Кульчицкого из состава операции Объединенных сил задержали мужчину при попытке поджога соломы.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ, передает Цензор.НЕТ.

30 июля во время патрулирования в районе ВОП гвардейцы на одной из проселочных дорог заметили автомобиль. Недалеко от него находился неизвестный мужчина, который с помощью спичек на разных участках поля осуществлял поджог соломы. Гвардейцы оперативно отреагировали на ситуацию, задержали мужчину, тем самым предотвратив масштабный пожар. Военнослужащие сразу вызвали наряд полиции.

Мужчина поджег поле в зоне ООС: его задержали и передали полиции 01

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На место происшествия прибыл наряд сотрудников Нацполиции Донецкой области. Гвардейцы оперативного батальона имени Кульчицкого передали гражданина и его автомобиль полицейским.

Сейчас по этому факту проводятся следственные действия.

Мужчина поджег поле в зоне ООС: его задержали и передали полиции 02

поджог (1094) пожар (5969) Донецкая область (9991) Национальная гвардия (2159)


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Топ комментарии
+18
кравчук начал с компромиссов?
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31.07.2020 14:26 Ответить
+9
треба було утілізувати
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31.07.2020 14:23 Ответить
+5
почему до сих пор в зоне проведения оос, не введен комендантский час с военным положением, не пришлось бы задерживать, закопали и все дела.
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31.07.2020 14:53 Ответить
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треба було утілізувати
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31.07.2020 14:23 Ответить
кравчук начал с компромиссов?
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31.07.2020 14:26 Ответить
поребриком по заднице.
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31.07.2020 14:27 Ответить
Краще по голові.
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31.07.2020 17:11 Ответить
Если честно, то я бы не стал драматизировать эту ситуацию. На полтавщине часто после покосов выжигали стерню перед вспашкой. Выжигание, конечно наносит вред, но как я поныл, не мешает вспашке и последующей посевной. Может я и не прав, но такой вариант есть.
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31.07.2020 14:31 Ответить
На фото видна только стерня, а соломы не видно.
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31.07.2020 14:33 Ответить
Фермер палил стерню . Раздули как теракт . Для экологии , зайчата и тд и тп , это очень плохо , а для земли - очень хорошо . Гибнут мыши , вредители , болезни . Во всем мире используют специальные машины для термообработки земли . Спасли 5 зайчат и 100500 мышей . Потом эти мыши с голодухи попрут на село и в окопы . У нас погранцы гоняют мужиков которые на сбросных каналах карася вылавливают . Я понимаю методы лова браконьерские , но рыба и так без воды сдохнет . А так и мужики с бутылкой и селяне с дешевой рыбой , и каналы без дохлой рыбы .
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31.07.2020 15:53 Ответить
раньше так практиковали все колхозы - и меньше проблем со стерней и зола служит удобрение и все это облегчает вспашку - тут Вы совершенно правы
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31.07.2020 14:36 Ответить
Спасибо за поддержку. А то ниже боты обгадились Пытаются приплести политическое гавно ко всему.
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31.07.2020 14:39 Ответить
Выжигание стерни, особенно при длительном горении, делает землю мертвой.
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31.07.2020 15:31 Ответить
https://censor.net/user/427487 - " На полтавщине часто после покосов...".

- любишь смотреть сериалы зеленой сопли (Зеленского) 95 квартала. " Одного разу під Полтавою" ?
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31.07.2020 14:34 Ответить
Ты дебил ботовский я живу в селе и на полтавщине. И не надо твоих высеров ботовских.
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31.07.2020 14:37 Ответить
М-да, дякулы совсем кукушкой поехали.
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31.07.2020 15:52 Ответить
https://censor.net/user/427487 - правда глаза режет, лугандонец-переслеленец ?. Из тебя такой полтавчанин, как из Зеленского патриот Украины
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31.07.2020 14:45 Ответить
Вылупок ботовский, продажная тварь. Посмотри мои коментарии. Ты за 30 серебрянников продашь как и Украину, так и свою родную мать. С такой падлой не интересно даже разговаривать! Ты даже не знаешь что такое сельские работы!
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31.07.2020 14:50 Ответить
Подгораешь ? Это радует
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31.07.2020 14:56 Ответить
одно радует- *с помщью спичек*,а не *с помощью предметов,похожих на спички*...
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31.07.2020 14:49 Ответить
Тут стерню не палять а відразу після жнив переорюють, але без перевертання землі, плуги типу стрілки паралельно землі на дугою зігнутій стальній дужці. Землю не перевертають а тільки типу підрізають коріння. Не знаю чому так роблять.
Випалюють пасовиська на Корсиці і з тим постійні проблеми бо провокують нехилі пожежі, які потім не можуть погасити. Паліїв ловлять, садять / штрафують, але кожного року все повторюється.
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31.07.2020 14:49 Ответить
Плуги эти называют плоскорезами. Такой метод стали применять после пыльных бурь. Но и сейчас практикуют поджег. Из-за этого и приняли закон о запрете поджига. Он больше вреда приносит, чем пользы.
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31.07.2020 14:52 Ответить
Не знав, дякую за підказку.
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31.07.2020 14:54 Ответить
почему до сих пор в зоне проведения оос, не введен комендантский час с военным положением, не пришлось бы задерживать, закопали и все дела.
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31.07.2020 14:53 Ответить
Палить стерню? \Так млять сперва вокруг обпаши, попалишь все лесополосы нахренн!
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31.07.2020 16:30 Ответить
 
 