Мужчина поджег поле в зоне ООС: его задержали и передали полиции. ФОТО
Гвардейцы батальона оперативного назначения имени генерал-майора Сергея Кульчицкого из состава операции Объединенных сил задержали мужчину при попытке поджога соломы.
Об этом сообщает пресс-служба НГУ, передает Цензор.НЕТ.
30 июля во время патрулирования в районе ВОП гвардейцы на одной из проселочных дорог заметили автомобиль. Недалеко от него находился неизвестный мужчина, который с помощью спичек на разных участках поля осуществлял поджог соломы. Гвардейцы оперативно отреагировали на ситуацию, задержали мужчину, тем самым предотвратив масштабный пожар. Военнослужащие сразу вызвали наряд полиции.
На место происшествия прибыл наряд сотрудников Нацполиции Донецкой области. Гвардейцы оперативного батальона имени Кульчицкого передали гражданина и его автомобиль полицейским.
Сейчас по этому факту проводятся следственные действия.
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Випалюють пасовиська на Корсиці і з тим постійні проблеми бо провокують нехилі пожежі, які потім не можуть погасити. Паліїв ловлять, садять / штрафують, але кожного року все повторюється.