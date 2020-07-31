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Полиция разоблачила в Виннице группу сутенеров: вовлекали в "бизнес" несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой организовали в Виннице бизнес по предоставлению платных сексуальных услуг, куда втягивали в том числе и несовершеннолетних.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские установили, что участники группировки распределили между собой роли: мужчины находили помещения для предоставления услуг интимного характера, обеспечивали охрану в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентами, а третья соучастница вербовала женщин для занятия проституцией. Женщин подыскивала из числа тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах - имел тяжелое материальное положение и отсутствие моральных преград.

Пособница размещала соответствующую рекламу специфических услуг в сети Интернет.

В результате серии оперативных и следственных действий сотрудники полиции задокументировали противоправную деятельность сутенеров. У фигурантов проведены обыски. Правоохранители изъяли доказательства незаконного секс-бизнеса, в частности визитки, мобильные телефоны, а также деньги, полученные преступным путем и оружие.

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Полиция разоблачила в Виннице группу сутенеров: вовлекали в бизнес несовершеннолетних 01
Полиция разоблачила в Виннице группу сутенеров: вовлекали в бизнес несовершеннолетних 02
Полиция разоблачила в Виннице группу сутенеров: вовлекали в бизнес несовершеннолетних 03
Полиция разоблачила в Виннице группу сутенеров: вовлекали в бизнес несовершеннолетних 04
Полиция разоблачила в Виннице группу сутенеров: вовлекали в бизнес несовершеннолетних 05
Полиция разоблачила в Виннице группу сутенеров: вовлекали в бизнес несовершеннолетних 06
Полиция разоблачила в Виннице группу сутенеров: вовлекали в бизнес несовершеннолетних 07

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Винницкая область (1042) Нацполиция (16562) проституция (325)


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Топ комментарии
+4
Борьба с ветряными мельницами.А в Германии даже трудовые книжки выдают.Ведь это женщины правильной сексуальной ориентации.Громадный пласт коррупции убрать можно.
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31.07.2020 14:55 Ответить
+3
"отсутствие моральных преград" мне понравилось выражение, прям про наших депутатов
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31.07.2020 14:57 Ответить
+2
Кому они жить мешали, кроме тех, с кем не делились?
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31.07.2020 15:04 Ответить
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Борьба с ветряными мельницами.А в Германии даже трудовые книжки выдают.Ведь это женщины правильной сексуальной ориентации.Громадный пласт коррупции убрать можно.
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31.07.2020 14:55 Ответить
В результате серии оперативных и следственных действийИсточник: https://censor.net.ua/p3211245
Наша служба и опасна и трудна
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31.07.2020 14:56 Ответить
"отсутствие моральных преград" мне понравилось выражение, прям про наших депутатов
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31.07.2020 14:57 Ответить
лавочка понравилась...
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31.07.2020 15:00 Ответить
пора депутатам узаконить проституцию чтобы люди зарабатывали и пополняли вечно дырявый бюджет.
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31.07.2020 15:02 Ответить
Кому они жить мешали, кроме тех, с кем не делились?
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31.07.2020 15:04 Ответить
вот на зоне женской они и расскажут кому жить мешали вовлекая несовершеннолетних . на мужской то такое деньги есть будут жить не хуже других. а на женских с баб за вовлечение несовершеннолетних спрашивают довольно серьёзно.
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31.07.2020 16:38 Ответить
Очень удивидся мнению эксперта: "на женских с баб за вовлечение несовершеннолетних спрашивают довольно серьёзно". Это когда с баб спрашивали за "вовлечение несовершеннолетних"? У кино? Закон их (быб) расценивает как предмет, который неподсуден. Просто мешок с гавном.
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31.07.2020 17:14 Ответить
глупый . у нас в городе сутенёрша повесилась когда дело в суд передали \ до этого надеялась спрыгнуть\ потому . что знала что её ждёт . я для неумных ещё раз напишу - на женских лагерях за преступления связанные с вовлечением несовершеннолетних в проституцию \ даже не говоря за малолетних\ спрашивают . в отличие от мужских где педофил или изнасиловавший 80 летнюю бабку может жить не хуже остальных . весь вопрос в деньгах
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31.07.2020 17:39 Ответить
А как же несовершеннолетние!? Тоже узаконить? Очнитесь! Здесь вам не германия и мы с вами не немцы!
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31.07.2020 16:31 Ответить
Тема совершеннолетних сисек не раскрыта !
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31.07.2020 16:54 Ответить
А если бы были совершеннолетние, то пошли бы по статье "торговля людьми". Хотя люди те - с прорезью в промежности вместо половых органов - рассматриваются законом как простые мешки с говном. Им обычно никаких претензий. Т.е. не люди. Хотя и с паспортами, и голосующие.
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31.07.2020 17:12 Ответить
 
 