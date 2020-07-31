Полиция разоблачила в Виннице группу сутенеров: вовлекали в "бизнес" несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой организовали в Виннице бизнес по предоставлению платных сексуальных услуг, куда втягивали в том числе и несовершеннолетних.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские установили, что участники группировки распределили между собой роли: мужчины находили помещения для предоставления услуг интимного характера, обеспечивали охрану в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентами, а третья соучастница вербовала женщин для занятия проституцией. Женщин подыскивала из числа тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах - имел тяжелое материальное положение и отсутствие моральных преград.

Пособница размещала соответствующую рекламу специфических услуг в сети Интернет.

В результате серии оперативных и следственных действий сотрудники полиции задокументировали противоправную деятельность сутенеров. У фигурантов проведены обыски. Правоохранители изъяли доказательства незаконного секс-бизнеса, в частности визитки, мобильные телефоны, а также деньги, полученные преступным путем и оружие.

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