ГСЧС получила 17 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С. ФОТОрепортаж

В рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, от Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 17 единиц специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Автомобили на базе полноприводного микроавтобуса Volkswagen Crafter 35 имеют современную комплектацию аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, что позволит значительно повысить оперативность и эффективность действий спасателей при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

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