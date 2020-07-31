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ГСЧС получила 17 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С. ФОТОрепортаж

В рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, от Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 17 единиц специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Автомобили на базе полноприводного микроавтобуса Volkswagen Crafter 35 имеют современную комплектацию аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, что позволит значительно повысить оперативность и эффективность действий спасателей при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

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ГСЧС получила 17 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С 01
ГСЧС получила 17 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С 02
ГСЧС получила 17 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С 03
ГСЧС получила 17 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С 04

МВД (9327) техника (1750) ГСЧС (5018)


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хоч не на базі "газелі"..
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31.07.2020 15:54 Ответить
ИНТЕРЕСНО, А КОГДА БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДУВНЫЕ БАТУТЫ, ЧТОБЫ ПРИ ПОЖАРЕ ЛЮДИ ПРЫГАЛИ С БАЛКОНОВ НЕ НА АСФАЛЬТ?? ИЛИ МОЗГОВ ТАМ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ?
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31.07.2020 15:58 Ответить
Вовочки не было три дня в школе. На четвертый приходит. Учительница его
спрашивает:
- Вовочка, где был?
- Да понимаете, Марья Ивановна, у меня дедушка умер.
- Ой, Вовочка, как жаль, а что случилось?
- Понимаете, дедушка у меня старенький, 70 лет, мы живем на 10 этаже.
Он поднялся по лестнице, зашел в квартиру и прилег отдохнуть. Лег на
диван, закурил и заснул. Сигарета упала на пол, и начался пожар.
- Ой, сгорел дедушка?
- Да нет. Соседи успели вызвать пожарных, дедушка проснулся, увидел
пожар и выпрыгнул в окно...
- Разбился дедушка?
- Да нет же. Пожарные успели натянуть брезент, и дедушка приземлился
на самую середину, но спружинил и залетел обратно на 10 этаж...
- Сгорел дедушка?
- Нет, он успел опять выпрыгнуть...
- Разбился дедушка?
- Нет, он опять попал на брезент и опять спружинил на 10 этаж.
- Сгорел дедушка?
- Нет, он опять успел выпрыгнуть...
- Так, Вовочка, отчего же умер дедушка.
- Да пристрелили его пожарные. достал он их
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31.07.2020 16:26 Ответить
Небольшой кран там бы не помешал...
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31.07.2020 16:33 Ответить
 
 