ГСЧС получила 17 специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С. ФОТОрепортаж
В рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, от Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 17 единиц специальных аварийно-спасательных машин среднего типа САРМ-С.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.
"Автомобили на базе полноприводного микроавтобуса Volkswagen Crafter 35 имеют современную комплектацию аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, что позволит значительно повысить оперативность и эффективность действий спасателей при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.
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спрашивает:
- Вовочка, где был?
- Да понимаете, Марья Ивановна, у меня дедушка умер.
- Ой, Вовочка, как жаль, а что случилось?
- Понимаете, дедушка у меня старенький, 70 лет, мы живем на 10 этаже.
Он поднялся по лестнице, зашел в квартиру и прилег отдохнуть. Лег на
диван, закурил и заснул. Сигарета упала на пол, и начался пожар.
- Ой, сгорел дедушка?
- Да нет. Соседи успели вызвать пожарных, дедушка проснулся, увидел
пожар и выпрыгнул в окно...
- Разбился дедушка?
- Да нет же. Пожарные успели натянуть брезент, и дедушка приземлился
на самую середину, но спружинил и залетел обратно на 10 этаж...
- Сгорел дедушка?
- Нет, он успел опять выпрыгнуть...
- Разбился дедушка?
- Нет, он опять попал на брезент и опять спружинил на 10 этаж.
- Сгорел дедушка?
- Нет, он опять успел выпрыгнуть...
- Так, Вовочка, отчего же умер дедушка.
- Да пристрелили его пожарные. достал он их