1 861 1
Два чиновника ГСЧС Житомирщины погорели на взятке в $5 тыс. за разрешение на приватизацию служебного жилья. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области работниками следственного управления Главного управления Нацполиции в области задержаны двое подполковников службы гражданской защиты при получении 2,5 тыс. долл. неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, начальник одной из государственных пожарно-спасательных частей Управление ГСЧС в области, действуя по предварительному сговору с начальником подразделения этой же службы, требовал 5 тысяч долларов США за разрешение на приватизацию служебного жилья.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должностей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чупакабра
показать весь комментарий31.07.2020 19:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль