Два чиновника ГСЧС Житомирщины погорели на взятке в $5 тыс. за разрешение на приватизацию служебного жилья. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области работниками следственного управления Главного управления Нацполиции в области задержаны двое подполковников службы гражданской защиты при получении 2,5 тыс. долл. неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, начальник одной из государственных пожарно-спасательных частей Управление ГСЧС в области, действуя по предварительному сговору с начальником подразделения этой же службы, требовал 5 тысяч долларов США за разрешение на приватизацию служебного жилья.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

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