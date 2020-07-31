Netflix снимает свой первый фильм в Украине, среди главных актеров - Ван Дамм, - Ткаченко. ФОТО
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что американский видеосервис Netflix Inc. снимает свой первый фильм в Украине.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Netflix снимает свой первый фильм в Украине! На выходных познакомился с командой проекта и наконец могу рассказать о таких крутые новости. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне - "The Last Mercenary". Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - рассказал министр.
По словам Ткаченко, съемки фильма уже начались и продлятся до осени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на первую роль - "полтавского террориста" и боевик "Рэмбо из Полтавы" побъет все кассовые сборы в мире...
Ван Дам проникает в оккупированный Донецк и эпично мудошит Мотороллу и Гивии, а затем феерично уходит от погони, но связная Надийка Савченко предает украинского патриота, и Ван Дам попадает "на подвал" к сепарам..
но в это время в Донецке дает концерты "95 квартал", и команда Зеленского переодев Ван Дама в чучело Порошенко вывозит Ван Дама на Родину в Украину..
хепи энд, мля!
...
https://www.rosbalt.ru/ukraina/2010/07/05/750859.html 2010 г. Ван Дамм купил квартиру в Киев https://www.rosbalt.ru/ukraina/2010/07/05/750859.html е .
2012 год. Жан-Клод Ван Дамм агитировал в Кагарлыке за регионала Александра Онищенко
Вы вообще в курсе, что такое Netflix? Да пусть они там хоть мышей снимают! Официально для Украинского рынка Netflix ВООБЩЕ контента не делает. В Украине у них съёмочная площадка. А это деньги и рабочие места для людей на месте.
Мазохисты