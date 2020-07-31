Netflix снимает свой первый фильм в Украине, среди главных актеров - Ван Дамм, - Ткаченко. ФОТО

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что американский видеосервис Netflix Inc. снимает свой первый фильм в Украине.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Netflix снимает свой первый фильм в Украине! На выходных познакомился с командой проекта и наконец могу рассказать о таких крутые новости. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне - "The Last Mercenary". Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - рассказал министр.

По словам Ткаченко, съемки фильма уже начались и продлятся до осени.

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