Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова сообщает, что в Киев прибыл борт с ранеными украинскими воинами. Некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

Об этом пишет в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня бортом из Харькова снова привезли несколько раненых бойцов, двух очень тяжелых сразу отвезли в реанимацию. Эти воины были ранены до объявления прекращения огня", - написала она, уточнив, что кроме этих бойцов остаются и другие раненые, доставленные до этого.

Юсупова рассказала о потребностях на данный момент.

"10 тыс. грн отослала на лекарства Виктору больному раком крови, 8300 грн на анализы онкобольному в частной клинике, 6200 грн бойцу на лечение спины, 12 500 и 1000 грн оплатила за 9 камер на фронт, 1500 грн за маскировочную сетку, за 5000 тыс. купила холодильник медикам на фронт для хранения лекарств, на продукты - более 6 тыс. (соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, прочее), Сегодня еще в реанимацию оплатила необходимые 5265 грн... Я благодарю всех за поддержку. Еще необходимо оплатить химию, еще не знаю сколько купить на передовую камеры, тактические очки и тактические рюкзаки. Ну и мы практически каждый день навещаем раненых. Карточка для помощи 5375 4141 0204 7676, монобанк", - написала волонтер.

























