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Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова сообщает, что в Киев прибыл борт с ранеными украинскими воинами. Некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

Об этом пишет в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня бортом из Харькова снова привезли несколько раненых бойцов, двух очень тяжелых сразу отвезли в реанимацию. Эти воины были ранены до объявления прекращения огня", - написала она, уточнив, что кроме этих бойцов остаются и другие раненые, доставленные до этого.

Юсупова рассказала о потребностях на данный момент.

"10 тыс. грн отослала на лекарства Виктору больному раком крови, 8300 грн на анализы онкобольному в частной клинике, 6200 грн бойцу на лечение спины, 12 500 и 1000 грн оплатила за 9 камер на фронт, 1500 грн за маскировочную сетку, за 5000 тыс. купила холодильник медикам на фронт для хранения лекарств, на продукты - более 6 тыс. (соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, прочее), Сегодня еще в реанимацию оплатила необходимые 5265 грн... Я благодарю всех за поддержку. Еще необходимо оплатить химию, еще не знаю сколько купить на передовую камеры, тактические очки и тактические рюкзаки. Ну и мы практически каждый день навещаем раненых. Карточка для помощи 5375 4141 0204 7676, монобанк", - написала волонтер.

Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 01
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 02
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 03
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 04
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 05
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 06
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 07
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 08
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 09
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 10
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 11
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 12
Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 13

Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 14

помощь (7878) волонтеры (2641) Юсупова Наталья (188)


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Топ комментарии
+25
зебанаты такие зебанаты! тяжелораненные бойцы 5 день только лежат в Харькове, поджидают, чтобы не дай бог нарушить обьявленное перемирие и только потом их доставят в Киев
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31.07.2020 17:29 Ответить
+18
зебанарий, я так понимаю, твоя власть уже насрала тебе с 3 короба на твою пустую макитру, но ты всё равно продолжаешь верить в чушь!?
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31.07.2020 17:30 Ответить
+14
И что? Если кого ранят после "перемирия" то гарант сразу вспомнит о своих бойцах, и наконец приедет в госпиталь?
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31.07.2020 17:23 Ответить
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На тому ж https://tacticalgear.ua/ можна взяти дешевше
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03.08.2020 09:23 Ответить
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