Прокуратура расследует организацию для заключенных СИЗО Ужгорода застолья с алкоголем. ФОТО

На Закарпатье прокуратура зарегистрировала производство по сообщению СМИ о нарушении заключенными режима в СИЗО.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Прокуратурой Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту использования должностными лицами Государственного учреждения "Закарпатское учреждение исполнения наказаний № 9" служебного положения вопреки интересам службы (ч.1 ст. 364 УК Украины).

Речь идет о факте передачи заключенным, которые являются подозреваемыми в уголовном производстве, отдельных запрещенных предметов. Соответствующие фото на которых изображены заключенные, в том числе с алкогольными напитками, были распространены в СМИ.

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По этому же факту прокуратура обратилась в Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний ДКВС Украины с инициативой проведения служебной проверки. Одновременно прокурором заявлено требование об отстранении руководителя ГУ "Закарпатская УИН №9" от выполнения его должностных обязанностей.

Информацию о застолье распространил журналист Виталий Глагола.

"Ужгородский СИЗО - рай для задержанных: телефоны, столы с ужином, ирландское виски, чешское пиво и селфи. А главного героя вы узнали? В центре Евгений Дребитко по прозвищу "Женя Белый". Фигурант дела о наезде на полицейского на посту в Нижних Воротах и вымогательства в Ужгороде. Теоретически они уже 5 месяцев (с 21 марта) сидят в одиночных камерах, а как на практике - видите на фото", - сообщал он.