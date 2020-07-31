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Прокуратура расследует организацию для заключенных СИЗО Ужгорода застолья с алкоголем. ФОТО

На Закарпатье прокуратура зарегистрировала производство по сообщению СМИ о нарушении заключенными режима в СИЗО.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Прокуратурой Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту использования должностными лицами Государственного учреждения "Закарпатское учреждение исполнения наказаний № 9" служебного положения вопреки интересам службы (ч.1 ст. 364 УК Украины).

Речь идет о факте передачи заключенным, которые являются подозреваемыми в уголовном производстве, отдельных запрещенных предметов. Соответствующие фото на которых изображены заключенные, в том числе с алкогольными напитками, были распространены в СМИ.

Прокуратура расследует организацию для заключенных СИЗО Ужгорода застолья с алкоголем 01Прокуратура расследует организацию для заключенных СИЗО Ужгорода застолья с алкоголем 02

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По этому же факту прокуратура обратилась в Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний ДКВС Украины с инициативой проведения служебной проверки. Одновременно прокурором заявлено требование об отстранении руководителя ГУ "Закарпатская УИН №9" от выполнения его должностных обязанностей.

Информацию о застолье распространил журналист Виталий Глагола.

"Ужгородский СИЗО - рай для задержанных: телефоны, столы с ужином, ирландское виски, чешское пиво и селфи. А главного героя вы узнали? В центре Евгений Дребитко по прозвищу "Женя Белый". Фигурант дела о наезде на полицейского на посту в Нижних Воротах и вымогательства в Ужгороде. Теоретически они уже 5 месяцев (с 21 марта) сидят в одиночных камерах, а как на практике - видите на фото", - сообщал он.

прокуратура (5035) СИЗО (1365) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+20
посидели хорошо, а за VIP-палату малюське не отстегнули! Это НЕДОПУСТИМО!
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31.07.2020 17:37 Ответить
+13
тут скорее соцсети провели расследование, не выдержали пацаны и решили хвастануть, а прокуратура теперь делает вид, что это такой уникальный случай, что его надо расследовать
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31.07.2020 17:37 Ответить
+8
Да, не то что в платных камерах. Там можно...
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31.07.2020 17:36 Ответить
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Сами себя расследуют? ))
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31.07.2020 17:35 Ответить
Да, не то что в платных камерах. Там можно...
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31.07.2020 17:36 Ответить
странно, вип-палаты за деньги можно, а выпивку в них - самим нельзя, только через службу доставки сизо?)) Так и доставляли именно так)
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31.07.2020 17:39 Ответить
Тепер малюська може ще і корпоративи платні організовувати, а пациків прийняти на роботу в мінюст PR - менеджерами...
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31.07.2020 21:11 Ответить
посидели хорошо, а за VIP-палату малюське не отстегнули! Это НЕДОПУСТИМО!
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31.07.2020 17:37 Ответить
тут скорее соцсети провели расследование, не выдержали пацаны и решили хвастануть, а прокуратура теперь делает вид, что это такой уникальный случай, что его надо расследовать
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31.07.2020 17:37 Ответить
Дык, таки елитные камеры..
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31.07.2020 17:39 Ответить
ALL INCLUSIVE

Обещали ещё казино открыть.
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31.07.2020 17:41 Ответить
Ну просто настоящий курорт, а не СИЗО!
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31.07.2020 17:41 Ответить
Не дают выпить - покурить, а потом удивляются почему с тюрьмы на волю выходят не люди, а звери.
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31.07.2020 17:42 Ответить
"Новации" "министра" "малюска" действительно сногшибательны.
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31.07.2020 17:48 Ответить
Ще й фото виклали. Ідійоти.
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31.07.2020 17:50 Ответить
нэпойняв...мимо кассы малюськи?
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31.07.2020 17:54 Ответить
"Отдельные запрещенные предметы"...это типа как "предметы ппохожие на ...",формулировочки на тудаже...
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31.07.2020 17:58 Ответить
Странно... У нас малюська за деньги камеры предлагает, а тут всего лишь выпивка.... А я понял... Они просто не через госуслуги заказали 😆
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31.07.2020 18:00 Ответить
Закусь у них, прямо сказать, - так себе.
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31.07.2020 18:01 Ответить
по фото -пацаны душевно празднуют,ничего такого..
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31.07.2020 20:53 Ответить
Тепер зрозуміло чого луцький терорист об*явив голодовку, захотілося в Ужгородське СІЗО.
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31.07.2020 21:26 Ответить
Моллюск дал добро - VIP-zk all inclusive
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31.07.2020 22:42 Ответить
ирландский виски - бонусная программа Минюста
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31.07.2020 22:44 Ответить
Скільки років дали прокуратурі на розслідування?
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01.08.2020 17:18 Ответить
Воно то так - порушення правил. Але в сізо сидять ще не засуджені. То чому їм забороняються вживання міцних напоїв? А курить засудженим можна? Так це теж наркотик. Щось в цій державі не так...
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02.08.2020 19:20 Ответить
каторжани
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02.08.2020 20:53 Ответить
зайчисі можна, а цим нє?
Вони ж не 6 чоловік убили.
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03.08.2020 12:37 Ответить
Ну а что вы хотели, если у нас ОФИЦИАЛЬНО продают камеры с повышенным комфортом. так что поставка бухла, наркоты и шлюх это следующий этап зебильной реформы пенитенциарной системы Украины, ну а для vip клиентов скоро наверное будет в прейскуранте отдельная услуга - вы@бать вертухая.
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03.08.2020 14:30 Ответить
 
 